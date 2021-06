Ce que notre obsession extraterrestre dit de nous

Les ovnis extraterrestres sont-ils réels ?

C’est une question souvent débattue par les théoriciens du complot et les scientifiques – et une question qui a pris de l’ampleur au milieu d’un rapport gouvernemental très attendu sur le sujet. Bien que le rapport devrait être publié dès vendredi par les plus hauts responsables du renseignement et de l’armée, le New York Times et CNN ont rapporté que des responsables proches du rapport ont déclaré que le gouvernement n’avait pas trouvé de preuves que les phénomènes aériens inexpliqués observés par les pilotes de la Marine étaient extraterrestres. vaisseau spatial. Mais ils n’ont pas exclu cette possibilité.

Bien que les origines des objets volants non identifiés restent un mystère, les experts de science-fiction disent qu’il pourrait y avoir une question plus urgente : pourquoi nous soucions-nous autant d’eux ?

Peter Balestrieri, conservateur de la collection de science-fiction et de culture populaire de l'Université de l'Iowa

« Tout le monde, je pense, serait d’accord pour dire que nous vivons à une époque où la science-fiction et l’invasion extraterrestre sont un peu partout », a déclaré Peter Balestrieri, conservateur de la collection de science-fiction et de culture populaire de l’Université de l’Iowa. « C’est autour de nous tout le temps. C’est à la télévision. C’est dans les films. C’est partout. »

Des films classiques comme « The Day the Earth Stood Still » de 1951 et « Close Encounters of the Third Kind » de 1977 aux invasions plus modernes comme « Independence Day » de 1996 et « Arrival » de 2016, voici un aperçu de la façon dont les ovnis ont envahi et conquis notre culture l’imagination – et ce qu’ils peuvent révéler sur notre société.

EN HAUT : Le film de 1977 « Rencontres rapprochées du troisième type » a une représentation classique d’un OVNI en tant que soucoupe volante. CI-DESSUS : Les ovnis extraterrestres du film « Arrival » de 2016 avec Amy Adams, ne ressemblaient pas à des soucoupes volantes typiques.

Selon les spécialistes de la science-fiction, les ovnis sont plus que de simples objets ronds et brillants portant des amis ou des ennemis extraterrestres.

Lisa Yaszek, professeure régente d’études de science-fiction à Georgia Tech, dit que les ovnis, qu’ils soient réels ou imaginaires, ont longtemps servi de « miroirs amusants pour nous-mêmes en tant qu’humains ».

Lisa Yaszek, professeure régente d'études de science-fiction à Georgia Tech

« Ils représentent à la fois le familier et l’inconnu », dit-elle. « Lorsque nous spéculons sur les ovnis, nous spéculons également sur nos espoirs et nos peurs, sur notre meilleur et notre pire moi, notre société et même notre espèce. »

Bien que les ovnis aient longtemps dominé la culture pop, Ed Finn, directeur du Center for Science and the Imagination de l’Arizona State University, dit qu’ils sont toujours des symboles pertinents pour des choses qui nous causent de l’anxiété – et ils ne vont pas disparaître de sitôt.

« Je pense que les ovnis seront toujours une sorte d’écran de projection vierge pour toutes les autres choses qui nous inquiètent », dit-il. « Ils seront un moyen pour nous de parler de notre anxiété du moment, de la désinformation et des troubles politiques au changement climatique et à la migration – tous les grands problèmes. »

Balestrieri s’attend à ce que le rapport imminent du gouvernement ne fasse que renforcer l’engouement extraterrestre de la culture pop.

« Cette idée que le gouvernement connaît et ne nous dira pas, c’est une partie essentielle du récit OVNI », dit-il. « Soit les gens vont l’accepter en gros, soit ils vont dire: » Vous savez, ils le couvrent toujours. » «

Les artistes ont utilisé des objets volants non identifiés pour explorer la condition humaine depuis plus d’un siècle, dit Yaszek, avec la représentation classique des ovnis comme des soucoupes volantes émergeant dans les années 40 et continuant à prospérer dans les années 50 et 60.

Eric Rabkin, professeur émérite de langue et littérature anglaises à l’Université du Michigan, dit que l’explosion d’histoires d’ovnis à cette époque est née des craintes concernant la guerre froide.

Eric Rabkin, professeur émérite de langue et littérature anglaises à l'Université du Michigan

« Le mythe des ovnis, spécifiquement en termes de soucoupes volantes, surgit presque directement après l’explosion de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale », dit-il. « Ce sentiment de crise imminente, que nous appelons maintenant rétrospectivement la guerre froide, est symbolisé par une course aux armements. »

Mais les ovnis dans ces histoires n’étaient pas toujours synonymes de mauvaises nouvelles pour les humains, dit-il. Parfois, les extraterrestres venaient vraiment en paix, comme dans le film de 1951 « Le jour où la terre s’arrêta ».

Le célèbre psychiatre Carl Jung a théorisé que cette tournure positive des ovnis était liée à l’incapacité de la religion à apaiser les craintes des gens au sujet de la guerre nucléaire, dit Rabkin.

« Quand vous ne croyez plus à la religion et que vous savez que les choses vont en enfer dans un panier à main, vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir croire », dit-il. « Ils veulent croire qu’il y a ce plus grand pouvoir dans l’univers. Il y a quelque chose là-bas qui pourrait peut-être arranger les choses, même s’il va essayer de s’imposer à nous. »

Mais à mesure que le temps passait, les gens se sont lassés des mêmes vieux récits d’invasion extraterrestre, dit Finn, alors les histoires d’OVNI sont devenues plus nuancées. Le film de 2016 « Arrival », qui suit la quête d’un linguiste pour décoder une langue étrangère, en est un exemple.

« Ce n’est plus nouveau, donc il n’a plus ce sentiment de surprise d’un autre monde de la même manière qu’avant », dit-il. « Nous commençons donc à imaginer la vie de ces extraterrestres, et nous commençons à partir, « Eh bien, et si nous étions les extraterrestres ? Et si nous essayions de communiquer avec ces extraterrestres de manière significative ? » «

La guerre froide est peut-être terminée, mais l’engouement pour les extraterrestres ne s’est pas éteint. C’est parce que, selon Yaszek, les Américains sont toujours aux prises avec des problèmes et des peurs qui peuvent être puissamment symbolisés par les ovnis.

Parfois, dans les histoires d’OVNI, les extraterrestres viennent vraiment en paix, comme dans le film de 1951 « Le jour où la terre s’arrêta ». Vidéo personnelle de la 20th Century Fox

« Nous assistons à des changements assez radicaux dans les alliances politiques et à beaucoup de discussions sur les prochaines étapes de la démocratie, par exemple », dit-elle. « Les histoires d’OVNI ont toujours été des conteneurs pour réfléchir à la façon dont nous traitons avec les autres extraterrestres, qu’ils soient de l’autre côté de la galaxie ou d’à côté. Alors qu’en tant qu’Américains, nous repensons notre relation les uns avec les autres et avec les gens à travers le monde, c’est un grand moment pour les histoires d’OVNI. »

C’est cette façon pratique d’affronter les problèmes urgents de manière nouvelle et passionnante, dit Yaszek, qui nous inspire à garder les ovnis vivants dans la culture pop, peu importe ce que le dernier rapport du gouvernement peut dire.

« Nous ne voulons pas que l’histoire se termine », dit-elle. « Nous ne voulons pas avoir une sorte de preuve définitive que les ovnis existent ou ne le sont pas, car c’est un moyen tellement utile pour nous de nous regarder sous un nouvel angle et sous de nouvelles perspectives. »