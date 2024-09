Ce que nous avons appris de la semaine 2 de CFB : la saison de Notre Dame est-elle terminée ? La Caroline du Sud est-elle en pleine ascension ?

Bienvenue dans le football universitaire, où toute la conversation sur un programme peut changer en une semaine. Il n’y a pas de meilleur exemple que les scènes de Lexington, dans le Kentucky, et de South Bend, dans l’Indiana, samedi dernier, qui posent les bases de l’édition de cette semaine de surréaction ou de sous-réaction.

« Il y avait une perception à propos de notre équipe cette semaine, mais ce n’était pas la réalité. » — Shane Beamer, entraîneur de Caroline du Sud

Il y a une semaine, le siège de Beamer semblait se réchauffer après une victoire sans éclat 23-19 contre Old Dominion. Puis, alors qu’ils étaient outsiders à l’extérieur avec 10 points d’avance, les Gamecocks ont battu Kentucky 31-6. Aujourd’hui, le « College GameDay » d’ESPN sera à Columbia cette semaine pour le match des Gamecocks contre LSU, qui, après deux semaines difficiles, n’est pas ce que beaucoup pensaient au début de la saison. La Caroline du Sud sera à nouveau l’outsider, mais avec une base de fans rajeunie, une équipe confiante et une attention nationale, tout peut arriver. Et la perception de la saison de la Caroline du Sud peut changer radicalement avec une autre victoire. Si cela se produit, l’indignation de la semaine 1 ne sera plus qu’un lointain souvenir.

« Nous avons déjà connu ce problème. Il est temps de le régler. » — L’entraîneur de Notre-Dame, Marcus Freeman

Notre Dame a beaucoup à faire après sa défaite 16-14 contre Northern Illinois alors qu’elle était favorite avec près de 30 points d’avance. Comme l’a souligné Freeman, ce genre de situation est devenue la norme pour Notre Dame : un match serré contre Toledo en 2021, des défaites contre Marshall et un 3-9 contre Stanford en 2022 et samedi dernier, bien sûr.

La question de la prolongation de contrat de Freeman à Notre Dame sera débattue un autre jour. Pour l’instant, la question de la surréaction ou de la sous-réaction se concentre sur le reste de la saison des Irlandais : la défaite de la NIU a-t-elle ruiné la saison de Notre Dame, ou y a-t-il encore de l’espoir ?



Les South Carolina Gamecocks de Shane Beamer ont un bilan de 2-0 après leur victoire samedi au Kentucky. (Jordan Prather / Imagn Images)

Du côté des réactions excessives, on pourrait dire que perdre à domicile en tant que favori de 30 points contre une équipe de la MAC est une preuve suffisante que Notre Dame n’est pas un prétendant légitime aux éliminatoires du football universitaire. Du côté des réactions insuffisantes, on pourrait dire que le bilan de 11-1, que beaucoup ont vu de toute façon pour Notre Dame, est toujours en jeu, et cela devrait suffire à faire entrer les Irlandais. Bien que cela soit vrai, il y a beaucoup moins de confiance dans la capacité de cette équipe à enchaîner 10 victoires consécutives, et certains matchs au programme comme celui contre Florida State semblent beaucoup moins déterminants pour le CV qu’il y a quelques semaines.

Quel que soit votre camp, vous avez raison. Et c’est là toute la beauté de la chose. Voici cinq autres choses auxquelles nous réagissons de manière excessive, auxquelles nous ne réagissons pas suffisamment et auxquelles nous réagissons parfaitement – tous les camps étant également nécessaires dans le discours sur ce grand sport.

Nous réagissons de manière excessive à … tLe nombre d’équipes de haut niveau qui ont connu des difficultés samedi.

Notre Dame a été la seule équipe bien classée à perdre en tant que grande favorite, mais il y a eu plusieurs défaites serrées, notamment contre Penn State, Oklahoma, Oregon, Alabama, LSU, Kansas State et Arizona. Mais ne cédons pas à la panique… du moins pas encore. L’Alabama connaît cette situation de première main. L’année dernière à la même époque, South Florida a poussé le Tide au bord du gouffre dans une victoire de 17-3 contre l’Alabama, mais le Tide a remporté 12 victoires consécutives en route vers les éliminatoires. Parfois, l’adversité en début de saison n’est pas la pire des choses.

Penn State, qui vient de remporter une large victoire contre son rival West Virginia, a rencontré Bowling Green avec une semaine de repos. Le match de l’Arizona contre Northern Arizona est le précurseur d’un gros match contre Kansas State vendredi. De même, l’Alabama a un gros match cette semaine contre le Wisconsin. Ces équipes sont peut-être celles que nous pensions qu’elles étaient, mais elles ont été victimes du piège du jeu perfide.

LSU et Oregon sont à juste titre critiqués après deux performances en dessous de la moyenne d’affilée, mais il est tout aussi légitime de se demander pourquoi Boise State était un outsider de près de 20 points au départ. C’est une équipe qui a reçu beaucoup de buzz sur les Playoffs en pré-saison et qui a joué à la hauteur de ce niveau. LSU a encore l’impression d’être sous le choc du match contre l’USC lors de la première semaine, mais une victoire samedi à Columbia pour commencer la saison de la SEC 1-0 peut remédier à certaines choses.

Nous pouvons donner des mulligans aux autres équipes mentionnées comme un problème de début de saison, pour l’instant. Nous vérifierons dans quelques semaines.

Nous ne réagissons pas suffisamment à … tLe fait que le meilleur étudiant de première année en Amérique se trouve probablement à Columbia, en Caroline du Sud

Dylan Raiola du Nebraska, Jeremiah Smith de l’Ohio State, KJ Bolden de la Géorgie, Ryan Williams de l’Alabama et d’autres ont attiré l’attention nationale en tant que contributeurs de première année dès le début. Mais il est temps de commencer à se concentrer sur Dylan Stewart, un joueur de Caroline du Sud. L’ancien prospect cinq étoiles était partout sur le terrain contre Kentucky, tout comme il l’était contre Old Dominion. S’il y a une action qui le fait prétendre au titre de meilleur freshman du pays, c’est celle-ci : combien de freshmen se font tripler par des joueurs de la SEC et font quand même l’action ?

Dylan Stewart est un VRAI ÉTUDIANT DE PREMIÈRE ANNÉE pic.twitter.com/ux8OcLmyDG — Rugosité inutile (@UnnecRoughness) 7 septembre 2024

Cela ne fait que deux semaines, mais les 2,5 sacks de Stewart, ses deux fumbles forcés et une rafale de pressions sur le quarterback l’ont placé parmi les meilleurs défenseurs de pointe du pays en termes de statistiques. Prochain match : un match contre les tackles de LSU Will Campbell et Emery Jones Jr., deux choix présumés de premier tour de la draft NFL. Samedi pourrait être un tremplin.

Nous réagissons de manière excessive à… unMon débat sur la suprématie des conférences.

Lors des plus gros matchs hors conférence de la semaine 2, le Texas et le Tennessee se sont déplacés : le Texas au Michigan et le Tennessee sur un terrain neutre à Charlotte (contre NC State), et ils ont battu leurs adversaires respectifs du Big Ten et de l’ACC par une marge combinée de 82 à 22. Ces victoires retentissantes ont porté le bilan de la SEC contre les adversaires hors conférence du Power 4 cette saison à 5-6.

Voyons comment les autres conférences se comportent au cours des deux prochaines semaines : ACC (5-5), Big Ten (4-4), Big 12 (5-5). Insérez le mème de Spiderman qui pointe du doigt.

Il reste encore des confrontations à jouer et les records vont changer, mais tous les fans qui prétendent que leur conférence est largement supérieure aux autres ou qu’une autre est surestimée ne font que parler à ce stade. La réalité est que ce début de saison a produit une véritable parité et une compétitivité entre les conférences. Ce n’est pas aussi amusant que le trolling, mais c’est le cas. Mais cela peut changer.

Quelle est la meilleure façon de déterminer la meilleure conférence ? Le bilan des conférences les unes par rapport aux autres ? Les candidatures aux playoffs ? Le bilan des matchs de bowl ? Le nombre de choix au repêchage ? Quoi qu’il en soit, cela ne se décidera pas lors de la deuxième semaine.

Nous ne réagissons pas suffisamment à… Kyle McCord et Syracuse.

Partout dans le pays, les transferts ont un impact sur leurs nouvelles équipes, mais peut-être rien de plus que ce que McCord a fait pour Syracuse en début de saison. Mis de côté par Ohio State, McCord a été brillant pour les Orange au cours des deux dernières semaines : 69,4 % de réussite, huit passes de touchdown pour une seule interception et une victoire contre Georgia Tech, classée, le week-end dernier. Syracuse a également eu de bons joueurs défensifs, dont Fadil Diggs, mais l’impact de McCord a été énorme.

L’entraîneur-chef de Syracuse, Fran Brown, sur Kyle McCord : « Je devrais envoyer une bouteille de champagne à Ryan Day pour nous avoir permis d’avoir Kyle McCord. » (h/t @BarstoolTate) https://t.co/70l717h5ll pic.twitter.com/gEGmHGLlD3 — On3 (@On3sports) 1er septembre 2024

En raison des débuts décevants de Florida State et de Clemson, il y a un réel optimisme quant au potentiel de Syracuse en tant qu’équipe de première moitié de l’ACC cette saison : atteindre 5-0 avant un match à l’extérieur contre NC State le 12 octobre est une réelle possibilité. La première année de l’ère Fran Brown a généré de bonnes vibrations au cours des premières semaines, en grande partie grâce à l’arrivée de McCord.

Nous réagissons parfaitement à … tLe niveau de mépris pour la règle de ciblage est élevé.

Enfin, quelque chose sur lequel nous pouvons nous mettre d’accord. Nous détestons la façon dont la règle de ciblage est appelée et appliquée. Le secondeur de l’Alabama Justin Jefferson a été le dernier cas d’étude du week-end dernier : un plaquage classique « qui avait l’air pire qu’il ne l’était » a abouti à une pénalité et à sa suspension pour la première mi-temps contre le Wisconsin la semaine prochaine. À vous de juger.

Honte à la @SECONDE équipe d’arbitrage pour avoir appelé ce manuel de ciblage de plaquage et le @NCAA pour avoir permis qu’un plaquage parfait comme celui-ci soit annulé à cause d’une décision et d’une règle très erronées. Tout en retirant 3 quarts-temps à un joueur qui n’a absolument rien fait de mal. C’EST UN… pic.twitter.com/m23Fiir46U — Perspectives de première classe (@FCProspects_) 8 septembre 2024

L’esprit de la règle est juste et logique, mais la simplifier en la réduisant à la « couronne du casque » est beaucoup trop large. Il doit y avoir une intention malveillante, et où était cette intention dans le plaquage de Jefferson ? Il existe d’innombrables autres exemples de défenseurs effectuant un jeu bang-bang et se retrouvant avec une pénalité pour avoir fait un jeu. À un certain moment, les joueurs seront obligés de descendre bas pour éviter une pénalité, ce qui pourrait entraîner des conséquences dangereuses.

Cette règle n’a pas besoin d’être modifiée pour la compliquer, mais la règle de ciblage est enfreinte et doit être corrigée. Malheureusement, cela ne sera pas possible avant la saison prochaine.

(Photo du haut : Michael Clubb / USA Today)