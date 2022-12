Ce que nous avons appris de “Harry et Meghan”, deuxième partie

“Je l’ai traitée comme la grand-mère de mon mari”, a déclaré Meghan, se souvenant de son temps privé avec la reine. “Quand nous sommes montés dans la voiture entre les engagements, elle avait une couverture”, a déclaré Meghan, et que la reine a également placé la couverture sur ses genoux. “Je reconnais, je respecte et je vois que tu es la reine, mais en ce moment, je suis tellement reconnaissante qu’il y ait une figure de grand-mère, car cela ressemble à de la famille”, a déclaré Meghan.

Les gros titres constants et négatifs des tabloïds ont eu un effet dramatique sur Meghan.

Le quatrième épisode a également souligné les problèmes de santé mentale et les pensées suicidaires de Meghan, en partie à cause des gros titres négatifs peu de temps après leur mariage et pendant une grande partie de sa grossesse.

“Tout cela s’arrêtera si je ne suis pas là et c’était la chose la plus effrayante à ce sujet – c’était une pensée si claire”, a déclaré Meghan.

Doria Ragland, la mère de Meghan, a rappelé une conversation émouvante dans laquelle Meghan a exprimé des pensées suicidaires. “Ce n’est pas facile à entendre pour une mère”, a-t-elle déclaré en essuyant ses larmes. « Et je ne peux pas la protéger. H ne peut pas la protéger.

Harry a déclaré qu’il était dévasté par les conséquences négatives de la couverture médiatique sur sa femme et a déclaré qu’il ne l’avait pas bien géré.

“J’avais été formé pour m’inquiéter davantage de ce que les gens vont penser”, a déclaré Harry. « Et en y repensant maintenant, je me déteste pour ça. Ce dont elle avait besoin de moi, c’était bien plus que ce que je pouvais donner.