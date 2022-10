Ce que nous avons appris de la campagne électorale municipale de 2022 – Kelowna Capital News

Quelques réflexions post-électorales à la suite des élections municipales dans le centre de l’Okanagan le 15 octobre….

Jouer le long jeu n’est pas toujours une stratégie populaire dans la politique civique.

L’occasion se présente à chaque élection, et avoir de la patience pour le bon moment pour être candidat cède souvent la place à cette possibilité insaisissable de gagner un siège à la table du conseil ou du conseil scolaire. Et le plus souvent, ces espoirs sont déçus.

Mais la patience s’est avérée être une vertu pour le nouveau maire entrant de Kelowna, Tom Dyas, ainsi que pour l’un de ses grands partisans, le conseiller municipal nouvellement élu Ron Cannan.

En 2018, Dyas a vu une opportunité de se faire nommer maire, créant des frictions dans les amitiés et les relations politiques dans le processus, mais a été vaincu par Colin Basran, alors en fonction.

Il y avait une ambiance de déception lors du petit rassemblement de ses partisans dans une salle de bal d’hôtel ce soir-là, Dyas devant être gracieux dans la défaite, toujours une expérience humiliante, tandis que Cannan avait l’air un peu perdu, toujours un peu funk. au cours de sa précédente défaite aux élections fédérales face à Stephen Fuhr en tant que député de la circonscription de Kelowna-Lake Country.

Mais nous voici quatre ans plus tard, et Dyas a remporté une victoire significative aux urnes contre Basran, tandis que Cannan est revenu à ses racines politiques civiques et est devenu le meilleur électeur parmi les candidats au conseil municipal.

Certains voyages, en particulier avec l’opportunisme actuel de la politique, prennent plus de temps que vous ne l’espérez, mais pouvoir arriver à destination est peut-être d’autant plus agréable.

***

La fascination des électeurs municipaux de Kelowna pour les personnalités médiatiques se poursuit avec l’élection de l’ancien présentateur de Global Okanagan TV, Rick Webber, au conseil.

Il rejoint Mohini Singh, Maxine DeHart et Charlie Hodge qui ont chacun des liens avec le monde des médias, tout comme notre maire sortant Colin Basran.

Ainsi, alors que les journalistes locaux ont été endurcis pour être appelés tous les noms dénigrants auxquels vous pouvez penser en personne ou derrière l’anonymat des médias sociaux, cela ne semble pas vous disqualifier d’être élu au conseil municipal de Kelowna. Allez comprendre.

***

Les experts ont beaucoup dit à la suite de ce cycle d’élections civiques sur la façon dont les maires sortants ont été battus aux urnes dans toute la Colombie-Britannique cette fois-ci, le maire élu de West Kelowna, Gord Milsom, étant l’un des rares à aller à l’encontre de cette tendance.

Mais étant donné que des problèmes tels que l’abordabilité du logement, la répression de la criminalité dans la rue et devant les tribunaux, les sans-abri et les soins de santé étaient au sommet de ce qui aurait provoqué la colère des électeurs exigeant un changement, les conseils municipaux peuvent plaider en faveur d’un changement sur ces questions, mais les réponses politiques et financières chutent largement sous les auspices des gouvernements fédéral et provinciaux.

Et cela devrait amener le NPD provincial à réfléchir à deux fois à la tenue d’élections anticipées après le départ de John Horgan de son poste de premier ministre. Nous avons peut-être de nouveaux visages aux tables des conseils de la province, mais la colère et la frustration de l’électorat ne vont pas disparaître de sitôt.

***

Dans une interview post-électorale, Tom Dyas a crédité sa campagne de porte-à-porte comme lui donnant un accès direct à ce qui dérangeait les gens et se plaçant au premier plan pour résoudre ces problèmes s’il était élu.

À l’ère moderne des médias sociaux, ce type de campagne politique à l’ancienne a également été approuvé par Lisa Guderyan, administratrice élue de Peachland / Okanagan West.

Guderyan estime qu’entre elle et ses volontaires de campagne, ils ont frappé à environ 1 000 portes dans sa circonscription électorale.

“Pour moi, j’ai fait beaucoup de porte-à-porte lorsque j’ai aidé dans des campagnes politiques quand j’étais plus jeune, donc pour moi, même à l’ère des médias sociaux, cela semblait une chose naturelle à faire dans le cadre du processus de campagne”, a-t-elle partagé.

«Je pense aussi que Peachland est encore un peu plus une communauté traditionnelle car beaucoup de gens apprécient un peu plus cette touche humaine, non pas pour entendre ce que vous représentez sur les réseaux sociaux, mais pour l’entendre de vous en personne.

“Je ne me souviens pas d’avoir eu des interactions négatives avec quelqu’un à qui j’ai parlé… J’ai même amené mes enfants avec moi parfois et les gens voudraient en fait parler avec mes enfants plus qu’à moi de ce qu’ils pensaient de l’école… cela a aidé à ouvrir la porte à conversations positives avec les gens.

Pour citer une vieille chanson de Bruce Springsteen, nous avons tous besoin d’un peu plus d’interaction personnelle avec les autres que nous ne voulons peut-être l’admettre, comme l’a écrit The Boss dans sa chanson à succès intitulée Human Touch :

“Vous pourriez avoir besoin de quelque chose à quoi vous accrocher,

Quand toutes les réponses, elles ne valent pas grand-chose

Quelqu’un à qui tu pourrais juste parler

Et un peu de cette touche humaine”

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Election 2022BC élections municipalesOkanagan