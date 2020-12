Shaneé Benjamin pour Vox

Christian Smalls discute des compromis entre le travail dans le commerce électronique et le commerce de détail traditionnel.

Alors que les grands magasins à travers les États-Unis ont fermé leurs portes ou se sont rapprochés de la faillite, les centaines de milliers de travailleurs employés par ces chaînes ont également souffert. Beaucoup ont perdu leur emploi ou vu leurs heures de travail considérablement réduites.

Dans le même temps que les grands magasins ont réduit leurs positions, l’industrie du commerce électronique a explosé en croissance. Cela compense certaines de ces pertes d’emplois dans le commerce de détail, dans une industrie comparable. (Il existe d’autres remplacements: les magasins discount, par exemple, en sont un. Certains détaillants à grande surface comme Walmart augmentent également leurs effectifs, en particulier pendant la pandémie.)

Mais les nouveaux emplois chez les détaillants e-commerce de pointe ne se sont pas toujours traduits par une vie meilleure pour la classe croissante de travailleurs qui ne travaillent plus dans les caisses enregistreuses ou n’approvisionnent plus les rayons des grands magasins. En particulier, Amazon – le leader de l’industrie du commerce électronique qui, après Walmart, est maintenant le deuxième employeur du pays avec plus d’un million d’employés – a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses normes de sécurité et ses conditions de travail. Certains employés se sont plaints que le travail dans l’entreprise peut être exténuant et imposé avec un style de gestion impersonnel.

Dans le même temps, Amazon paie à ses employés un salaire minimum de 15 $ l’heure – ce qui est plus élevé que de nombreux postes d’entrée de gamme comparables dans le commerce de détail, que vous recherchiez des grands magasins comme Macy’s ou des détaillants à grande surface comme Walmart. (Le salaire horaire de départ de Walmart est de 11 $ pour les postes de vente au détail, bien qu’il teste un salaire de départ de 12 $ l’heure dans certains magasins; Target n’a augmenté que récemment son salaire minimum de 13 $ à 15 $ l’heure; et le salaire moyen de Macy pour un associé aux ventes est d’environ 11 $. une heure, selon les salaires autodéclarés sur Glassdoor. Au-delà de cela, de nombreux employés d’Amazon disent que l’entreprise peut offrir un cheminement de carrière plus prometteur aux plus performants.

Donc, dans l’ensemble, que signifie le passage au commerce électronique dans le commerce de détail pour les milliers d’Américains qui trouvent maintenant du travail pour exécuter et livrer des commandes en ligne? Selon Christian Smalls, un ancien employé d’Amazon qui est devenu un leader du mouvement des droits des travailleurs du commerce électronique après qu’Amazon l’ait licencié pendant la pandémie de ce printemps, il y a des compromis importants. Bien que Smalls n’ait jamais travaillé dans un grand magasin, il a commencé sa carrière dans la vente au détail physique chez Walmart et Target. Lorsqu’il compare les deux types de main-d’œuvre, il reconnaît que travailler chez Amazon peut offrir des avantages – mais ces avantages ont un coût différent: à savoir, a-t-il dit, le stress d’essayer constamment d’atteindre les tarifs pour le nombre de colis triés dans un période de temps.

Amazon défend son utilisation des taux et des indicateurs de performance comme moyen de mesurer la capacité des employés à faire leur travail.

«Comme la plupart des entreprises, nous avons des attentes de performance pour chaque Amazonien – qu’il travaille dans un siège social ou un centre de distribution – et nous mesurons les performances réelles par rapport à ces attentes», a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué répondant aux critiques selon lesquelles ses taux de performance sont trop exigeants. «Les attentes des employés du centre de distribution sont évaluées sur une longue période, car nous savons qu’une variété de choses peuvent avoir un impact sur le travail d’une personne au cours d’une journée ou d’une heure donnée. Nous voulons que notre équipe réussisse, donc si quelqu’un n’est pas en mesure de répondre aux attentes dans un premier temps, nous le soutenons avec un coaching dédié pour l’aider à s’améliorer. »

Voici des aperçus de Smalls sur ce que l’avenir changeant du commerce de détail signifie pour les personnes dont les moyens de subsistance dépendent de l’industrie. Ses commentaires ont été modifiés par souci de longueur et de clarté.

Comment rejoindre Amazon et ce que c’était de travailler là-bas

Le plus drôle, c’est que je ne savais rien de l’entreprise. À ce moment-là, j’avais une famille à part entière – trois enfants – dont je devais m’occuper. Et j’ai vu qu’ils payaient plutôt bien. Et ils offraient de bons avantages – une assurance maladie et des vacances, des choses que vous voudriez voir en tant qu’employé.

Ce n’était pas difficile de travailler chez Amazon, le travail était assez facile. Mais je devais m’adapter aux longues heures. Les quarts de travail de 10 heures ont été une lutte. Et être préparé mentalement et physiquement pour le travail tous les jours, c’était une lutte.

Dans le commerce de détail, le travail est loin d’être aussi intense. Bien sûr, vous devez faire votre travail en temps opportun. Mais ce n’est pas microgéré.

Chez Amazon, c’est scandaleux – c’est chronométré à la seconde. Lorsque vous êtes pointé, vous disposez de sept secondes pour choisir un élément. Imaginez être sous cet examen 10 heures par jour. [Editor’s note: A spokesperson for Amazon said that when Amazon workers log in, they are given a countdown before they start working and that the seven-second countdown is not a quota.]

Dans le commerce de détail, vous évoluez au rythme des clients. Mais Amazon évolue à son propre rythme. Le tout a fonctionné à partir de métriques. Ils savent ce qu’ils veulent que vous disiez avant même que vous ne vous présentiez. Lors de nos réunions préliminaires, ils nous donnent un plan pour toute la journée.

Si vous n’atteignez pas ce quota, ils vous sortiront de là.

Même dans ma position de superviseur chez Amazon, vous étiez aussi bon que votre équipe. Si votre équipe semble faible, cela ne vous aide pas lorsque vous montez pour votre promotion



Comment travailler chez Amazon par rapport aux emplois précédents dans le commerce de détail

Travailler chez Amazon était plus axé sur la famille. Vos collègues sont devenus vos meilleurs amis. Vous passez 40, 50, 60 heures par semaine avec ces gens. Vous les voyez quatre ou cinq jours par semaine, vous commencez à vous familiariser. C’était bien d’avoir un environnement où tout le monde veillait aux meilleurs intérêts de chacun par rapport à Target ou Walmart, où vous êtes seul. Votre éthique de travail individuelle vous fera reconnaître. Comparé à Amazon [where] c’est beaucoup de reconnaissance d’équipe. Tout votre service est récompensé pour son bon travail. Ce n’était pas qu’une seule personne. C’était donc bien de voir que j’étais souvent reconnue pour mon travail acharné.

Chez Target ou Walmart, vous ne soulevez pas d’objets lourds toute la journée. Vous essayez à peu près de traiter avec les clients et de vous assurer de les vérifier en temps opportun.

Mais Amazon est plus physique, vous faites de la callisthénie. C’était donc le plus gros obstacle – essayer de s’y adapter.

[Editor’s note: A spokesperson for Walmart said the company has invested more than $5 billion over the past five years for training, education, and higher pay for its store workers, and that the company is testing out a new program to make its retail staff more team-oriented. Target shared the following statement about its working conditions: “We provide store team members with a minimum starting hourly wage of $15 in addition to competitive benefits, merchandise and wellness discounts, flexible schedules, and hands-on training so they can build their skills to grow professionally. We regularly survey our team members, find that our team member engagement is well above the retail industry average, and encourage team members to have open dialogue with their leaders if they have concerns.”]

En période de vacances

Les périodes de vacances sont difficiles dans les entreprises de vente au détail.

Chez Target, le Black Friday était comme une course folle. Cela peut certainement être une journée écrasante pour tout employé qui travaille ce jour-là parce que vous avez affaire à une quantité massive de clients – par rapport à Amazon, où vous êtes dans l’entrepôt, vous ne traitez pas avec les clients. Mais lorsque vous êtes sur place, c’est une position difficile à occuper, lorsque vous essayez de traiter avec des centaines de milliers de personnes qui arrivent.

Il y a tellement de monde. C’est juste vous et peut-être un collègue, si vous avez de la chance d’avoir quelqu’un d’autre pour vous aider. Même en tant que caissier, vous avez une énorme file d’attente. Et votre travail consiste à vous assurer que vous le faites aussi efficacement que possible, mais vous ne pouvez pas non plus faire d’erreurs sur les commandes des gens. Vous ne pouvez pas appeler le mauvais montant. Il faut donc encore faire attention. Mais en même temps, vous avez une ligne de 50 personnes qui vous regardent comme: «Qu’est-ce qui se passe; quel est le hold-up? »

Chez Amazon, ils vous tuent simplement avec les heures supplémentaires obligatoires. Comme je l’ai dit, c’est la physicalité de celui-ci.

Vos journées sont plus longues – ce sont des équipes de 10 heures et parfois même de 12 heures tout au long de la saison des fêtes.

Ce qu’Amazon fait correctement: récompenser le travail acharné

Chez Target, je n’étais pas souvent reconnu pour mon travail acharné, c’était à peu près comme si je n’existais pas vraiment. C’est ce que je ressentais de temps en temps.

Autant que je me souvienne, il n’y avait pas vraiment de reconnaissance pour avoir fait du bon travail pour la journée. C’est juste comme: « Oh, merci, à bientôt le lendemain. »

Chez Amazon, vous êtes reconnu pour faire du bon travail, seul ou en tant que collectif pour votre département.

Ils diront: «Aujourd’hui, tout le monde est récompensé.» Ils distribueront une pizza, ou un repas de Thanksgiving, ou feront une « montre pour gagner » où ils inscriront votre nom dans un dessin pour un prix comme une PS4, Xbox, Echoes ou un cadeau Amazon carte si vous vous présentez au travail à l’heure.

Sur les syndicats, et pourquoi tous les emplois syndiqués ne sont pas de bons emplois

Vous savez, quand on parle de syndicats de nos jours, on ne parle que des vrais grands syndicats. Vous ne parlez plus des petits syndicats. C’est pourquoi les syndicats ont une mauvaise réputation. Et c’est ce qu’Amazon utilise lui-même. Comme, «nous [Amazon employees] n’a pas besoin d’un syndicat car nous offrons le même niveau de protection. »

Non, ils ne le font pas. Ils font des choses similaires en tant que syndicat. Mais il n’y a pas de protection pour les travailleurs. C’est ainsi qu’ils m’ont viré aussi.

Nous avons donc besoin, sinon d’un syndicat, nous avons encore besoin d’un type de contrat qui nous protège les travailleurs. C’est pour ça que je travaille.

Pourquoi Amazon paie un peu plus que ses concurrents ne suffit pas

Je déteste quand Amazon dit: « Oh, regardez à quel point nous sommes bons par rapport à un concurrent. »

Cela me fait grincer des dents à chaque fois parce que c’est comme: « Ouais, nous savons. »

Ce n’est pas seulement une question d’argent. Il s’agit du traitement. Et, oui, de l’argent [would] jouer un rôle, si Amazon a payé, par exemple, 35 $ de l’heure.

Donc ils font un travail légèrement meilleur [than competitors]. C’est quelque chose que vous devriez faire, et vous pourriez encore faire mieux. Jeff Bezos a gagné 88 milliards de dollars. [Editor’s note: It’s estimated that Bezos increased his wealth by around $90 billion from March through October.] Vous ne pouvez pas donner à vos employés deux dollars de plus? Je ne comprends pas ça.