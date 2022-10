Ce que mes parents iraniens m’ont appris sur l’autonomie financière et la création de chance

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

j’ai regardé le courageux manifestants en Iran audacieusement au péril de leur vie pour les droits des femmes et contre l’oppression. Cela m’a rendu triste et en colère, mais aussi plein d’espoir.

Et cela a conduit à des discussions dans ma famille sur le fait que nous, Torabis, étions les bienfaiteurs de la chance. Et comment apprendre à tirer parti de cette chance nous a permis de poursuivre notre autonomie financière.

Après avoir immigré d’Iran aux États-Unis à la fin des années 1970, mes parents n’étaient plus intéressés à prendre des risques. Ils nous ont exhortés à aller à l’école, à travailler dur et à économiser notre argent. Je n’avais pas le droit de participer à des divertissements traditionnels après l’école comme des soirées pyjama et des danses mixtes que mes parents jugeaient trop dangereuses. “Tu peux sortir avec quelqu’un quand tu es marié”, plaisantait ma mère.

Quand j’étais jeune, mon père a tenté d’expliquer leur état d’esprit lors de nos promenades en début de soirée à Worcester, Massachusetts. “Nous avons beaucoup de chance, Farnoosh”, disait-il. “Un jour, tu sauras ce que je veux dire.”

La bonne fortune de notre famille a commencé lorsque mon père a fait un voyage complet pour étudier aux États-Unis. Quand il était temps de rentrer chez lui, l’Iran avait été rattrapé par un régime théocratique et tyrannique. Je venais de naître et mes parents voulaient désespérément rester en Amérique. Après que de nombreux employeurs aient refusé de parrainer le visa de mes parents, l’un d’eux a fini par embaucher mon père. Ce travail a conduit à de nombreuses autres opportunités au cours des quatre décennies suivantes. Mes parents n’ont jamais perdu de vue ces pauses.

Au cours de mes 15 années en tant qu’expert en finances personnelles, j’ai appris que l’opportunité et le risque sont les deux faces d’une même médaille. “Tous les succès ne sont pas dus au travail acharné et tous les échecs ne sont pas dus à la paresse”, a déclaré Morgan Housel, auteur de La psychologie de l’argentsur mon podcast en 2020. “Il y a des choses dans le monde qui peuvent se produire totalement hors de votre contrôle et qui ont un impact plus important que tout ce que vous faites intentionnellement”, a-t-il déclaré.

Mes parents l’ont compris. Il y a quelques années, je les a invités sur mon podcast So Money pour partager leurs histoires et leurs points de vue sur l’argent. (Je les appelle mes plus grands fans.) En tant qu’immigrants de première génération, leur vie aux États-Unis était à la fois effrayante et excitante. Ils ont dû s’adapter à une langue et à une culture différentes, tout en conservant la leur. Leur approche des finances – économiser beaucoup et ne jamais dépenser trop – a été façonnée par le fait qu’ils ont survécu à la pénurie, aux bouleversements politiques et à la perte d’emplois. Comme beaucoup d’Iraniens, ils attachent une grande importance à l’éducation et au travail acharné.

Et ils m’ont élevée, une femme irano-américaine, pour comprendre quand c’est le bon moment de prendre des risques, d’agir sur les opportunités et d’essayer de créer votre propre chance. Dans un autre So Money épisode de podcast avec mon père, après avoir été licencié et avoir réussi à faire un énorme changement de carrière dans la soixantaine, il a dit: “La chance, par définition, est pour les gens qui sont réellement conscients de leur situation, font attention et savent ce qu’ils veulent.”

Cette philosophie m’a poussé à donner la priorité à l’autonomie financière et à la sécurité. Et consacrer ma vie à enseigner aux autres à faire de même.

La chance d’une bonne (et abordable) éducation

Mes parents croyaient que l’obtention d’une éducation était un rite de passage pour poursuivre le «rêve américain». Au début des années 1980, il n’y avait pas de doctorat. programme de physique en Iran, mon père a donc eu la chance de pouvoir faire carrière en sciences et en génie ici. Au début de la révolution, les universités iraniennes ont été fermées pendant plusieurs années. Ainsi, lorsque ma mère est arrivée aux États-Unis, elle a suivi des cours du soir dans un collège communautaire, ce qui lui offrait des opportunités d’emploi mieux rémunérées.

Ils ont insisté pour que mon frère Todd et moi allions non seulement à l’université, mais aussi à l’université. Mais ils ne croyaient pas à l’accumulation de dettes pour obtenir un diplôme de premier cycle. J’ai donc dû opter pour les frais de scolarité moins chers à Penn State, ce qui m’a d’abord été pénible. J’avais les yeux rivés sur des écoles plus chères. Mais avec le recul, ce moment a été l’une de mes pauses financières les plus chanceuses. Cela aurait signifié plus de 100 000 $ en prêts étudiants, plus que le montant de leur première hypothèque. Ils savaient que je ne serais pas en mesure de rembourser cela rapidement.

La chance de la littératie financière

Quand les gens me demandent comment j’ai fini par devenir un expert financier, je réponds que c’est une combinaison de chance et d’intentionnalité. J’ai étudié la finance et le journalisme, ce qui m’a aidé. Mais mon expertise a commencé plus tôt dans mon enfance, lorsque mes parents parlaient ouvertement d’argent. Ils n’ont pas hésité à avoir des conversations financières sensibles – et tendues – à table. Ils ont dit à quel point les licenciements étaient stressants au travail de mon père et à quel point ma mère voulait avoir la liberté d’avoir son propre argent, en dehors du revenu de mon père.

J’ai appris des valeurs financières importantes sur l’investissement et la vie en dessous de vos moyens. Ma mère m’a expliqué comment fonctionnent les cartes de crédit et l’importance de payer vos factures à temps. Mon père m’a emmené à la banque quand j’étais jeune et a créé un Roth IRA pour moi. Lorsque j’ai obtenu mon premier emploi avec avantages sociaux, il m’a encouragé à ouvrir un 401 (k) – je n’avais aucune idée de ce que c’était.

La chance de construire une carrière

Tout au long de ma carrière, j’ai appris un peu quand prendre des risques. En 2003, après avoir terminé mon programme d’études supérieures en journalisme, j’ai voulu voyager dans des pays déchirés par la guerre et faire des reportages dans des zones de conflit. J’ai ressenti un appel à aller en Iran et à couvrir la guerre qui se déroule à côté en Irak.

Mais mon père a mis en garde contre le destin tentant. “Si vous y allez, Farnoosh, vous mourrez”, a-t-il dit. “Ils vont te tuer.” A l’époque, j’avais résisté aux conseils. Je voulais sauter dans cet avion et suivre mes rêves. Mais ce fut un moment extrêmement chanceux pour moi. Mon père savait ce que serait la réalité pour quelqu’un comme moi : une journaliste occidentale, une femme et une fille de parents qui ont tourné le dos à l’Iran pendant la révolution.

Plus tard cette année-là, j’ai accepté un emploi salarié avec l’assurance maladie dans un magazine financier. Le rôle n’était pas idéal, mais il m’a permis de passer du temps à New York pour repenser ma carrière. Ma nouvelle ambition était le journalisme télévisé.

Quelques mois plus tard, à 23 ans, je travaillais comme journaliste junior au magazine Money lorsque l’équipe de publicité a demandé si quelqu’un pouvait aller sur CNN pour discuter de notre article de couverture. J’étais très vert, mais j’ai levé la main. L’occasion était trop belle pour la laisser passer. Ce clip en direct de 4 minutes m’a aidé à décrocher mon prochain emploi en tant que producteur de télévision et journaliste.

La leçon pour moi était que pour atteindre vos objectifs, vous devez être conscient de votre situation, vous mettre en avant et prendre des risques. Et je pense que cela s’applique à tout, que ce soit l’autonomie financière ou la liberté politique. Comme mon père et moi en avons discuté des années plus tard, parfois vous boîte créez votre propre chance.