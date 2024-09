Ce que nous avons appris de la semaine 3 de CFB : Arch Manning et d’autres nouvelles sur QB ; profitons des trash talk

C’est un défi hebdomadaire pour les fans de football universitaire : ne faisons pas de déclarations hâtives après un match. Cela devient encore plus difficile lorsque le poste de quarterback est au centre de la conversation. C’est le poste le plus important, dans un match et dans la trajectoire d’un programme. Si l’on regarde à travers le pays, plusieurs situations ont des bases de fans à des positions opposées, soit de surréaction, soit de sous-réaction.

L’histoire la plus marquante du week-end a été la blessure abdominale du quarterback texan Quinn Ewers et la prestation de secours d’Arch Manning, qui a notamment marqué cinq touchdowns lors d’une victoire 56-7 contre UTSA. Naturellement, lorsqu’une blessure survient et qu’un remplaçant très apprécié brille, certains se posent des questions sur ce qui pourrait être fait avec ce remplaçant. Mais ce serait une réaction excessive.

Ewers ne jouera probablement pas ce week-end, mais sa blessure ne semble pas grave, ce qui est une excellente nouvelle pour le Texas. Il n’y a jamais eu de controverse interne au sujet du quart-arrière, et à trois semaines de l’affrontement contre l’Oklahoma, on a l’impression que Manning va juste diriger le navire jusqu’au retour d’Ewers. Si Manning continue de briller, c’est génial. Les fans du Texas peuvent avoir un aperçu de l’avenir tout en sachant qu’un quart-arrière capable de remporter le championnat national cette année reviendra bientôt.

Le rival local du Texas, Texas A&M, est dans une situation différente. Manning a partagé le titre de Freshman de la semaine de la SEC avec le quarterback des Aggies Marcel Reed, qui a remplacé Conner Weigman en dernière minute et a brillé contre la Floride avec trois touchdowns. Weigman, talentueux mais pas toujours disponible, a été un peu mitigé pour commencer la saison. Reed a donné un coup de fouet à l’attaque dans les airs et au sol et pourrait relever le plafond de l’attaque grâce à cette capacité.

Weigman, comme Ewers, est considéré semaine après semaine, et bien qu’il ait plus d’équité dans le programme que Reed, Weigman est beaucoup moins établi qu’Ewers. Les Aggies affronteront Bowling Green et Arkansas avant Missouri le 5 octobre. Il sera intéressant de voir ce qui se passera avec les Aggies.

Lundi matin, de nouvelles nouvelles ont éclaté concernant le quarterback, lorsqu’il a été annoncé que le Michigan allait privilégier Alex Orji au détriment de Davis Warren, qui a connu une journée difficile contre Arkansas State. Une façon de réagir : l’attaque du Michigan n’a aucune chance cette saison. Ou alors c’est le joueur qui aurait dû être titulaire dès le début. Ailleurs, NC State continuera de faire débuter CJ Bailey au détriment de Grayson McCall, blessé, et Auburn continue de faire jouer Hank Brown au détriment de Payton Thorne cette semaine. Nous n’en sommes qu’à la semaine 4, et le football universitaire est fluide, donc nous continuerons à surveiller.



Le quarterback de Texas A&M, Marcel Reed, a inscrit trois touchdowns lors de la victoire des Aggies contre la Floride samedi. (Matt Pendleton / USA Today)

Voici cinq autres choses auxquelles nous réagissons de manière excessive, pas assez et parfaitement — toutes deux nécessaires dans le discours sur notre grand sport.

Nous réagissons de manière excessive aux propos grossiers.

Dans le dernier sujet de discussion impliquant Shedeur Sanders, le quarterback du Colorado est devenu viral pour son échange d’après-match avec le quarterback de Colorado State Brayden Fowler-Nicolosi, et Sanders a refusé une étreinte. Beaucoup de ceux qui n’ont vu que cet échange ont rapidement qualifié Sanders d’irrespectueux, poursuivant son examen minutieux d’il y a une semaine, lorsqu’il a quitté le terrain plus tôt que prévu contre le Nebraska. Mais il y a deux côtés à l’histoire, et la réaction de Sanders était justifiée.

Voici un extrait de ce que Fowler-Nicolosi a dit avant le match : « Le battage médiatique, le train des médias ne va pas très loin en fin de compte. Vous avez aligné 11 gars contre nos 11 gars, et nous verrons qui en veut le plus. Et nous verrons jusqu’où les abonnés d’Instagram les emmèneront. »

« Nous aurions dû les tuer… nous venons pour nous venger » « Nous verrons jusqu’où les abonnés Instagram les mèneront » Voici ce que Brayden Fowler-Nicolosi et Tory Horton de la CSU avaient à dire à propos du Rocky Mountain Showdown de l’année dernière et du prochain match contre CU : pic.twitter.com/51ZBPyigpf — Romi Bean (@Romi_Bean) 12 septembre 2024

Sanders a remporté la victoire et peut réagir comme il le souhaite. Et les commentaires de Fowler-Nicolosi étaient également très bien. C’est de la compétition ! Aucune limite personnelle n’a été franchie, aucun jeu déloyal n’a eu lieu sur le terrain. Les bons vieux discours trash à l’ancienne (dans certaines limites) sont bons pour le jeu, et les rivalités comme celle-ci sont également bonnes.

Nous ne réagissons pas suffisamment à la qualité du Groupe des 5.

À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de place pour parler des équipes du groupe de 5 dans le paysage du championnat national, mais nous pouvons avoir ces discussions avec le champ élargi des éliminatoires du football universitaire, car au moins une équipe du groupe de 5 sera qualifiée chaque année. Cela étant dit, il faut faire attention tout au long de la saison, car le jeu est bon.

L’équipe de Mountain West UNLV a un bilan de 2-0 contre la Big 12 avec des victoires contre Houston et Kansas. Au sein de la même conférence, Boise State a mené l’Oregon au bord du gouffre et dispose d’un candidat légitime au trophée Heisman en la personne du running back Ashton Jeanty. La MAC a sans doute le plus grand scénario de la saison : Northern Illinois est classé après sa victoire contre Notre Dame, mais aussi, Toledo vient de se rendre à Mississippi State et a remporté une victoire dominante, et Bowling Green a mené Penn State jusqu’au bout lors de la semaine 2.

Ensuite, il y a Liberty, représentant du Groupe des 5 de l’année dernière au New Year’s Six, qui est à 3-0.

Memphis a fait une grande déclaration en remportant la victoire à Florida State, même si cela n’a pas autant de poids que cela aurait pu l’être en pré-saison, mais c’est néanmoins une victoire majeure. Cette victoire, quelle que soit la situation de FSU à la fin de l’année, aidera Memphis à se qualifier pour les playoffs si elle se déroule comme prévu.

L’époque où l’on surveillait une équipe invaincue qui avait besoin de toutes les chances pour avoir une chance de se qualifier pour les playoffs est révolue. Il s’agit désormais d’une discussion à plusieurs niveaux et dans plusieurs conférences qui aura lieu chaque année. Plongeons-nous tous dans le sujet.

Nous réagissons de manière excessive au match à l’extérieur de la Géorgie contre le Kentucky.

Si vous avez lu l’édition de la semaine dernière, vous savez que nous avons parlé de réactions excessives face aux équipes du top 10 qui ont du mal à être les grandes favorites en début d’année. La victime de la réaction excessive de cette semaine : la Géorgie, qui s’est échappée du Kentucky avec une victoire de 13 à 12.

Commençons par un peu de respect pour le Kentucky. La Géorgie a été tenue en dessous de 20 points à l’extérieur trois fois au cours des cinq dernières années : en 2020 au Kentucky, en 2022 au Kentucky et en 2024 au Kentucky. Certaines équipes, à certains endroits, constituent tout simplement de bons affrontements. De plus, le Kentucky a enregistré huit saisons consécutives éligibles au bowl. Il est indéniable que la Géorgie a été lente, mais d’autres équipes de haut niveau ont sûrement eu du mal contre des équipes plus inférieures que le Kentucky.

Au cours de plus de 40 victoires consécutives en saison régulière, certaines seront plus laides que d’autres, mais les grandes équipes trouvent le moyen de s’en sortir. La Géorgie a trouvé le moyen de prolonger une séquence historique, et cela devrait suffire à conserver sa place au classement. Mais il y a maintenant une nouvelle équipe numéro 1.

Le Texas a été l’équipe la plus impressionnante semaine après semaine pour commencer la saison, mais on peut dire que les trois victoires de la Géorgie (Clemson, Tennessee Tech, Kentucky) sont meilleures que celles du Texas (Colorado State, Michigan, UTSA). La beauté de la situation est que ces équipes se rencontreront en octobre pour régler leur compte sur le terrain (au moins jusqu’à ce que nous arrivions aux éliminatoires).

Quant à la Géorgie, c’est peut-être le signal d’alarme dont elle a besoin. Il vaut mieux qu’il en soit ainsi, car l’Alabama se mesurera le 28 septembre à Tuscaloosa.

Nous sous-réagissons face à l’amélioration offensive de l’Iowa.

L’une des intrigues secondaires les plus intrigantes de la saison dernière a été la campagne de l’Iowa pour 325 points sous la direction du coordinateur offensif Brian Ferentz. L’attaque a échoué loin derrière (216 points) et a été maintenue en dessous de 10 points cinq fois avant que Ferentz ne soit licencié.

Insérer un nouveau coordinateur, Tim Lester. Insérer beaucoup plus de yards et beaucoup plus de points.

L’attaque de l’Iowa, classée 132e (sur 133) en points par match et 133e en yards par match en 2023, est classée 58e en points par match (32,3) et 54e en yards par match (418) cette saison. Les Hawkeyes ont le meilleur rusher de tout le football universitaire en la personne de Kaleb Johnson. En conséquence, aucune équipe du pays n’a plus de courses de 30 yards que l’Iowa (six). Bien que les Hawkeyes n’aient joué que trois matchs, c’est un début de retournement de situation incroyable.

Certains souligneront que l’Iowa a joué contre Illinois State, Iowa State et Troy, et c’est vrai, mais l’Iowa a atteint 400 yards une fois la saison dernière. En 2022, elle a battu l’équipe FCS South Dakota State 7-3 avec deux safeties. Le niveau de compétition n’a pas eu d’importance pour se moquer de l’attaque auparavant, donc cela ne devrait pas avoir d’importance pour donner du crédit maintenant. Il y a encore des questions, et le niveau de compétition est sur le point de s’intensifier, mais nous devons reconnaître qu’il s’agit du meilleur retournement de situation (en début de saison) du football universitaire.

Nous réagissons parfaitement à la chute de l’État de Floride.

Beaucoup savaient que c’était fini après la deuxième semaine, mais quelques personnes gardaient encore espoir pour les Seminoles après leur semaine de repos. Le verdict est tombé : les Florida State Seminoles 2024 sont finis. C’était évident dès la deuxième action de leur match samedi : un fumble récupéré par Memphis en route vers la défaite à domicile des Seminoles 20-12. Les erreurs ont continué à hanter Florida State tout au long de la journée, marquant quatre défaites consécutives pour le programme après avoir commencé l’année dernière 13-0.

FSU Fumbles lors du deuxième jeu du match Juste un incendie de poubelle à Tallahassee pic.twitter.com/GSqpXEjkub — Titres du football universitaire (@CBFHeadlines) 14 septembre 2024

Il y a encore de l’intrigue, principalement sur ce qui va se passer au poste de quarterback. Pour l’instant, DJ Uiagalelei est le titulaire, mais cela pourrait changer. Ce qui est indéniable, c’est le besoin d’une sorte d’étincelle après plusieurs semaines difficiles. La sécurité d’emploi de Mike Norvell n’est pas en cause, mais le programme a besoin d’une refonte culturelle. Malheureusement, il faudra plusieurs longs mois pour que ce processus se mette en place.

(Photo du haut : Scott Wachter / USA Today)