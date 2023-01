Ce que nous avons appris à Davos : des signes d’espoir émergent du pessimisme | Larry Elliot

Le monde est devenu câblé pour le pessimisme, et il y en avait beaucoup à Davos la semaine dernière. Beaucoup de choses ont changé au cours des 52 années qui se sont écoulées depuis que le Forum économique mondial s’est tenu pour la première fois dans la station de ski suisse. Lors de ce premier sommet du WEF, l’économie mondiale était dominée par les pays riches d’Europe et d’Amérique du Nord, les devises étaient fixées dans le cadre du système de Bretton Woods et le pétrole était à 2 dollars le baril. La guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique faisait toujours rage. C’était une ère pré-numérique; les ordinateurs personnels et les smartphones étaient des choses du futur. L’intelligence artificielle (IA) relevait de la science-fiction. Mais ce qui a vraiment changé, c’est que le sentiment que les choses s’améliorent a été remplacé dans le monde développé par le sentiment que les choses empirent. La vision de l’avenir est dystopique, une vision dans laquelle les gens s’appauvrissent au lieu de s’enrichir, les robots volent tous les emplois et une dépendance aux combustibles fossiles conduit à l’extinction de la planète. L’avenir de l’IA et de l’emploi en Chine : cinq grandes questions de Davos Lire la suite António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a clairement indiqué qu’il pensait que la bataille contre le changement climatique était perdue ; L’appel de Volodymyr Zelenskiy pour que l’Ukraine soit approvisionnée en chars lourds de fabrication allemande rappelle qu’une guerre se déroule en Europe depuis près d’un an. Des craintes ont été soulevées au sujet d’une nouvelle crise de la dette affectant des dizaines de pays les plus pauvres du monde. Une pandémie mondiale et le retour d’une inflation à deux chiffres ont renforcé le sentiment d’appréhension. Compte tenu de tout cela, il était surprenant de trouver l’ambiance à Davos aussi optimiste qu’elle l’était. En partie, c’est parce que peu – voire aucun – de la communauté du WEF sont à la pointe de la crise du coût de la vie, mais il y avait un peu plus que cela. Après avoir survécu aux horreurs des trois dernières années, il y avait un sentiment qu’il ne pouvait pas y avoir beaucoup plus de mauvaises choses là-bas et que, par conséquent, le seul moyen est de partir d’ici. Cela peut sembler panglossien mais c’est aussi tout à fait compréhensible. Partout dans le monde, et pas seulement à Davos, on aspire à de bonnes nouvelles. Et il y en a. Les taux d’inflation aux États-Unis, dans la zone euro et au Royaume-Uni semblent avoir atteint un sommet. Les banques centrales peuvent donc être en mesure de limiter l’ampleur des augmentations futures des taux d’intérêt. La Chine a rebondi plus rapidement que prévu après avoir abandonné son approche de tolérance zéro envers Covid. Bien sûr, il est également possible de donner une tournure négative à cela. Si la demande en Chine reprend, cela pourrait faire grimper le prix du pétrole et du gaz, ralentissant ainsi – voire inversant – la baisse de l’inflation à l’ouest. Dans ce cas, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre maintiendront les taux d’intérêt plus élevés plus longtemps, augmentant ainsi les risques de récession. Malgré tout, le Fonds monétaire international devrait revoir à la hausse son estimation de la croissance mondiale pour 2023 lorsqu’il publiera des prévisions actualisées à la fin du mois. L’amélioration des perspectives ne sera pas spectaculaire, mais Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, est soulagée que les perspectives paraissent moins désastreuses qu’elles ne l’étaient il y a quelques mois. Moins mauvais ne veut pas dire bon, a déclaré Georgieva lors de la séance de clôture du WEF, mais au moins les choses n’empirent pas. L’autre source d’optimisme à Davos découlait de la conviction que le progrès technologique – en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) – ne s’est pas seulement accéléré massivement au cours des deux dernières années, mais continuera de s’accélérer. Ceux du secteur technologique qui déployaient à l’avance du matériel militaire avaient leur propre raison d’être joyeux : la guerre d’Ukraine a fourni une vitrine pour présenter leurs marchandises. D’autres à Davos ont vu le potentiel de l’IA à jouer un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. UN papier pour le WEF par Nicholas Stern et Mattia Romani ont fait valoir que le monde a à sa portée “une nouvelle histoire de croissance et de développement tirée par l’investissement et l’innovation dans les technologies vertes, stimulée par l’IA”. Lord Stern est un expert en économie du changement climatique, et le document a agi comme un contrepoids au pessimisme de Guterres. Il fait valoir qu'au cours des cinq prochaines années – une période cruciale si les objectifs de zéro net doivent être atteints – plus de la moitié des points de basculement pour les technologies vertes clés auront été atteints.

Romani et Stern affirment que le coût de la production d’énergie pour l’énergie solaire et éolienne, y compris le stockage à court terme des batteries, tombera en dessous de celui du nouveau charbon et du gaz aux États-Unis en 2023, avec d’autres pays non loin derrière.

Les véhicules électriques à batterie non subventionnés devraient atteindre la parité des coûts avec les véhicules à moteur à combustion interne dans tous les segments de véhicules légers du marché d’ici 2025-26. La même chose se produit avec les engrais verts, disent-ils.

L’IA, ajoute le document, devient une technologie à usage général, l’équivalent de l’électricité ou de l’informatique, et semble susceptible de mettre fin à une longue période de faible croissance et de faible productivité.

L’IA est déjà utilisée dans l’analyse des cultures et dans l’amélioration des systèmes d’alerte aux catastrophes climatiques. Il facilitera la décarbonation en accélérant “les points de basculement et le déploiement de technologies de pointe dans tous les secteurs économiques – tels que la fusion et le solaire, la chimie quantique, la conception alternative de protéines et bien d’autres”.

La transformation n’est pas bon marché; on estime que 5 à 7 milliards de dollars (4 à 5,6 milliards de livres sterling) d’investissement par an seront nécessaires jusqu’en 2030. Mais si vous recherchez un peu d’optimisme, Stern et Romani vous le fourniront. Ils disent que la transition verte représente la plus grande opportunité d’investissement depuis la révolution industrielle. Et ils ont raison.