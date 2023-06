Ce que l’on sait des passagers à bord du submersible disparu du Titanic | Nouvelles du monde

Un milliardaire britannique, un pilote de submersible français et le PDG d’une société qui fournit des submersibles avec équipage seraient trois des personnes à bord d’un navire disparu.

OceanGate Expeditions, une société qui déploie des navires pour des expéditions en haute mer, a confirmé qu’un de ses submersibles avait disparu dans l’océan Atlantique après avoir emmené des passagers voir l’épave du Titanic.

Une recherche reste en cours.

Hamish Harding, 58 ans, un milliardaire britannique a été confirmé comme l’un des passagers, par son beau-fils Brian Szasz, qui a déclaré sur Facebook que son beau-père était dans ses « pensées et prières ».

Sky News comprend également que le pilote submersible français, Paul-Henry Nargeolet, et le directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, étaient également à bord.

On ne sait pas combien de personnes au total étaient à bord, mais le submersible a une capacité de cinq – un pilote et quatre invités.

Que sait-on des trois passagers jusqu’à présent ?

M. Harding est l’actuel président d’Action Aviation – une société de vente et d’exploitation qui offre une gamme de services dans l’industrie de l’aviation d’affaires.

Publiant sur les réseaux sociaux dimanche, M. Harding a confirmé qu’il rejoignait OceanGate Expeditions – la société qui a fourni le navire – en tant que spécialiste de mission.

Il a écrit qu’en raison du mauvais temps à Terre-Neuve, au Canada, l’expédition était probablement la première et la seule mission habitée sur le Titanic en 2023.

Basé aux Émirats arabes unis – où se trouve le siège social d’Action Aviation – M. Harding s’est décrit sur les réseaux sociaux comme un explorateur du monde.

Il détient le record du monde Guinness du tour le plus rapide de la Terre via les pôles Nord et Sud par un avion – 46 heures, 40 minutes et 22 secondes et a participé au cinquième vol spatial habité de Blue Origin l’année dernière.

Stockton Rush est PDG et fondateur d’OceanGate Inc – une société qui fournit des services submersibles avec équipage pour permettre aux chercheurs et aux explorateurs d’accéder aux vastes ressources des océans.

Il est également fondateur et membre du conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif OceanGate Foundation, qui vise à catalyser les technologies marines émergentes pour faire avancer les découvertes dans les sciences, l’histoire et l’archéologie marines.

Dans une interview avec Sky News en février, M. Rush a parlé de la visite de l’épave du Titanic.

« Ce qui vous frappe vraiment, c’est à quel point c’est beau », a-t-il déclaré. « Vous ne voyez normalement pas cela sur un naufrage.

« C’est une épave incroyablement belle. »

Lorsqu’on leur a demandé s’ils pouvaient entrer à l’intérieur de l’épave, M. Rush a déclaré: « Vous pouvez voir à l’intérieur, nous avons plongé et avons vu le grand escalier et avons vu certains des lustres encore suspendus.

« L’année prochaine, nous espérons envoyer un petit robot à l’intérieur mais pour l’instant nous restons à l’extérieur. »

Paul-Henry Nargeolet est un ancien Commandant qui a servi 25 ans dans la Marine Nationale.

Après avoir quitté la marine, il a rejoint l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer (IFREMER), selon The Five Deeps Expedition – une société qui rassemble des scientifiques, des ingénieurs et des opérateurs submersibles pour des missions.

M. Nargeolet a déjà mené plusieurs expéditions sur le site du Titanic et a été impliqué dans de nombreuses expéditions scientifiques et techniques à travers le monde.