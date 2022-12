Ce que nous avons appris de la première interview en direct de l’ancien chef de FTX depuis sa faillite

Pour certains, Sam Bankman-Fried est le prochain Bernie Madoff, à la tête de l’un des schémas de Ponzi les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire moderne. Ou peut-être ressemble-t-il plus à Elizabeth Holmes, l’ancienne fondatrice disgraciée de Theranos reconnu coupable d’escroquerie et condamné à plus de 11 ans de prison. SBF, comme il est connu, jure que c’est une énorme erreur.

Bankman-Fried s’est exprimé pour la première fois mercredi dans une interview en direct depuis que son échange de crypto-monnaie, FTX, a déclaré faillite. Il l’a fait par liaison vidéo depuis son port d’attache aux Bahamas jusqu’au New York Times DealBook Summit, où il a été grillé pendant plus d’une heure sur les détails de ses transactions financières et de la mauvaise gestion des fonds des clients et sur la question de savoir s’il a menti dans le passé et pendant l’entretien.

Le fondateur de DealBook, Andrew Ross Sorkin, a déclaré que SBF avait accepté l’interview où “rien n’est interdit”, même s’il n’est plus le PDG de FTX et est actuellement au centre de multiples enquêtes.

“Qu’est-ce que vos avocats vous disent en ce moment ? Suggèrent-ils que c’est une bonne idée pour vous de parler ?” Sorkin demandé à un moment donné.

“Non. Ils ne le sont vraiment pas”, a répondu SBF.

Voici quelques-unes des choses les plus importantes que nous avons apprises de l’interview de SBF :

Il a eu un “mauvais mois”

Dans sa candidature à l’euphémisme de l’année, l’ancien milliardaire a reconnu l’impact de sa mauvaise gestion en tant que PDG de FTX sur ses clients et sur l’industrie de la cryptographie dans son ensemble. FTX était le deuxième plus grand échange de crypto au monde jusqu’au 2 novembre, lorsque des détails sur son empire financier ont été divulgués à CoinDesk.

Au total, Alameda Research, la société d’investissement de SBF, s’est avérée avoir une dette de 8 milliards de dollars. Pire encore, certains fonds de clients FTX semblent avoir été mélangés aux mauvais paris d’Alameda.

Pour sa part, Bankman-Fried a soutenu que FTX.US et FTX Japan, deux sociétés qui opèrent dans des cadres réglementaires différents de ceux des autres filiales de FTX, devraient pouvoir autoriser les retraits des clients. Pourtant, a déclaré SBF, cela ne diminue en rien les énormes erreurs qu’il a commises.

“Écoutez, j’ai foiré. J’étais le PDG de FTX, cela signifie que j’étais responsable”, a-t-il déclaré. « Nous avons fait une grosse erreur.

Bankman-Fried dit qu’il ne vaut “presque rien”, insistant sur le fait qu’il n’a pas de “fonds cachés”. “Je pense qu’il me reste une carte de crédit en état de marche, il pourrait y avoir 100 000 $ ou quelque chose comme ça sur ce compte bancaire”, a-t-il affirmé. “Tout ce que j’avais, même tous les prêts que j’avais, c’était des choses que je réinvestissais. J’ai mis tout ce que j’avais dans FTX.”

Il a nié avoir sciemment commis une fraude

La responsabilité pénale potentielle de SBF, similaire à celle de Madoff et Holmes, était suspendue au-dessus de toute l’interview. Il a répété ses répliques apparemment bien répétées qu’il avait foirées et qu’il était responsable en tant que PDG, mais, a-t-il insisté, “je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit.”

Il jure qu’il dit la vérité

Avant que FTX ne dépose son bilan, Bankman-Fried a envoyé un tweet pour tenter de rassurer les clients sur le fait que tout allait bien. Lorsque Sorkin du New York Times a tenté de présenter à SBF une chronologie de ce qui s’était passé, il a demandé si SBF avait menti dans ce tweet. Il a également demandé si SBF avait menti dans l’interview.

“Je ne connais pas de moments où j’ai menti”, a répondu Bankman-Fried, ajoutant qu’il “était aussi véridique que possible”.

Il affirme que les dons politiques étaient destinés aux deux partis

Alors que les gens ont tenté de comprendre ce qui est arrivé à Bankman-Fried, FTX et tout cet argent, une chose dont les gens se sont emparés, ce sont ses dons politiques. Le SBF était le deuxième donateur du parti démocrate lors du dernier cycle électoral, selon les données compilées par OpenSecretssoulevant des questions quant à savoir s’il avait acheté de l’influence à Washington, DC

Bankman-Fried dans des entretiens précédents a affirmé qu’il avait fait un don aux deux parties, mais avait choisi de faire un don aux républicains par le biais d’organisations “d’argent noir” qui ne sont pas tenues de divulguer qui finance leurs activités.

Dans l’interview de mercredi, il a déclaré avoir fait un don à “des candidats qui s’expriment ouvertement en faveur de faire les choses maintenant pour empêcher la prochaine pandémie”. Il a dit que bon nombre de ses contributions étaient pendant les primaires et des deux côtés de l’allée.

“Je ne voyais pas cela comme un exercice partisan”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas, vous savez, il ne s’agissait pas de faire un don à un parti pour battre l’autre aux élections générales ici.”