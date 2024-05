Ce que montrent les résultats du plus long essai clinique de Wegovy à ce jour sur la perte de poids, les effets secondaires et la protection cardiaque

CNN

De nouvelles analyses du plus long essai clinique jamais réalisé sur le médicament amaigrissant Wegovy mettent en lumière la rapidité avec laquelle il aide les gens perdent du poids, combien de temps ils maintiennent cette perte de poids et dans quelle mesure le médicament est sûr sur quatre ans d’utilisation.

Les analyses – d’un essai appelé Select, dont les résultats montré l’année dernière, Wegovy a considérablement réduit le risque cardiaque en plus de contribuer à la perte de poids – suggèrent également que le médicament pourrait protéger le cœur au-delà de la seule perte de poids, ont déclaré les chercheurs, soulevant de nouvelles questions sur la manière dont les médicaments très populaires de cette classe de médicaments devraient être administrés. utilisé – et couvert par les assureurs.

« Les implications sont profondes », a déclaré Dr Harlan Krumholzcardiologue et scientifique à l’Université de Yale et à l’hôpital Yale New Haven qui n’a pas participé à la recherche, notant qu’une seconde étude cette semaine a montré un résultat similaire pour l’insuffisance cardiaque. « Nous n’avons pas rencontré de médicament offrant une telle ampleur de bienfaits pour le cœur. »

Aux États-Unis, plus de 25 000 personnes commencent Wegovy chaque semaine, selon le fabricant pharmaceutique Novo Nordisk dit ce mois-ci. Et dans un KFF sondage Publié vendredi, 6% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles utilisaient actuellement un médicament de cette classe, connu sous le nom d’agonistes des récepteurs GLP-1. Cela représente plus de 15 millions d’Américains.

Une question importante concernant ces médicaments à succès est de savoir dans quelle mesure – et depuis combien de temps – ils ont été étudiés. L’essai Select, financé par Novo Nordisk, montré L’année dernière, Wegovy a réduit de 20 % le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de décès d’origine cardiaque chez les personnes présentant un risque cardiovasculaire existant avec obésité ou en surpoids. Elle a inclus plus de 17 600 personnes originaires de 41 pays entre 2018 et 2021 et les a suivies pendant plusieurs années.

Les chercheurs ont continué à exploiter les données et les nouvelles analyses, présentées lundi au Congrès européen sur l’obésité et publié dans la revue Médecine naturelle, montrent des résultats pour les personnes prenant Wegovy pendant quatre ans. Voici quelques points à retenir :

L’analyse a montré une perte de poids moyenne d’un peu plus de 10 % pour les personnes ayant utilisé du sémaglutide, l’ingrédient actif de Wegovy, contre 1,5 % pour les participants à l’étude ayant reçu un placebo. Les chercheurs, dirigés par le Dr Donna Ryan du Pennington Biomedical Research Center à Baton Rouge, en Louisiane, ont noté que la tendance montrait que les participants prenant le médicament perdaient généralement du poids pendant environ 65 semaines, soit un an et trois mois, avant d’atteindre un plateau.

UN essai clinique précédent a montré une perte de poids moyenne encore plus importante pour Wegovy : environ 15 % en moyenne sur 68 semaines, contre 2,4 % pour les personnes ayant reçu un placebo. Les chercheurs de la nouvelle analyse ont noté qu’en plus de certaines différences entre les personnes inscrites à chaque essai, l’étude précédente était conçue spécifiquement pour la perte de poids et comprenait des interventions de style de vie plus structurées concernant l’alimentation et l’exercice physique par rapport à l’essai Select, qui était conçu pour tester si le médicament prévenait les événements cardiaques.

Les résultats ont montré que la perte de poids moyenne de 10 % chez les personnes utilisant Wegovy a été maintenue pendant 208 semaines, soit quatre ans.

Les patients ont continué à prendre le médicament tout en maintenant leur perte de poids. D’autres études ont montré que de nombreuses personnes reprennent du poids après l’arrêt du traitement, notamment une publié en décembre du concurrent de Novo Nordisk, Eli Lilly : les personnes utilisant le médicament GLP-1 Zepbound, qui utilise l’ingrédient actif tirzépatide et cible une deuxième hormone appelée GIP, ont perdu en moyenne 21 % de leur poids corporel en 36 semaines. Les participants ont ensuite été divisés en deux groupes, et ceux qui ont continué à prendre le médicament ont perdu 5,5 % supplémentaires de leur poids corporel, tandis que ceux qui, sans le savoir, sont passés à un placebo ont repris 14 % de leur poids.

Cependant, tout le monde n’a pas récupéré autant poids. L’étude a également examiné combien de personnes ont maintenu au moins 80 % de leur perte de poids après les 36 premières semaines, et tandis que beaucoup plus de personnes ayant continué à prendre le médicament l’ont fait – près de 90 % – près de 17 % des personnes qui sont passées à un placebo ont maintenu leur perte de poids. autant de perte de poids sans médicament.

Dans la nouvelle analyse, les chercheurs ont rapporté qu’après deux ans, environ 68 % des personnes prenant Wegovy avaient perdu au moins 5 % de leur poids corporel, contre 21 % des personnes prenant un placebo. Près de 23 % des personnes sous Wegovy ont perdu au moins 15 % de leur poids corporel, contre 1,7 % sous placebo. Et près de 5 % des personnes prenant ce médicament ont perdu plus de 25 % de leur poids corporel, contre 0,1 % sous placebo, ce qui montre que les principaux résultats des études ne sont que des moyennes ; chacun a une expérience différente avec les médicaments.

Dans l’ensemble, plus de personnes sous Wegovy ont décidé d’arrêter de participer à l’essai en raison d’effets secondaires que de personnes ayant reçu un placebo : 17 % de celles qui prenaient le médicament contre 8 % sous le placebo, un résultat qui était précédemment signalé. Et les effets secondaires étaient ceux qui sont largement connus avec ces médicaments : principalement des troubles gastro-intestinaux comme des nausées, de la diarrhée, des vomissements et de la constipation, qui affectaient généralement les personnes au cours des premiers mois de l’étude à mesure que la dose du médicament augmentait.

Les chercheurs ont noté qu’aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé dans les dernières analyses. La pancréatite aiguë, ou inflammation du pancréas, n’a pas été observée à un taux plus élevé chez les personnes sous Wegovy que chez les personnes sous placebo, bien que les troubles de la vésicule biliaire comme les calculs biliaires étaient de 2,8 % pour les personnes sous Wegovy, contre 2,3 % pour les personnes sous placebo. Les deux sont inclus dans les avertissements de la notice du médicament. informations de prescription parce qu’ils avaient déjà été vus lors d’essais.

Une question clé lors de la présentation initiale des résultats complets de l’essai Select était de savoir si la réduction de 20 % du risque cardiaque était due à la seule perte de poids ou à un autre effet protecteur du médicament. Le nouveau analyse suggère qu’il y a autre chose en jeu.

En effet, la réduction du risque de crise cardiaque ou d’autres événements a été constatée même chez les personnes utilisant Wegovy qui n’ont pas perdu de poids.

« Vous n’avez probablement même pas besoin de perdre du poids pour obtenir des bienfaits cardiovasculaires » avec le sémaglutide et des médicaments similaires, a déclaré le Dr Daniel Drucker, un pionnier de la recherche sur le GLP-1 à l’Université de Toronto, qui n’a pas participé au nouveau projet. analyses. « C’est parce que c’est ce que fait le GLP-1 : il est cardio-protecteur, du moins chez les animaux, que vous souffriez ou non de diabète, que vous souffriez ou non d’obésité, et vous n’avez pas besoin de perdre du poids – ce n’est pas toute l’histoire. .»

Un analyse dirigé par John Deanfield de l’University College London a constaté que la réduction des événements cardiovasculaires indésirables majeurs dans l’étude pour les personnes sous Wegovy, par rapport au placebo, était similaire chez les personnes qui ont perdu 5 % ou plus de leur poids corporel et celles qui ont perdu moins que cela ou même celles qui a pris du poids.

« Cela suggère des mécanismes alternatifs d’amélioration des résultats cardiovasculaires au-delà de la réduction de l’adiposité », ou de la graisse corporelle, ont conclu les chercheurs.

Une étude distincte publiée Lundi sur l’insuffisance cardiaque, pour que Wegovy a montré un avantage majeur, a suggéré la même chose, a déclaré Krumholz.

« Ces deux études montrent que ces médicaments contre l’obésité sont également des médicaments pour la santé cardiaque », écrit-il dans un courriel. « Les bienfaits pour le cœur des personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire établie ou d’un certain type d’insuffisance cardiaque se produisent quel que soit l’ampleur de la perte de poids. »

Drucker soupçonne que les médicaments GLP-1 offrent ce type d’avantages en réduisant l’inflammation.

« Nous ne pouvons pas ignorer la réduction de la tension artérielle ou des triglycérides, et la réduction du poids corporel doit aider un peu, et le glucose doit aider un peu aussi », a-t-il déclaré.

Mais basé sur celui de son laboratoire Dans le cadre de la recherche, a-t-il déclaré, « l’une de mes théories préférées est l’inflammation, car nous savons que les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires présentent une inflammation accrue dans leurs vaisseaux sanguins et dans leur cœur. »

Drucker a déclaré que des études ont montré que les médicaments GLP-1 atténuent l’inflammation nocive, ce que son laboratoire étudie. Il a même noté qu’il recevait des communications de personnes souffrant de maladies telles que le brouillard cérébral lié au Covid, la colite ulcéreuse et l’arthrite – provoquées par une inflammation – qui pensent que leurs symptômes se sont améliorés grâce à l’utilisation de médicaments GLP-1. Ces liens devraient être confirmés par des études cliniques pour être considérés comme définitifs.

Les résultats de l’essai Select, a-t-il déclaré, soulèvent la question de savoir si les personnes qui ne souffrent pas d’obésité ou ne sont pas en surpoids mais qui ont eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral pourraient bénéficier de la prise d’un médicament comme Wegovy pour prévenir un autre événement – ​​un autre chose qui mériterait d’être étudiée.

Et, a déclaré Drucker, les résultats suggèrent que les assureurs devraient couvrir plus largement les médicaments, qui coûtent environ 1 000 dollars par mois ou plus sans eux.

« Nous devons probablement vraiment repenser ces critères de remboursement des médicaments, car ils ne contribueront pas réellement à améliorer la santé, à sauver des vies et à économiser des dollars en matière de soins de santé », a-t-il déclaré. « Vous n’avez même pas besoin de perdre du poids pour réduire les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les décès. »