L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN et ne le sera probablement pas de sitôt. Mais l’Ukraine était définitivement la grande tête d’affiche du sommet de l’OTAN, à la fois pour ce qu’elle a eu et pour ce qu’elle n’a pas eu.

Avant le sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, l’alliance a recherché une démonstration de solidarité et d’unité alors que la guerre de la Russie en Ukraine entre dans une période précaire. Kiev mène sa contre-offensive pour libérer le territoire occupé par la Russie, mais elle avance lentement. Même si cela était quelque peu attendu, les dirigeants occidentaux s’inquiètent de savoir si l’Ukraine – et leurs propres stocks – peuvent soutenir une telle guerre. Le sommet a représenté une occasion de renouveler son engagement envers l’Ukraine, mais aussi de définir l’avenir politique et militaire de l’OTAN dans une Europe et un monde en mutation.

Tout cela a fait monter les enchères pour ce sommet, qui était plein de grands points à l’ordre du jour comme les engagements de dépenses et la planification de la défense régionale. Mais les questions autour du statut de l’Ukraine ont occupé l’essentiel de l’urgence politique.

Ce que l’Ukraine a obtenu du sommet de l’OTAN

Avant le sommet, Kiev voulait un calendrier plus substantiel pour rejoindre l’alliance, plutôt que la vague promesse de devenir un jour membre de l’OTAN. Il était soutenu par certains membres de l’OTAN, dont certains en Europe de l’Est. D’autres pays, dont les États-Unis et l’Allemagne, étaient réticents à offrir des engagements concrets alors que L’Ukraine mène une guerre sans fin claire, car cela risquerait d’entraîner l’alliance plus directement dans le conflit.

Cette approche plus prudente l’a emporté. Dans le communiqué officiel de l’OTAN du sommet, il a déclaré que les alliés ont convenu que l’Ukraine peut rejoindre l’OTAN lorsque « les conditions seront remplies ». Quelles sont exactement ces conditions ? pas clairement défini, bien que les responsables aient indiqué qu’il comprend des réformes politiques et de l’état de droit en cours, au-delà d’un simple arrêt de la guerre de la Russie.

L’OTAN a tenté d’adoucir l’accord en supprimant le plan d’action pour l’adhésion (MAP) de l’Ukraine – une série de critères officiels que les futurs membres de l’OTAN doivent suivre – une reconnaissance que l’Ukraine a fait des progrès sur les objectifs militaires et politiques. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que l’abandon du MAP changerait la voie de l’adhésion de l’Ukraine « d’un processus en deux étapes à un processus en une étape ».

L’alliance accueille également maintenant un Conseil OTAN-Ukraine, où Kiev obtient un siège à la table avec tous les autres membres et partenaires de l’OTAN. Cet honneur du conseil appartenait autrefois à la Russie, il a donc un poids supplémentaire que l’Ukraine a obtenu.

« Il s’agit d’un ensemble solide pour l’Ukraine et d’une voie claire vers son adhésion à l’OTAN », a déclaré Stoltenberg lors de la conférence de presse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, cependant, ne l’avait pas initialement vu de cette façon. Au début du sommet, son ton était vif et il a qualifié « d’inédit et d’absurde » le fait qu’aucun délai n’ait été fixé pour l’invitation ou l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

« Il semble qu’il n’y ait aucune volonté d’inviter l’Ukraine à l’OTAN ni d’en faire un membre de l’Alliance », il ajouta.

Nous apprécions nos alliés. Nous apprécions notre sécurité partagée. Et nous apprécions toujours une conversation ouverte.

L’Ukraine sera représentée au sommet de l’OTAN à Vilnius. Parce que c’est une question de respect. Mais l’Ukraine mérite aussi le respect. Maintenant, sur le chemin de Vilnius, nous avons reçu des signaux qui… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 juillet 2023

Zelenskyy n’a pas tort ici, du moins en reconnaissant qu’il n’y a aucune volonté d’inviter l’Ukraine dans l’alliance. Alors que, encore une fois, certains disent que l’Ukraine mérite des engagements plus concrets, surtout maintenant que son armée, grâce à l’équipement occidental, est l’une des armées les plus puissantes d’Europe, d’autres partenaires ont estimé que les coûts d’engagements concrets étaient bien trop élevés et imprévisibles.

La Russie pourrait voir moins d’incitation à cesser de faire la guerre si l’Ukraine a une voie claire vers l’OTAN – après tout, c’est ce que la Russie prétend avoir au moins partiellement motivé cette guerre. Tout au long du conflit, les alliés ont soigneusement pesé leur implication en Ukraine pour éviter de provoquer ou d’escalader avec Moscou, et un calendrier plus précis pour l’Ukraine, sans savoir quand la guerre pourrait se terminer, pourrait non seulement entraîner l’alliance dans un conflit conventionnel, mais risquer un affrontement nucléaire.

« Dans un monde imaginaire, nous aurions pu avoir un langage plus fort sur l’Ukraine. Il aurait quand même rencontré des problèmes sur toute la ligne lorsque les alliés auraient dû faire face à la musique et vraiment répondre à la question sur l’adhésion de l’Ukraine », a déclaré Rachel Rizzo, chercheuse principale non résidente au Centre européen du Conseil de l’Atlantique, à Vox depuis Vilnius.

L’Ukraine a également obtenu plus d’engagements sur les armes, y compris les missiles à longue portée de la France. Les États-Unis ont jusqu’à présent refusé d’envoyer leurs propres missiles ATACMS à longue portée, bien que la semaine dernière, l’administration Biden ait approuvé discrètement et de manière controversée le transfert de bombes à fragmentation pour la contre-offensive de l’Ukraine.

En marge de l’OTAN, le Groupe des Sept pays (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie et Japon) ont promis des engagements de sécurité bilatéraux à long terme envers l’Ukraine. Ces accords seront négociés mais comprendront probablement des éléments tels que l’aide militaire et économique. Il s’appuie sur ce que les États-Unis et d’autres partenaires donnent actuellement à l’Ukraine, mais l’objectif apparent semble être de le rendre moins ponctuel et de planifier à long terme. « Alors que nous nous dirigeons vers l’adhésion à l’OTAN, l’Ukraine a besoin de garanties de sécurité efficaces sur le chemin de l’Alliance. Nous disposons désormais d’un ensemble de garanties approprié, et je vous demande de le soutenir et de le rejoindre », Zelensky a tweeté.

C’est exactement ce que veulent ces pays: fournir un soutien et des équipements à l’Ukraine pour qu’elle puisse se défendre, mais le faire d’une manière qui évite les assurances ou les garanties que les États-Unis ou un autre pays besoin de se battre. À certains égards, c’est une reconnaissance du fait que, quel que soit le cours de la guerre, l’Ukraine a besoin d’une aide et d’investissements continus. Mais c’est aussi un signe plus subtil que ces pays cherchent des moyens de soutenir l’Ukraine qui n’impliquent pas l’OTAN elle-même.

Zelenskyy, cependant, a changé de ton le deuxième jour du sommet – peut-être une reconnaissance que de nombreux pays de l’OTAN ont donné beaucoup d’argent et de capital politique pour soutenir Kiev, et Zelenskyy ne peut se permettre aucune tension là-bas. Il a offert des remerciements beaucoup plus enthousiastes aux dirigeants et a déclaré que l’Ukraine avait quitté Vilnius avec « le soutien des dirigeants et une déclaration sans ambiguïté selon laquelle l’Ukraine sera dans l’OTAN ».

« Sera dans l’OTAN », pour Zelenskyy, signifie « au moment où la guerre sera terminée ». Il n’est pas clair que le reste des alliés de l’OTAN se sentent de cette façon. Mais c’est une décision qu’ils ont délibérément conçue pour reporter à un autre jour.

L’OTAN obtient son moment d’unité. Mais le sommet a aussi montré ses limites.

« Il pariait que l’OTAN éclaterait », a déclaré le président Joe Biden à propos du président russe Vladimir Poutine dans un discours prononcé à la clôture du sommet de l’OTAN à Vilnius. « Il pariait que l’OTAN se briserait. Il pensait que notre unité se briserait lors de notre première épreuve. Il pensait que les dirigeants démocratiques seraient faibles. Mais il a mal pensé.

Biden a ajouté que, face à la menace pour la paix et la stabilité, les États-Unis et leurs partenaires – en Europe et au-delà – ont réagi. « Partout dans le monde, ils se sont intensifiés », a déclaré Biden. « Nous étions prêts. Nous étions prêts parce que nous étions solidaires.

Le président Biden a déclaré que le président russe Poutine « pariait que l’OTAN se désintégrerait » lorsqu’il a lancé la guerre en Ukraine. « Mais il a mal pensé », a déclaré Biden lors d’un discours à l’issue du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie. pic.twitter.com/wmKfjB8yBh – CBS News (@CBSNews) 12 juillet 2023

Le discours de Biden a abordé des menaces bien au-delà de la Russie, mais son message sous-jacent concernait le soutien « indéfectible » des États-Unis et de leurs alliés à l’Ukraine. C’était aussi une promesse de plus à venir.

À bien des égards, il s’agissait d’une coda appropriée pour un sommet où, malgré de nombreux défis, l’OTAN a largement atteint ce qu’elle voulait : la solidarité et la cohésion à un moment charnière. Pourtant, le fait que ces objectifs n’aient pas été si faciles à atteindre nous rappelle que l’OTAN a ses divisions, qui pourraient s’approfondir et s’aggraver si la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit.

Une grande partie de cette unité s’est faite au détriment de l’Ukraine, qui veut vraiment faire partie du club de l’OTAN, mais n’a obtenu qu’un peu mieux que l’équivalent de l’alliance militaire d’une suggestion de prendre un café un jour. La déception de Zelenskyy – et la déception des partisans de l’Ukraine – n’est pas surprenante, mais le fait que Kiev pensait que quelque chose de plus pourrait être sur la table laisse entrevoir une scission au sein même de l’OTAN.

Certains voulaient donner à Kiev un calendrier plus clair, mais l’alliance a finalement choisi de fouiller dans le tiroir de la diplomatie pour voir quelles concessions elle pourrait accorder sans changer radicalement les enjeux. « Le fait que certains alliés voulaient plus et étaient retenus par des pays comme les États-Unis et l’Allemagne montre qu’il y a encore des désaccords, et nous devons nous assurer que ceux-ci ne s’aggravent pas et ne causent pas de plus grands problèmes au sein de l’alliance », a déclaré Rizzo. .

L’OTAN pourrait s’en tirer à ce sommet, l’Ukraine étant très activement en guerre une justification assez juste. Mais à un moment donné, l’OTAN doit affronter le comment et le moment de l’adhésion de Kiev et ce que cela signifie réellement lorsqu’elle dit que « les conditions sont remplies ». L’Ukraine peut croire que c’est quand la guerre s’arrête, mais il n’est pas clair que c’est ainsi que tous les alliés de l’OTAN le voient : cela signifie-t-il un accord de paix ou une trêve ? Que se passe-t-il si la Russie occupe toujours le territoire ukrainien ? L’alliance ne veut peut-être pas donner d’engagements publics à l’Ukraine, mais elle doit sérieusement délibérer en interne. Sinon, cela risque de saper la crédibilité de l’alliance, dont elle a retrouvé et renforcé une partie grâce à sa réponse à la guerre en Ukraine.

L’autre drame du sommet de l’OTAN montre exactement pourquoi c’est important. La Turquie a accepté d’abandonner ses objections à l’adhésion de la Suède lors du sommet, mais ce n’est pas encore fait et Erdogan a suggéré qu’il pourrait prendre son temps pour présenter la ratification de la Suède à l’OTAN devant le Parlement turc.

Mais l’adhésion de la Suède (et de la Finlande) à l’OTAN aurait dû être facile ; c’est une démocratie stable dont l’armée coopère déjà étroitement avec l’OTAN. La sagesse conventionnelle était depuis longtemps que si la Suède ou la Finlande souhaitaient rejoindre l’OTAN, leur adhésion serait la bienvenue et rapide. La Turquie a gâché cela avec la Suède, faisant passer les intérêts politiques nationaux avant les intérêts politiques et militaires de l’alliance. Alors même que la Suède adhère, le différend a montré qu’à mesure que l’OTAN s’élargit, il devient également plus désordonné et beaucoup plus difficile de trouver un consensus politique.

L’acquiescement éventuel de la Turquie, les nombreuses promesses faites à l’Ukraine et les engagements plus larges envers la défense de l’OTAN ont aidé tout le monde à quitter Vilnius avec le sentiment que la solidarité et l’unité étaient intactes mais peut-être pas inébranlables. Comme l’a noté Biden, l’OTAN ne s’est pas désintégrée. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a donné à l’OTAN un nouvel objectif. Mais l’alliance est encore en train de déterminer exactement comment elle y parviendra.