Ce que nous avons appris de la gameweek 6

Une autre courte semaine pour se préparer à l’action de la ligue en raison des matchs de la NWSL Challenge Cup en milieu de semaine a été mise en évidence par une émission nationale de CBS samedi après-midi pour la semaine de jeu 6. Trinity Rodman est allée plus loin dans la conversation USWNT avec sa performance contre San Diego dans ce match. Elle a montré à un public de la télévision nationale pourquoi elle est l’une des jeunes stars les plus en vogue du football féminin.

Lynn Williams et Megan Rapinoe ont également plaidé pour être dans l’avion pour la Coupe du monde pour l’USWNT cette semaine. Cette semaine, nous avons également assisté à une performance dominante au milieu de terrain de la légendaire Marta d’Orlando. Jun Endo d’Angel City a effectué un changement important dans sa sortie. Enfin, Portland et la Caroline du Nord ont livré un autre classique d’un match.

Décomposer la NWSL Gameweek 6

Washington Spirit 3-1 Vague de San Diego

Les performances exceptionnelles de Trinity Rodman et Ashley Sanchez ont rythmé la victoire 3-1 du Spirit. Avec la victoire, Washington reste invaincu sur la saison. Pendant ce temps, San Diego a abandonné son deuxième match consécutif.

Un public national diffusé sur CBS a eu droit à un grand spectacle de football offensif par l’Esprit. Rodman est sur le point de jouer un rôle clé dans l’équipe nationale féminine des États-Unis. Son but et sa passe décisive faisaient partie de deux autres belles occasions de marquer.

Rodman et Sanchez ont montré une compréhension incroyable du jeu de l’autre. Le duo d’attaquants a combiné plusieurs mouvements d’attaque puissants, menant aux deux premiers buts de l’Esprit.

Washington a plafonné son score à la 80e minute avec un but de Paige Metayer. Sa tête a suivi un joli centre de Sam Staab. Alex Morgan a marqué un but de consolation tardive pour San Diego.

Contrairement à la plupart des performances exceptionnelles cette saison, le Spirit n’a pas obtenu grand-chose en termes de prouesses offensives d’Ashley Hatch. Pourtant, cela n’a fait aucune différence, car Washington a manqué les vainqueurs 3-1.

Orlando Pride 1-0 Racing Louisville

Anna Morehouse a effectué sept arrêts dans le but d’Orlando. Cela a aidé le Pride à remporter sa deuxième victoire consécutive, cette fois contre le Racing Louisville. Le but de Messiah Bright à la 21e minute a suffi à l’équipe locale pour éliminer les vainqueurs.

Le but de Bright est venu sur une tête du centre de la zone qu’elle a dirigée vers le coin supérieur gauche du but sur un corner bien frappé par Kylie Storm.

Ce match a été l’un des meilleurs en termes de jeu au milieu de terrain cette saison en NWSL. Le milieu de terrain des deux clubs a montré une capacité à contrôler la possession dans les moments critiques et à initier un jeu de construction solide. Une grande partie de l’action de début de saison de la NWSL a été étirée et construite autour d’un jeu large et de contre-attaques. Ce match était très différent.

Pendant une grande partie du match, Jaelin Howell a dicté le tempo en créant des opportunités offensives pour Louisville. De même, l’entrejeu d’Orlando, notamment la sublime Marta et l’excellente Adriana Leal ont été très bons.

La victoire de la fierté soulage davantage la pression croissante au début de la saison sur l’entraîneur-chef Seb Hines.

Caroline du Nord Courage 3-3 Portland Thorns

Pour la deuxième semaine consécutive, Portland a sauvé un point avec un but tardif dans un match nul 3-3.

La Caroline du Nord a accueilli plus de 7 000 fans au WakeMed Soccer Park pour la cinquième fois seulement dans l’histoire du club. Cette rivalité a été intense depuis la finale épique de la NWSL 2017 à Orlando, où Portland a utilisé une défense avare pour émousser une équipe de Courage qui est entrée dans ce match comme la meilleure de la ligue à une certaine distance. Ce match a régulièrement été visionné sur rendez-vous dans la région de Triangle en Caroline du Nord et les fans en ont pour leur argent à coup sûr samedi.

Avec la foule dans une frénésie précoce, le Courage n’a pas perdu de temps pour donner aux fans de quoi se réjouir. Environ 30 secondes après le coup d’envoi, Ryan Williams s’est dirigé vers la ligne de fond et a envoyé un centre dans la zone qui a dévié la malheureuse Emily Menges et dans le filet. Le but contre son camp a donné au Courage l’avantage sur le but le plus rapide marqué de l’histoire du club.

Portland a répondu 20 minutes plus tard lorsque Sophia Smith a trouvé Crystal Dunn dans la boîte pour une redirection unique. Le but de Dunn contre son ancienne équipe a été rapidement annulé. À peine deux minutes plus tard, Kerolin Nicoli a envoyé un curleur à longue portée à l’intérieur du poteau et a dépassé Bella Bixby pour remettre le Courage devant. C’était le troisième but de l’année pour Kerolin.

Les deux équipes sont restées inchangées en début de seconde période. Portland égaliserait à nouveau les choses à la minute 53 avec une balle directe de Meghan Klingenberg qui a trouvé Dunn sur une course de fléchettes. L’ailier des Thorns a calmement décoché un tir du pied droit qui a trouvé le coin inférieur gauche pour égaliser le score.

Une paire de remplaçants combinés à la 70e minute pour donner à la Caroline du Nord sa troisième avance de la soirée. Olivia Wingate a effectué une large course avec le ballon sur l’aile droite et a coupé à l’intérieur vers la zone, puis a laissé tomber une mise à pied parfaite à Victoria Pickett, qui faisait sa première apparition pour le Courage.

Portland a égalisé à la 83e minute juste une minute après que le tir enroulé de Sophia Smith du coin gauche de la surface ait été sauvé par Casey Murphy. Un défi a donné la possession aux Thorns au milieu de terrain, et Natalia Kuikka a trouvé Olivia Moultrie qui a frappé de l’extérieur de la surface pour égaliser à nouveau les choses pour les visiteurs.

Le match s’est terminé 3-3.

OL Reign 2-0 Houston Dash

Veronica Latsko et Jordyn Huitema ont marqué des buts alors que la bonne course d’OL Reign se poursuivait lors d’une victoire 2-0 contre Houston samedi. A noter également la contribution de Megan Rapinoe dont le retour en forme est une excellente nouvelle pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Mallory Swanson étant probablement absent de la Coupe du monde, les options d’attaque américaines sont en pleine mutation. Il semble de plus en plus probable que Rapinoe fera partie de la liste finale, ce qui n’était pas clair il y a quelques mois. Ses performances des dernières semaines ont servi de rappels quant à l’utilité qu’elle fournit dans de vastes zones de jeu ouvert ainsi qu’à sa prestation exceptionnelle de coups de pied arrêtés.

L’équipe locale pensait avoir pris les devants à la 13e minute, mais VAR a jugé que Huitema avait manipulé le ballon avant de le mettre au fond des filets à bout portant. À la 36e minute, Megan Rapinoe a eu une excellente occasion de donner l’avantage à Reign depuis l’intérieur de la surface, mais Jane Campbell du Dash a effectué un excellent arrêt, repoussant le tir vers la sécurité.

Les deux équipes sont entrées au niveau de la mi-temps, mais au début de la seconde mi-temps, l’équipe locale a pris le dessus alors que Rapinoe a strié le flanc gauche et a joué un centre lobé à Latsko qui a redirigé le ballon avec une tête instantanée vers le poteau proche battant Campbell.

À peine 15 minutes plus tard, à la minute 68, le Reign a doublé la mise lorsque Latsko est devenu le fournisseur, jouant un centre de la droite dans la zone qui . Campbell a mis le bout de ses doigts sur le ballon et l’a presque empêché de franchir complètement la ligne. Mais, c’est le cas, et OL Reign a marqué son deuxième pour la sécurité dans la victoire.

Red Stars de Chicago 1-2 NJ/NY Gotham

Lynn Williams est tout le discours de la NWSL ces derniers temps. Peut-être motivé par la porte ouverte à un retour de l’USWNT en raison de la blessure de Mallory Swanson, Williams est en larmes. Elle a marqué un autre match gagnant dimanche, son troisième en quatre semaines alors que Gotham battait les Red Stars de Chicago 2-1 à Bridgeview, Illinois.

Jenna Nighswonger a ouvert le score à la quatrième minute en se convertissant à bout portant après une solide minute de jeu préparatoire de Gotham. Williams a joué un rôle influent le reste de la première mi-temps, aidant à créer des occasions pour elle-même, Yazmeen Ryan et Taylor Smith tout au long du reste de la première mi-temps. Allie Long et Kristie Mewis ont été influentes au milieu de terrain tout au long de la première mi-temps qui a culminé avec un but de Williams en toute fin de mi-temps.

La deuxième mi-temps a été plus équilibrée et Chicago a marqué un but à la 54e minute. Ella Stevens a marqué sur un coup de pied arrêté lorsqu’elle s’est levée pour prendre la tête dans un corner tiré par Julia Bianchi. Chicago a eu quelques occasions d’égaliser au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, mais n’a pas soutenu les mouvements offensifs de manière particulièrement efficace. Au final, Gotham a perdu 2-1 dans un match confortable.

Angel City FC 3-2 Kansas City Current

Angel City a pris une avance de trois buts à la mi-temps. Cependant, les hôtes ont dû tenir jusqu’à la fin. Kansas City est revenu dans le match avec deux buts au début de la seconde période.

Jun Endo, l’ailier gauche vedette d’Angel City, a participé aux trois buts de l’Angel City FC. Pour commencer, elle a joué le ballon qui a abouti au premier match d’Alyssa Thompson à la 31e minute.

Puis, Endo a mis en place le but de Claire Emslie une dizaine de minutes plus tard. Endo a ajouté l’un des siens dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Le match semblait terminé et dépoussiéré à la mi-temps. Non seulement Angel City est entré dans la pause avec un coussin de trois buts. Pendant une grande partie de ces 45 premiers matchs, il a dominé le jeu offensif.

Mais Kansas City a riposté vaillamment. La pièce de Cecilia Kizer était particulièrement impressionnante. Kizer a inscrit un but à la 57e minute qui . Ensuite, Kizer a marqué de l’intérieur de la surface à peine quatre minutes plus tard. Cela a réduit le déficit à un. Kizer a marqué de l’intérieur de la surface à la 61e minute. Elle a joué un rôle déterminant dans le jeu de liaison. Elle a battu plusieurs défenseurs à elle seule sur de multiples opportunités offensives cherchant à égaliser après le deuxième but actuel.

La meilleure chance de Kansas City de sauver quelque chose du match s’est produite dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps. Alexa Spaanstra a pris un licenciement de Debinha et l’a frappé presque parfaitement. Le tir est passé juste à côté du premier poteau de quelques centimètres. Ainsi, Angel City s’est accroché pour une victoire 3-2.

