Ce que montrent les sondages sur l’opinion des électeurs noirs sur Harris et Trump

WASHINGTON– Les électeurs noirs inscrits ont une opinion extrêmement positive de la vice-présidente Kamala Harris, mais ils sont moins sûrs qu’elle changerait le pays pour le mieux, selon un récent sondage duCentre AP-NORC pour la recherche en affaires publiques.

Le sondage, réalisé à la mi-septembre, a révélé qu’environ 7 électeurs noirs sur 10 ont une opinion plutôt ou très favorable de Harris, avec peu de différences entre les électeurs noirs et les électrices sur la façon dont ils perçoivent le candidat démocrate. Les électeurs noirs, plus jeunes et plus âgés, avaient également des opinions similaires à l’égard du vice-président.

En revanche, l’opinion des électeurs noirs sur l’ancien président Donald Trump était extrêmement négative, soulignant les défis auxquels le candidat républicain est confronté alors qu’il cherche à éroder le soutien de Harris parmi les hommes noirs. Les électeurs noirs constituent une circonscription démocrate importante, et rares sont ceux qui sont alignés sur le Parti républicain. Selon l’enquête, les deux tiers des électeurs noirs s’identifient comme démocrates, environ 2 sur 10 s’identifient comme indépendants et environ 1 sur 10 s’identifient comme républicains.

Mais le sondage a également révélé que malgré cet écart dramatique entre les opinions des candidats, les électeurs noirs sont moins sûrs de savoir si Harris mettrait le pays sur une meilleure trajectoire ou ferait une différence substantielle dans leur propre vie. Seulement environ la moitié des électeurs noirs disent que « changerait le pays pour le mieux » décrit Harris très ou extrêmement bien, tandis qu’environ 3 sur 10 disent que cela la décrit « plutôt bien » et environ 2 sur 10 disent que cela la décrit « pas très bien ». ou « pas bien du tout ». Et seulement la moitié environ pensent que le résultat de cette élection présidentielle aura « beaucoup » ou « pas mal » d’impact sur eux personnellement, une évaluation qui rejoint l’ensemble des Américains.

« Le Parti démocrate n’est pas assez fort pour moi », a déclaré Raina Johnson, 53 ans, responsable des dossiers de sécurité à Chicago. Johnson a prédit que Harris « essaierait de faire quelque chose pour le peuple », mais elle a estimé que Harris serait limité comme c’était le cas « avec (Barack) Obama, parce que le Parti républicain l’a fermé ».

Même si Johnson estimait que les enjeux de l’élection étaient extrêmement élevés, elle ne pensait pas que cela aurait un impact personnel important sur elle.

« Parce que je vivrai toujours ma vie. Je vais juste devoir encaisser les coups », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on leur a demandé quel candidat ferait le meilleur travail pour traiter leurs principaux problèmes, notamment l’économie, les soins de santé et la criminalité, les électeurs noirs ont eu la même réponse : Harris.

Comme l’ensemble des électeurs, environ 8 électeurs noirs sur 10 ont déclaré que l’économie était l’une des questions les plus importantes pour leur vote. Mais environ les trois quarts des électeurs noirs ont déclaré que les soins de santé étaient l’un de leurs problèmes les plus importants, contre un peu plus de la moitié des électeurs inscrits, et ils étaient également plus susceptibles que l’électorat dans son ensemble de dire que la politique en matière d’armes à feu et la criminalité étaient les principales questions. .

Dans tous ces domaines, ainsi que sur d’autres sujets comme l’avortement et le changement climatique, Harris détenait un avantage considérable sur Trump parmi les électeurs noirs. Mais cet avantage était plus important sur certaines questions que sur d’autres. Environ 6 électeurs noirs sur 10 ont déclaré que Harris était mieux placé pour gérer l’économie, tandis qu’environ 2 sur 10 ont dit cela à propos de Trump, donnant à Harris un avantage d’environ 40 points. En matière de politique en matière d’avortement, elle avait environ 60 points d’avance sur Trump.

La campagne Trump s’est intensifiée un peu de sensibilisation aux communautés noires cette année. La campagne de l’ancien président estime que son message sur l’économie, l’immigration et les valeurs traditionnelles peut faire une percée notable dans la base de soutien traditionnelle des démocrates parmi les électeurs noirs, en particulier les jeunes hommes noirs.

Rod Wettlin, un ancien combattant à la retraite de l’Air Force à Surprise, en Arizona, qui souhaite une plus grande action sur des questions telles que les soins de santé et l’immigration, a déclaré qu’il était profondément opposé à Trump et préoccupé par les implications de l’élection pour la démocratie américaine.

« Ce qui se passe actuellement est le point culminant de beaucoup de choses qui nous attendent depuis des années », a déclaré Wettlin. «J’espère qu’après les élections, les choses seront civiles, mais ces chats ici appellent déjà au chaos. Et c’est leur droit, je me suis battu pour qu’ils aient ce droit. Mais n’empiétez pas sur le mien.

Il y a cependant des signes que certains groupes d’électeurs noirs considèrent Harris comme une figure plus forte. Les électrices noires et les électeurs noirs plus âgés étaient particulièrement susceptibles de décrire Harris comme quelqu’un qui « se battrait pour des gens comme vous », par rapport aux hommes noirs et aux jeunes électeurs noirs.

Relativement peu d’électeurs noirs ont une vision positive de Trump ou le considèrent comme un candidat possédant des qualités importantes pour la présidence. Le sondage révèle qu’environ 8 électeurs noirs sur 10 ont une opinion plutôt ou très défavorable de Trump, tandis que seulement 15 % ont une opinion plutôt ou très favorable. Environ 1 personne sur 10 a déclaré « changerait le pays pour le mieux » ou « se battrait pour des gens comme vous » décrit au moins très bien Trump, et une part tout aussi faible d’électeurs noirs a déclaré que Trump ferait un bon président.

« Je pense que nous allons dans la bonne direction si Kamala Harris y parvient », a déclaré Roslyn Coble, 63 ans et résidente d’Oakboro, en Caroline du Nord. « Mais si Donald Trump y parvient, ce sera mauvais. Il nous a déjà dit ce qu’il allait faire. Il va être un dictateur.

Environ 7 électeurs noirs sur 10 déclarent que l’expression « dira n’importe quoi pour gagner les élections » décrit au moins très bien Trump.

Signe de la façon dont la décision de l’ancien président Joe Biden de se retirer de sa candidature démocrate en juillet a pu modifier la course, seuls 55 % des électeurs noirs ont une opinion favorable de Biden, contre 7 électrices noires sur 10.

«Il a fait de son mieux», a déclaré Wettlin. Il a déclaré que Biden aurait dû se retirer de la course à la présidentielle bien plus tôt et était sceptique quant à certaines de ses réalisations.

Les organisations d’engagement des électeurs noirs affirment avoir également constaté un regain d’énergie de la part des électeurs et des défenseurs depuis l’entrée de Harris dans la course, et les campagnes de Harris et de Trump continuent de se concentrer sur ce groupe.

La campagne Trump a organisé des séances d’écoute et des événements communautaires dans les quartiers noirs de villes comme Philadelphie, Détroit et Milwaukee. La campagne a également coordonné une tournée en bus « Black Voices for Trump » à travers les villes en septembre. Pendant ce temps, la campagne Harris a organisé un certain nombre d’événements destinés aux électeurs noirs, en particulier aux hommes noirs, et a déployé un certain nombre de substituts de premier plan, notamment des législateurs, des célébrités et des leaders des droits civiques, dans les communautés noires ces dernières semaines.

___

Le sondage auprès de 1 771 électeurs inscrits a été mené du 12 au 16 septembre 2024, à l’aide d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les électeurs inscrits est de plus ou moins 3,4 points de pourcentage.