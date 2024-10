Ce que Neil Finn a appris de son passage à Fleetwood Mac

Neil Finn a parlé de son mandat au sein de Fleetwood Mac, révélant ce qu’il a appris pendant son séjour dans le groupe.

C’était en 2018 lorsque Lindsey Buckingham a été licenciée de Fleetwood Mac, apparemment en raison d’un ultimatum lancé par Stevie Nicks. À la suite du départ du guitariste, Finn – le leader de Crowded House – et l’ancien Heartbreaker Mike Campbell ont été intégrés au line-up. Même si les circonstances n’étaient pas idéales, Finn aimait passer du temps avec le groupe légendaire.

« C’était une expérience incroyable, comme entrer dans une autre vie pendant un moment », a expliqué Finn lors d’une récente apparition à l’émission Record battu podcast, ajoutant que son implication dans le groupe était « inattendue ».

EN SAVOIR PLUS: Modifications de la gamme Fleetwood Mac : un guide complet

« Et apprendre les chansons de quelqu’un d’autre et la façon dont ils les composent est vraiment fascinant », a-t-il poursuivi, « on y pénètre profondément parce que vous pensez savoir comment fonctionnent les chansons, mais quand vous les apprenez réellement, vous découvrez qu’il y a plus se passe que vous ne l’aviez réalisé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris de son séjour à Fleetwood Mac, Finn a été franc.

« Ce que j’ai appris, c’est que les groupes classiques sont le résultat de – et la musique est le résultat de – cinq, dans ce cas, des individus ayant des personnalités musicales assez distinctes », a expliqué le rockeur. « Et quelque chose à ce sujet est indéniable et irremplaçable. Cela dit, j’ai remplacé Lindsey.

Neil Finn n’a jamais parlé avec Lindsey Buckingham

Finn a admis qu’il n’avait jamais rencontré Buckingham, même s’il espère qu’il n’y aura pas de mal quant à la façon dont les choses se sont déroulées.

« J’ai le sentiment que nous nous entendrons probablement très bien », a noté Finn. « Il n’était pas content de la situation, je le comprends, mais je ne pense pas qu’il m’en aurait particulièrement blâmé. Et je pense qu’il avait probablement une certaine connaissance de mes chansons et probablement, j’espère qu’à un moment donné, il aura pensé : « Eh bien, au moins quelqu’un qui peut écrire une bonne chanson prend ma part. »

EN SAVOIR PLUS: Classement de chaque chanson Fleetwood Mac de l’ère classique

L’expérience de Finn au sein de Fleetwood Mac l’a également inspiré à ressusciter Crowded House avec ses fils Elroy et Liam, ainsi que le bassiste fondateur Nick Seymour et le claviériste Mitchell Froom.

« Fleetwood Mac s’est redéfini tellement de fois, ils ont été tellement de types de groupes différents », a expliqué le chanteur. «Je me suis lié à ça et j’ai pensé, oh, peut-être que je peux le faire. Et en même temps que je pensais ça, et j’appréciais ça à propos de Fleetwood Mac, je pensais, je joue de la musique avec Elroy et Liam depuis quelques années et ça fait du bien, alors pourquoi ne pas juste un coup de fil pour les lier tous ?