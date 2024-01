Ce que montre l’affrontement Cheney-Stefanik sur le GOP et le 6 janvier

Les deux hommes étaient auparavant considérés comme les dirigeants de la nouvelle génération de l’establishment républicain, avant de diverger dans leurs opinions sur Trump. Cheney a récemment promis de faire tout ce qu’elle pouvait pour empêcher le retour de Trump à la Maison Blanche, tandis que Stefanik est largement considéré comme faisant campagne pour devenir le candidat à la vice-présidence de Trump.

Mardi, Cheney

tweeté à Stefanik et lié à son communiqué de presse de 2021 sur l’attaque du 6 janvier, disant : « C’est ce que @EliseStefanik a dit, dans un rare moment d’honnêteté, à propos de l’attaque du 6 janvier contre notre Capitole. Un jour, elle devra expliquer comment et pourquoi elle s’est transformée en une totale cinglée. L’histoire et nos enfants méritent de savoir.

Dans le communiqué de presse de Stefanik de 2021, elle a condamné les « violences et destructions » du 6 janvier et a appelé à ce que les auteurs soient poursuivis.

Samedi,

Cheney a posté à nouveau souligner que la déclaration en question n’était plus disponible sur le site de Stefanik

site officiel de la Maison.

Samedi matin, le site Web ne montrait aucun communiqué de presse antérieur à 2023. L’équipe de Cheney insiste sur le fait que les communiqués de presse étaient là au début de cette semaine. Un porte-parole de Stefanik a noté que ses déclarations précédentes pouvaient encore être retrouvées sur plusieurs réseaux sociaux.

L’échange vif de samedi a donné un aperçu en partie de ce à quoi pourrait ressembler un débat sur les élections générales du 6 janvier, si Stefanik se retrouvait sur la liste républicaine et que Cheney faisait campagne contre.

La sondeuse républicaine Christine Matthews a décrit le combat en cours comme « l’histoire de deux femmes : l’une qui place les principes au-dessus de l’ambition et l’autre qui place l’ambition au-dessus des principes ».

« C’est aussi l’histoire de l’évolution du Parti républicain, qui utilisait autrefois les problèmes comme un test décisif pour déterminer qui était à l’intérieur et qui était en dehors de la norme. Maintenant, il utilise le ton – celui qui correspond le plus à celui de Trump est la personne qui appartient au parti », a poursuivi Matthews, soulignant le déplacement de Stefanik vers l’aile droite du parti au fil du temps, à la fois dans le style et le fond.

Cheney était auparavant vice-président du comité spécial de la Chambre lors de l’attaque du 6 janvier – que Stefanik

a décrit comme « illégitime et inconstitutionnelle ». Son travail au sein du comité et son vote pour sa destitution ont suscité la colère de Trump et elle a perdu aux primaires pour son siège à la Wyoming House en 2022.

Stefanik a souvent minimisé l’importance de l’attaque contre le Capitole et mis en doute la légitimité des poursuites judiciaires contre les participants à l’attaque.

Le 7 janvier de cette année, Stefanik a qualifié les personnes emprisonnées pour des infractions liées au 6 janvier d’« otages » lors d’une apparition sur « Meet The Press ».

“Je suis préoccupée par le traitement réservé aux otages du 6 janvier”, a-t-elle ajouté.

Cheney l’a appelée plus tard dans la matinée sur “Face the Nation”.

« Vous n’êtes pas obligé de me croire sur parole si vous ne pouvez pas compter sur ces élus républicains pour défendre la Constitution. … Ils le démontrent eux-mêmes», dit-elle.

Depuis cet échange, Stefanik a exhorté les candidats républicains à abandonner la course après la victoire de Trump dans l’Iowa et a rejoint l’ancien président lors de la campagne électorale dans le New Hampshire, renforçant ainsi ses références en tant que vice-président potentiel.

Elle a déclaré aux journalistes du New Hampshire qu’elle serait « honorée » de servir dans l’administration Trump, ajoutant que Trump allait « restaurer l’État de droit » et « restaurer le respect de la Constitution dans cette nation ».

Les opinions de Stefanik le 6 janvier sont largement partagées par la base républicaine – qui accepte de plus en plus l’attaque du Capitole au fil du temps – mais l’émeute et ses conséquences restent une question épineuse pour la campagne Trump aux élections générales, même si elle chercher à conclure la primaire républicaine.

