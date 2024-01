Ce que mangeaient les humains de l’âge de pierre il y a plus de 10 000 ans • Earth.com

L’ancien chewing-gum a mis en lumière le régime alimentaire et les habitudes alimentaires des habitants de la côte ouest de la Scandinavie, à l’âge de pierre, il y a 10 000 ans.

Une étude approfondie de l’ADN extrait de la gomme révèle un régime alimentaire varié comprenant du cerf, de la truite et des noisettes.

Huseby Klev

La recherche était centrée autour de Huseby Klev, une île au nord de l’actuelle Göteborg.

Les scientifiques ont découvert des détails fascinants sur une époque où les humains passaient de chasseurs-cueilleurs nomades à des sociétés agricoles sédentaires.

Il y a environ 9 700 ans, ce site était un camp animé où les gens pêchaient, chassaient et récoltaient de la nourriture.

Parmi ces activités, les adolescents mâchaient de la résine pour produire de la colle, une tâche compliquée par leurs habitudes alimentaires.

Démêler le régime de l’âge de pierre

La résine mâchée de Huseby Klev, découverte lors d’une fouille il y a 30 ans, a fait l’objet d’une équipe de recherche internationale.

“Il existe une richesse de séquences d’ADN dans le mastic mâché de Huseby-Klev, et nous y trouvons à la fois les bactéries dont nous savons qu’elles sont liées à la parodontite et l’ADN de plantes et d’animaux qu’ils avaient mâchés auparavant”, a déclaré le Dr Emrah. Kirdök de Université de Mersin.

ADN ancien

La recherche, initiée lorsque le Dr Kırdök était postdoctorant à Université de Stockholm, a considérablement évolué. La complexité de l’identification de différentes espèces à partir du mélange d’ADN représentait un défi.

Le Dr Andrés Aravena de l’Université d’Istanbul a passé de longues heures à analyser les données avec le Dr Kırdök.

« Nous avons dû appliquer plusieurs outils analytiques informatiques lourds pour distinguer les différentes espèces et organismes. Tous les outils dont nous avions besoin n’étaient pas prêts à être appliqués à l’ADN ancien ; mais une grande partie de notre temps a été consacrée à les ajuster afin de pouvoir les appliquer », a déclaré le Dr Aravena.

La vie à l’âge de pierre

L’étude, dirigée par le professeur Anders Götherström du Centre de paléogénétique, offre un aperçu intime de la vie à l’âge de pierre.

La recherche fournit non seulement des preuves concrètes du régime alimentaire de ces anciens Scandinaves, mais révèle également certains des problèmes de santé auxquels ils étaient confrontés.

L’équipe a découvert qu’en raison d’un grave cas de parodontite (infection grave des gencives pouvant entraîner la perte des dents et des os), l’un des adolescents avait des difficultés à manger la viande de cerf moelleuse et à préparer la résine en la mâchant.

“Cela donne un aperçu de la vie d’un petit groupe de chasseurs-cueilleurs sur la côte ouest scandinave”, a déclaré le professeur Götherström.

“Je pense que c’est étonnant, il existe d’autres méthodes bien établies pour déterminer ce que la nutrition et le régime alimentaire sont liés à l’âge de pierre, mais ici nous savons que ces adolescents mangeaient du cerf, de la truite et des noisettes il y a 9 700 ans sur la côte ouest de la Scandinavie. , alors qu’au moins l’un d’entre eux avait de graves problèmes de dents.

Les premiers humains en tant que chasseurs-cueilleurs

Les chasseurs-cueilleurs de l’âge de pierre menaient un mode de vie nomade, se déplaçant constamment à la recherche de nourriture et de ressources. Ils chassaient les animaux sauvages et recherchaient des plantes, des fruits et des noix.

Cette période a vu le développement des premiers outils et armes, comme les lances et les arcs, essentiels à la chasse. De plus, ils ont appris à maîtriser le feu, une compétence essentielle qui fournit chaleur, protection et moyen de cuire les aliments, améliorant ainsi leur valeur nutritionnelle.

Les chasseurs-cueilleurs de l’âge de pierre vivaient en petits groupes très unis. La coopération et le partage étaient cruciaux pour la survie, conduisant à des liens communautaires solides.

Ils communiquaient à travers des langues en développement et s’exprimaient de manière artistique, comme le montrent les peintures et sculptures rupestres. Ces œuvres d’art offrent un aperçu de leurs croyances, de leurs expériences et des animaux qu’ils ont rencontrés.

L’héritage des chasseurs-cueilleurs de l’âge de pierre est profond. Leurs stratégies d’adaptation ont jeté les bases du développement agricole.

Leurs outils et techniques ont évolué, ouvrant la voie à de futures innovations. Plus important encore, ils ont jeté les bases des structures sociales humaines et des expressions culturelles qui trouvent un écho même dans les sociétés modernes.

En résumé, les chasseurs-cueilleurs de l’âge de pierre, avec leurs méthodes résilientes et innovantes, ont joué un rôle central dans l’évolution humaine.

Non seulement ils ont survécu aux défis de leur époque, mais ils ont également mis en mouvement les rouages ​​du progrès qui ont façonné l’histoire de l’humanité. Comprendre leur vie offre des informations inestimables sur le parcours de l’humanité.

L’étude est publiée dans la revue Rapports scientifiques.

