Ce que l’on sait du meurtre de Jovenel Moïse

La situation sécuritaire incertaine en Haïti s’est accompagnée d’une impasse politique tout aussi chaotique.

L’ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a déclaré que des sources policières lui avaient indiqué que 28 mercenaires étaient impliqués.

Rép. Levin : « exemple choquant de la mesure dans laquelle la situation sécuritaire en Haïti s’est dégradée ».

WASHINGTON – La police haïtienne a déclaré avoir tué quatre suspects et détenu deux autres mercredi soir au milieu d’une chasse à l’homme en cours contre un groupe de « mercenaires » impliqués dans l’assassinat effronté du président Jovenel Moïse, qui a également blessé sa femme grièvement.

La situation sécuritaire incertaine en Haïti s’est accompagnée d’une impasse politique tout aussi chaotique. Le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, a déclaré un « état de siège » assimilable à la loi martiale et a déclaré qu’il était en charge du pays, alors même que sa prétention au pouvoir était remise en question.

Voici ce que nous savons de l’assassinat et de ses conséquences :

Qui a tué Moïse et comment ?

Les responsables haïtiens ont refusé de donner des détails sur la nationalité ou la motivation des quatre suspects tués ou des deux détenus mercredi. La police a déclaré avoir également libéré trois policiers qui avaient été retenus en otage.

L’ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a déclaré que des sources policières dans le pays lui ont dit que 28 mercenaires étaient impliqués dans l’opération, dont beaucoup de ressortissants vénézuéliens. Lamothe a déclaré que deux Haïtiens-Américains faisaient également partie de l’équipe d’assassinat, et le Washington Post a rapporté qu’un citoyen américain faisait partie des personnes arrêtées. Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La garde présidentielle a essayé d’arrêter les assaillants, a déclaré Lamothe à USA TODAY dans une interview à Miami jeudi. Il a déclaré que les assaillants avaient tiré 16 balles dans le corps du président et que sa femme avait reçu trois balles. Des responsables du gouvernement haïtien ont déclaré que les tueurs du président lui avaient tiré dessus à 12 reprises et l’avaient mutilé, lui enlevant son œil gauche, selon le journal Le Nouvelliste.

L’avenir d’Haïti incertain après le meurtre effronté du président Jovenel Moïse

De nombreux assaillants sont désormais piégés dans la zone près de la résidence du président dans une banlieue aisée des collines au nord de Port-au-Prince, après que la police a bouclé les routes environnantes, a déclaré Lamothe.

« Ils ont bloqué toutes les routes… alors ils sont piégés maintenant », a-t-il déclaré.

Lors d’un briefing avec des journalistes mercredi, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Bocchit Edmond, a déclaré que les assassins ont prétendu à tort être des agents américains de la Drug Enforcement Agency.

Il les a décrits comme des « mercenaires » et a déclaré qu’ils étaient des « tueurs professionnels bien entraînés ». L’ambassadeur a également déclaré qu’une vidéo de l’attaque montre qu’ils parlaient espagnol.

« La poursuite des mercenaires se poursuit », a déclaré mercredi soir Léon Charles, directeur de la Police nationale d’Haïti, en annonçant les arrestations de suspects. « Ils tomberont au combat ou seront arrêtés. »

Lemothe a déclaré que « très peu de personnes en Haïti ont les moyens de mener à bien cela », faisant référence au coût d’une opération aussi audacieuse. Moise avait des « ennemis puissants dans l’oligarchie », a-t-il déclaré, mais a refusé de spéculer davantage sur les coupables possibles.

Qui est en charge maintenant ?

Joseph a pris le contrôle du gouvernement haïtien, y compris la police nationale et les forces armées, déclarant un « état de siège » de 15 jours à la suite de l’assassinat de mercredi.

« Tout est sous contrôle », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Mais Moïse avait nommé un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, juste un jour avant son assassinat.

« Je suis Premier ministre », a déclaré Henry au journal Nouvelliste mercredi. Henry a déclaré qu’il ne voulait pas alimenter davantage la confusion et a loué la gestion de la crise par Joseph, mais a déclaré qu’il revendiquerait le poste de Premier ministre et inclurait Joseph dans son cabinet.

« Les prochains jours sont critiques pour Haïti », a déclaré mercredi soir le représentant Gregory Meeks, DN.Y., président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il a appelé au calme et a exhorté le gouvernement haïtien « à tout faire. il peut assurer une transition pacifique du pouvoir. »

L’aéroport international d’Haïti à Port-au-Prince est resté fermé jeudi.

La légitimité de la présidence de Moïse était remise en question depuis des mois. Les défenseurs américains des droits de l’homme ont déclaré que sa présidence aurait dû prendre fin en février. Mais l’homme politique de 53 ans avait refusé de démissionner et, utilisant une lecture alternative de la Constitution d’Haïti, Moïse a fait valoir qu’il pourrait rester au pouvoir pendant une autre année.

Le représentant Andy Levin, démocrate du Michigan et coprésident du House Haiti Caucus, a déclaré que le meurtre de Moïse est un « exemple choquant de la mesure dans laquelle la situation sécuritaire en Haïti s’est dégradée » et a déclaré que la communauté internationale était au moins en partie responsable.

Les États-Unis et d’autres pays ont ignoré l’escalade de la violence en Haïti et les appels de son peuple en faveur d’une transition démocratique, a déclaré le démocrate du Michigan. Et l’affirmation de Joseph maintenant – que la police nationale et les forces armées haïtiennes contrôlent la sécurité du pays – est « absurde » compte tenu de la crise actuelle, a-t-il ajouté.

Quelle est la réponse américaine jusqu’à présent ?

Edmond, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, a déclaré avoir demandé l’aide de la Maison Blanche dans l’enquête, et il a lancé un nouvel appel à l’aide américaine pour renforcer la police haïtienne et ses forces armées.

Un porte-parole du FBI a refusé de commenter jeudi lorsqu’on lui a demandé si l’agence aidait les autorités haïtiennes dans une enquête sur l’assassinat de Moïse.

Mercredi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les États-Unis étaient en contact régulier avec Joseph et que l’administration Biden avait proposé son aide sur tous les fronts.

« Nous avons clairement indiqué aux autorités haïtiennes que les États-Unis sont prêts à fournir une assistance et nous sommes prêts à fournir toute forme d’assistance appropriée à nos partenaires haïtiens », a déclaré Price lors du briefing quotidien du département d’État.

Le président haïtien Jovenel Moïse assassiné à son domicile ; Biden qualifie cela de « très inquiétant »

Quant à l’impasse politique, Price n’a pas remis en question la prétention de Joseph au pouvoir, mais a déclaré qu’Haïti devrait procéder à des « élections libres et équitables » prévues plus tard cette année.

« Nous savons que des élections libres et équitables sont la voie démocratique vers la fin du régime irrégulier et prolongé d’Haïti par décret et la restauration de son parlement, qui est désormais devenu caduc », a-t-il déclaré. « Des élections présidentielles libres et équitables faciliteront également un transfert pacifique du pouvoir à un président nouvellement élu. »

Des groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré que l’assassinat de Moïse devrait servir de « réveil » pour que les États-Unis et d’autres puissances mondiales se recentrent sur l’instabilité politique et sociétale d’Haïti.

La violence des gangs a augmenté à Port-au-Prince, et les difficultés économiques du pays sont devenues aiguës au milieu de l’inflation et des pénuries de nourriture et de carburant. Haïti essaie toujours de se remettre d’un tremblement de terre dévastateur en 2010, entre autres problèmes.

« Il s’agit d’un signal d’alarme pour la communauté internationale et pour les autorités haïtiennes qui ont supervisé l’impunité chronique et ignoré les appels des défenseurs des droits humains qui ont ouvert la voie à une crise si grave », a déclaré Erika Guevara-Rosas, la Directeur des Amériques pour Amnesty International.

Levin a imploré l’administration Biden de poursuivre une nouvelle politique envers Haïti qui mettait l’accent sur l’amélioration des droits de l’homme, de la démocratie et de la sécurité.

Contribution : Daphné Duret et Associated Press