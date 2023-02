Ce que Michael B. Jordan veut dans sa prochaine relation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Après une séparation désordonnée de l’ex Lori Harvey, Michael B.Jordanie sait maintenant ce qu’il veut vraiment. “Bien sûr que j’y pense, mais je veux vraiment essayer d’être responsable avec ça, sachant à quel point je voulais être le plus présent possible” le Panthère noire l’acteur a dit Pierre roulante dans une récente interview, lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé à une autre relation. “Ça va arriver quand c’est censé arriver.” Le mannequin et influenceur Lori, 26 ans, et Michael, 36 ans, se sont séparés en juin 2022 après environ un an ensemble. Après la scission, le Credo La star a effacé toute trace de son ancienne petite amie de son compte Instagram, suscitant des spéculations selon lesquelles la rupture était tout sauf amicale.

Pourtant, il a dit à CBS Gayle King pour une interview du 8 février que cela a fonctionné pour lui. «Je crois fermement que ce qui est pour vous est ce qui est pour vous, et sortir de cette situation – ne pas lui donner, vous savez, aucune énergie ni aucune sorte de mouvement à partir de cela – c’est vous savez, c’était une expérience pour moi de grandir et d’apprendre », a-t-il déclaré.

Il est également convaincu qu’il est vraiment en train de s’épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. “Je suis dans ma lumière en ce moment”, a-t-il déclaré à CBS. “C’est mon année Jordan, je veux dire ça. C’est mon année. Il se passe tant de choses, tant de bénédictions, tant de grandes choses. C’est à un moment de ma carrière où il n’y a pas beaucoup de gens qui me disent « non » et tout est grand ouvert. »

Quant à la superbe Lori, elle s’est ouverte peu de temps après la rupture pour révéler qu’elle sait vraiment ce qu’elle n’a pas vouloir. “Je dirais que si vous êtes trop proche de vos ex, c’est un drapeau rouge”, a-t-elle expliqué lors d’une apparition sur pal Teyona Taylorc’est Luv2SeeIt retour en août. « Cordial, OK, tu parles. Je ne veux pas que vous ayez du boeuf non plus parce que ça devient salissant… D’un autre côté, comment vous sentiriez-vous ? Es-tu cool si je suis toujours cool avec mes ex ? »

