Ce que nous attendons de l’événement Microsoft Surface Fall 2022

Microsoft a un événement de presse diffusé en direct le 12 octobre, juste à temps pour le début de la saison des fêtes. Alors, que peut-on en attendre ? Probablement des mises à jour de la gamme Surface.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Prédire les prochains produits de surface de Microsoft

4:47



La gamme Surface est l’une des familles de PC les plus haut de gamme et de haute qualité, et l’une des rares à avoir la sensation de cohésion de quelque chose comme la gamme MacBook d’Apple. Cette année marque le 10e anniversaire de la gamme d’ordinateurs portables de Microsoft, qui a commencé avec la Surface d’origine, avec Windows RT (!) en 2012.

Étant donné que MS fabrique à la fois le matériel et Système d’exploitation Windows 11, il y a généralement une intégration étroite dans ces produits. Ils ont l’air bien, ils se sentent bien et ils fonctionnent surtout bien aussi.

Il existe un tas de Surfaces différentes, des tablettes aux ordinateurs portables en passant par les ordinateurs de bureau, certaines sont plus obsolètes que d’autres. Sur cette base, et la dernière année ou deux de mises à jour, nous pouvons faire des suppositions assez solides sur ce qui s’en vient à l’événement du 12 octobre.

Surface Pro et Surface Go

Le fleuron est le Surface Pro, une tablette Windows associée à une excellente couverture de clavier à clipser. C’est probablement le meilleur exemple global de ce type d’appareil ressemblant à un ordinateur portable 2 en 1, mais il n’y a pas eu grand-chose de nouveau à l’ère de Windows 11.

Les deux gros inconvénients de la Surface Pro sont que la coque du clavier – qui est vraiment la meilleure partie de l’écosystème – est vendue séparément, et elle coûte cher – 130 $ de plus ou plus. Et, la conception globale n’a vraiment pas beaucoup changé depuis de nombreuses années. C’est bien, mais ne se sent pas aussi moderne ou rationalisé qu’il pourrait l’être.

Lire la suite: Test de la Surface Pro 8

S’il y a une nouvelle Surface Pro, elle s’appellera probablement la Surface Pro 9. Qu’y aura-t-il de nouveau dedans ? Probablement des puces Intel de 12e génération, et peut-être aussi une version ARM – il existe une variante ARM appelée Surface Pro X, qui n’a pas été mis à jour depuis un moment. La SurfacePro 8 est sorti en 2021, il doit donc faire l’objet d’une mise à jour.

Il existe une version moins chère, appelé Surface Go, c’est aussi environ un an. J’aime ça, mais ça commence à 400 $, et vous devez acheter le clavier séparément, ce qui représente au moins une autre centaine de dollars.

Ordinateurs portables Surface

La Ordinateur portable Surface Go est la Surface la plus actualisée. Le Go est un joli ordinateur portable à petit budget, mis à jour pour la dernière fois en juin 2022. J’aime beaucoup cet ordinateur portable ; il est plus beau que ne le suggère son prix de 600 $.

La Ordinateur portable de surface (disponible en versions 13 pouces et 15 pouces) a également environ un an. C’est génial si vous voulez une machine Windows avec une sensation de type MacBook, et j’aime le fait qu’elle soit en vente assez régulièrement – vous pouvez faire une bonne affaire si vous attendez la bonne occasion.

Sarah Tew / Crumpe



Surface Book et Surface Studio

Quelques-uns des produits Surface sont moins conventionnels, mais certains n’ont pas été mis à jour depuis longtemps.

Le Surface Book était également un 2-en-1, mais il a un GPU et une deuxième batterie dans son clavier. C’est un appareil intéressant, avec quelque chose pour les jeux et les créateurs de contenu, mais la dernière version est sortie en 2020. Il a été remplacé par le plus récent Ordinateur portable Surface Studioqui a un écran pivotant plutôt qu’un écran qui se détache complètement.

Le Surface Studio était un grand bureau tout-en-un, similaire à l’iMac. J’ai vraiment aimé que le grand écran tactile s’incline comme une table à dessin. Microsoft n’en a sorti que deux générations, la dernière en 2018. La rumeur la plus intéressante sur le prochain Microsoft est que le bureau Studio reviendra enfin pour une troisième génération, ce qui ferait de la gamme iMac d’Apple, qui se résume à un seul 24- modèle en pouces, semble positivement obsolète.