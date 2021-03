Kashmir Hill, journaliste technologique pour le New York Times, reprend aujourd’hui la newsletter On Tech pour partager ce qu’elle a appris après un an de reportage sur la société de reconnaissance faciale Clearview AI. Tu peux inscrivez-vous ici pour recevoir On Tech en semaine.

Clearview AI a fait quelque chose qu’aucune autre entreprise n’a jamais fait – et ce faisant, elle teste les limites juridiques et éthiques.

La start-up, basée à New York, a rassemblé des milliards de photos disponibles en ligne pour créer une application qui recherche les visages des gens pour les aider à identifier qui ils sont. La société a fonctionné hors de la vue du public pendant plus de deux ans, avant que j’écrive sur son travail en janvier 2020. Le contrecoup était intense, et il semblait possible que Clearview soit poursuivi, légiféré ou exclu de son existence. Mais non seulement l’entreprise n’a pas implosé, mais de plus en plus de clients des forces de l’ordre ont afflué vers sa technologie.

Au cours de la dernière année, j’ai rendu compte de Clearview et de la façon dont il traitait ces défis pour un article pour le New York Times Magazine. Voici cinq révélations tirées de mes reportages:

Un troll a joué un rôle central

BuzzFeed et HuffPost avait précédemment rapporté que le fondateur de Clearview, un technologue nommé Hoan Ton-That, et son entreprise avaient des liens avec l’extrême droite et avec un provocateur conservateur notoire du nom de Charles Johnson, qui dirigeait quelques sites d’information d’enquête de courte durée qui semblaient conçus pour troller les libéraux. Johnson a été banni de Twitter en 2015 et a pratiquement disparu des yeux du public au cours des dernières années.