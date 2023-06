Ce que mes patients m’apprennent

La prise en charge de patients atteints d’une maladie chronique comme la maladie de Crohn est un défi professionnel et personnel. Je travaille avec cette population et des personnes souffrant d’autres troubles gastro-intestinaux depuis plus de 15 ans maintenant. Mais aussi difficile que puisse être le travail, il est gratifiant de voir un patient souffrant de symptômes chroniques débilitants aller mieux. Je vois qu’avec des thérapies opportunes et efficaces, leurs intestins sont guéris, leurs symptômes s’améliorent et ils peuvent reprendre leurs activités. C’est une immense satisfaction de voir leur qualité de vie s’améliorer – cela n’a pas de prix.

Frustrations majeures pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn

J’ai appris au fil des ans qu’il existe plusieurs niveaux de frustration chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Certains des principaux problèmes sont la compréhension du processus de la maladie et des options de gestion. Avec autant d’informations en ligne – dont la plupart sont contradictoires – les patients peuvent souvent se sentir dépassés, confus et découragés. Ajoutez à cela la durée prolongée pendant laquelle les patients doivent prendre leurs médicaments et leur risque d’effets secondaires, et peut-être les essais et erreurs nécessaires pour trouver le bon médicament ou la bonne combinaison de médicaments, et il est compréhensible que cette maladie puisse être si écrasante. .

Donc, la chose la plus importante, je pense, est de fournir une éducation aux patients. Bien sûr, c’est essentiel dans toute maladie chronique, mais c’est vital dans la maladie de Crohn. Dans mon livre, La maladie de Crohn et la colite pour les nuls, j’aborde bon nombre des problèmes auxquels cette population est confrontée. Le livre aide les lecteurs à reconnaître activement les symptômes de la maladie de Crohn et explique les procédures de diagnostic utilisées par les médecins pour identifier cette maladie. Il décrit également comment le corps entier est affecté par la maladie de Crohn et les dangers potentiels de laisser la maladie non traitée. Il fournit également des conseils pratiques sur les options de traitement, la grossesse, la chirurgie et les problèmes liés aux voyages, et il aborde certains des mythes associés à cette maladie.