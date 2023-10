Ce que l’on sait : le nombre d’étrangers tués, disparus, enlevés en Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des dizaines d’étrangers auraient été tués, portés disparus ou pris en otages à la suite de l’attaque surprise contre Israël par des combattants du Hamas ce week-end.

Jusqu’à présent, plus de 900 personnes ont été tuées en Israël et près de 700 dans les attaques de représailles contre Gaza par les forces israéliennes.

De nombreux étrangers tués et portés disparus assistaient samedi à un festival de musique électronique dans le désert du sud d’Israël lorsque l’attaque du Hamas a commencé.

C’est ce que nous savons des victimes étrangères et binationales ainsi que des personnes toujours portées disparues.

Argentine : Sept morts, 15 disparus

Le ministre argentin des Affaires étrangères, Santiago Cafiero, a déclaré lundi que sept Argentins avaient été tués lors des attaques en Israël et que 15 autres étaient toujours portés disparus. Environ 625 ressortissants argentins en Israël ont également demandé leur rapatriement, a indiqué le ministre.

Brésil : trois disparus

Le ministère brésilien des Affaires étrangères a déclaré que trois ressortissants brésiliens-israéliens étaient portés disparus après avoir assisté au festival de musique.

Cambodge : un mort

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a déclaré qu’un étudiant cambodgien avait été tué en Israël.

Canada : un mort, trois disparus

Le gouvernement canadien a déclaré qu’un Canadien était mort et que trois autres étaient portés disparus.

Chili : deux disparus

Le ministère chilien des Affaires étrangères a confirmé lundi la disparition de deux de ses ressortissants. Le couple vivait dans un kibboutz non loin de la frontière entre Israël et Gaza.

Colombie : deux disparus

Le gouvernement colombien a confirmé que deux Colombiens qui étaient présents au festival Supernova étaient portés disparus et que des efforts étaient déployés pour les retrouver.

France : deux morts, 14 disparus

Deux Français ont été tués dans l’attaque, a indiqué le gouvernement français, et un enfant de 12 ans fait partie des 14 de ses ressortissants toujours portés disparus. « Sur la base des informations dont nous disposons, nous considérons qu’il est très probable que certains d’entre eux aient été enlevés », a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant que « ce chiffre est encore susceptible de changer ».

Allemagne : plusieurs otages

Plusieurs ressortissants germano-israéliens ont été pris en otage, a indiqué une source du ministère allemand des Affaires étrangères, selon les médias.

Irlande : 1 disparu

Une Irlando-Israélienne a été confirmée disparue par le gouvernement irlandais.

Italie : deux disparus

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que deux Israéliens-Italiens manquaient à l’appel. « Ils n’ont pas été localisés et ne répondent pas aux appels », a-t-il déclaré.

Mexique : deux otages

La ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Barcena, a déclaré sur les réseaux sociaux que deux Mexicains, un homme et une femme, avaient été pris en otage, sans donner plus de détails.

Népal : 10 morts, un disparu

Dix citoyens népalais ont été tués dans le kibboutz Alumim, l’un des lieux attaqués par les combattants du Hamas, a indiqué l’ambassade du Népal à Tel Aviv. Quatre autres ressortissants népalais étaient soignés à l’hôpital tandis qu’un cinquième était recherché, a ajouté l’ambassade.

Panama : un disparu

Le gouvernement panaméen a déclaré que l’un de ses ressortissants, Daryelis Denises Saez Batista, était porté disparu.

Paraguay : deux disparus

Deux ressortissants paraguayens qui vivaient en Israël sont portés disparus, a indiqué le gouvernement paraguayen, sans donner de détails.

Pérou : deux disparus

Le ministère péruvien des Affaires étrangères a déclaré que deux de ses ressortissants étaient portés disparus, sans donner de détails.

Philippines : sept disparus

Le ministère philippin des Affaires étrangères a déclaré que sept ressortissants philippins sont portés disparus et ne peuvent être contactés par téléphone ou sur leurs comptes de réseaux sociaux. Plus de 30 000 ressortissants philippins vivent en Israël, travaillant pour la plupart dans le secteur de la santé. Le ministère a publié un avis aux voyageurs recommandant de suspendre indéfiniment tous les voyages entre les Philippines et Israël.

Le ministère des Affaires étrangères des Philippines confirme que 7 Philippins sont actuellement portés disparus en Israël. L’une d’elles a été reconnue par sa femme aux Philippines dans une vidéo non vérifiée montrant un homme retenu en otage par des individus armés, très probablement emmené à Gaza. Plus de détails selon DFA… pic.twitter.com/atdOfsnvIZ – Barnaby Lo 吳宗鴻 (@barnabychuck) 9 octobre 2023

Russie : un mort et quatre disparus

Au moins un Russe a été tué et quatre sont portés disparus, a annoncé lundi l’ambassade de Russie à Tel-Aviv, selon les agences de presse russes.

Tanzanie : deux disparus

L’ambassadeur de Tanzanie en Israël a déclaré à l’agence de presse française AFP que deux ressortissants tanzaniens étaient portés disparus.

Thaïlande : 12 morts, 11 otages

Douze ouvriers thaïlandais ont été tués, huit ont été blessés et 11 ont été faits prisonniers, a déclaré lundi la porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Kanchana Patarachoke. On estime que 5 000 travailleurs thaïlandais travaillant dans les zones touchées par les combats ont été mis en sécurité, a déclaré le ministre thaïlandais du Travail, Phiphat Ratchakitprakarn.

Ukraine : 2 morts

Deux Ukrainiennes qui vivaient en Israël depuis des années ont été tuées, a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

Royaume-Uni : un mort et un disparu

Nathaniel Young, 20 ans, ressortissant britannique servant dans l’armée israélienne, a été tué dans des combats avec le Hamas, a annoncé dimanche sa famille. L’ambassadeur d’Israël au Royaume-Uni a déclaré qu’un homme de 26 ans était porté disparu.

Etats-Unis : 11 morts, d’autres disparus

Les États-Unis ont confirmé la mort d’au moins 11 citoyens américains et ont déclaré qu’il était « probable » que leurs ressortissants figurent parmi les otages détenus par le Hamas. « Malheureusement, nous savons désormais qu’au moins 11 citoyens américains figuraient parmi les personnes tuées – dont beaucoup avaient élu domicile en Israël », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué.