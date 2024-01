Ce que nous avons appris de la ronde de division de dimanche de la NFL : Patrick Mahomes sait qui cibler ; La culture gagnante des Lions

Les matchs du dimanche en ronde de division du séries éliminatoires de la NFL Je n’ai pas déçu. Les Lions de Détroit disputent un match de championnat de conférence pour la première fois en 32 ans après avoir battu les Buccaneers de Tampa Bay dans un match qui s’est joué jusqu’à la possession finale. San Francisco attend Detroit dans le match de championnat NFC.

Dans l’AFC, Patrick Mahomes et Josh Allen ont eu un autre duel mémorable en séries éliminatoires. Les Chiefs de Kansas City sont sortis victorieux des Bills de Buffalo et affronteront les Ravens de Baltimore lors du match de championnat de l’AFC.

Qu’avons-nous appris des matchs de la ronde de division de dimanche ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Les équipes spéciales des Bills sont la raison pour laquelle ils n’ont pas pu surmonter l’obstacle

Les Bills avaient les Chiefs là où ils le voulaient : à domicile en séries éliminatoires devant leurs fans passionnés. Au lieu d’en profiter, Buffalo s’est retiré lors de la ronde de division à domicile pour la deuxième année consécutive.

Ce n’était pas la faute de Josh Allen, qui a complété 26 des 39 passes pour 186 verges et un touché (cote de 86,1) tout en se précipitant pour 72 verges et deux touchés. Allen est le premier joueur à avoir réussi quatre touchés par la passe et trois touchés au sol au cours de deux matchs éliminatoires ; il était la seule raison pour laquelle les Bills participaient à ce match.

Les équipes spéciales sont la raison pour laquelle les Bills n’affrontent pas les Ravens dans le match pour le titre de l’AFC. Tyler Bass n’a réussi que 82,8 % des paniers en saison régulière, puis il a raté un panier de 27 verges la semaine dernière. Les Bills ont également vu l’un de ses coups de pied bloqué lors de ce match. Bien sûr, le raté de 44 yards avec 1:47 à jouer vivra dans la tradition hantée des séries éliminatoires des Bills.

Damar Hamlin n’a pas réussi à obtenir un premier essai sur une fausse tentative de botté de dégagement alors que les Bills étaient menés 27-24 sur leur propre ligne de 29 verges au début du quatrième quart. Sam Martin avait un problème aux ischio-jambiers, ce qui a entraîné de mauvais bottés de dégagement tout au long du match.

Les Bills ont commis de nombreuses erreurs dans le match et ont lutté contre des blessures à tous les niveaux en défense. En fin de compte, les équipes spéciales étaient les coupables.

Patrick Mahomes trouve ses meilleurs joueurs pour gagner des matchs

Mahomes a réalisé une autre performance exceptionnelle en séries éliminatoires lors de son premier match éliminatoire sur la route. Il a réalisé 17 sur 23 pour 215 verges avec deux touchés et aucune interception pour une note de passeur de 131,6. Au cours de deux matchs éliminatoires, Mahomes a complété 62,5 % de ses passes pour 477 verges avec trois touchés et aucune interception pour une note de passeur de 100,8, mais il y a plus à raconter.

Lorsque Mahomes cible Rashee Rice et Travis Kelce, il a complété 24 des 32 passes pour 323 verges et trois touchés pour une note de passeur de 137,9. Cela s’est avéré vrai dimanche, puisque Mahomes avait 9 sur 10 pour 122 verges et deux touchés – tous deux allés à Kelce – en ciblant ses deux meilleurs meneurs de jeu (note de 157,1).

Mahomes n’a pas été mauvais en ciblant tous les autres joueurs, avec 16 sur 23 pour 154 verges et aucun touché. Mais les joueurs financiers parmi les receveurs des Chiefs sont Rice et Kelce. Mahomes a raison de s’adresser à eux lorsque les enjeux sont les plus élevés.

Baker Mayfield devrait revenir en tant que QB des Buccaneers en 2024

Mayfield en a certainement fait assez pour rester le quart-arrière de Tampa Bay, puisque ses six touchés par la passe ne traînaient que Tom Brady pour la plupart en une seule série éliminatoire dans l’histoire de la franchise. Les Buccaneers ont perdu dimanche en ronde de division contre les Lions à cause de Mayfield, qui a complété 26 des 41 passes pour 349 verges avec trois touchés et deux interceptions (cote de 94,5) dans la défaite.

En séries éliminatoires, Mayfield a complété 62,3 % de ses passes pour 686 verges avec six touchés et deux interceptions pour une note de 106,3. Mayfield a complété 63,1% de ses passes avec 17 touchés et cinq interceptions pour une note de passeur de 102,2 lors de ses huit derniers matchs. Les Buccaneers ont obtenu une fiche de 6-2 lors de ces matchs.

Mayfield a peut-être un salaire élevé, mais les Buccaneers ont leur quart-arrière. Cette équipe des Bucs était meilleure que l’équipe dirigée par Tom Brady lors de sa dernière année, principalement grâce à Mayfield.

Dan Campbell et Brad Holmes ont les Lions comme super Bowl prétendants pour les années à venir

Les Lions participeront à un match de championnat de conférence pour la première fois depuis la saison 1991. Ils ont remporté deux matchs éliminatoires au cours d’une saison pour la première fois depuis 1957. Ils ont l’occasion de jouer pour un championnat pour la première fois depuis 1957.

Depuis un début de carrière de 0-10-1 pour Campbell, les Lions ont une fiche de 24-16 en saison régulière avec deux victoires en séries éliminatoires. Ils ont une fiche de 20-7 en saison régulière depuis un départ de 1-6 la saison dernière avec deux victoires en séries éliminatoires. C’est l’une des meilleures équipes du NFL grâce à Campbell qui a changé la culture et à Holmes qui dirige le front office.

Penei Sewell, Amon-Ra St. Brown, Derrick Barnes, Alim McNeill, Ifetu Melifonwu, Aidan Hutchinson, Jameson Williams, Kerby Joseph, James Houston, Jahmyr Gibbs, Jack Campbell, Sam LaPorta et Brian Branch ont tous été repêchés par Holmes au cours de la période. trois dernières années. Les Lions ont acquis Jared Goff, David Montgomery, Cam Sutton et CJ Gardner-Johnson via un échange ou une agence libre grâce à Holmes.

Le noyau de cette équipe n’en sera que meilleur. Les Lions sont récompensés pour le fruit de leur travail.

Bizarre bizarrerie d’horaire

Les équipes qui ont disputé un match éliminatoire avec un repos court (Packers, Buccaneers, Bills) ont obtenu un score combiné de 0-3 lors de la ronde de division. La seule équipe sur route à avoir gagné lors de la ronde de division était les Chiefs, qui avaient huit jours de repos.

La météo a certainement eu un impact sur le calendrier des séries éliminatoires, et les têtes de série n°1 du format des séries éliminatoires à 14 équipes jouent généralement samedi. Il est intéressant de voir comment un match reporté à lundi dernier et un match prévu lundi soir ont eu un impact sur deux équipes en séries éliminatoires.

Espérons que la NFL évitera les matchs éliminatoires de lundi après la fin du contrat des matchs joker de lundi soir dans deux ans supplémentaires.