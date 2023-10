Judith Raanan et sa fille, Natalie, vivaient une vie typiquement américaine dans la banlieue d’Evanston à Chicago depuis de nombreuses années avant que l’impensable ne se produise.

Judith, 59 ans, est artiste et n’a jamais manqué un service du sabbat dans sa synagogue. Natalie, 17 ans, venait tout juste d’obtenir son diplôme de Deerfield High School et espérait travailler dans la mode, la décoration d’intérieur ou le tatouage après ses projets de voyage d’été et d’automne, qui comprenaient une visite en Italie avant de se rendre en Israël pour les fêtes juives et le 85e anniversaire de sa grand-mère, NBC Chicago signalé.

C’est là que Judith et Natalie ont été prises en otage le 7 octobre après que des militants ont pris d’assaut le kibboutz Nahal Oz où elles résidaient chez des proches.

Ces citoyens américano-israéliens ont été libérés vendredi après une épreuve de près de deux semaines.

« Merci pour vos prières. Ils ont été libérés », a posté la belle-mère de Natalie, Paola Raanan, sur Facebook.

Judith Raanan et Natalie Shoshana Raanan avec les Forces de défense israéliennes vendredi. L’image était floue à la source. Gouvernement d’Israël via NBC News

Ses proches les décrivent comme des femmes gentilles, à la fois des artistes talentueuses et toujours prêtes à donner un coup de main.

« Elle s’occupait des personnes âgées qui se sentaient seules dans leur maison et leur apportait à manger, leur préparait à manger », a déclaré Chavah Rochel Golden, l’amie de Judith Raanan.

Pendant des mois avant le voyage mère-fille, Judith, née en Israël et peintre, ne pouvait s’empêcher de parler de sa visite pour voir ses amis et sa famille, selon un ami proche de la famille et rabbin Meir Hecht d’Evanston Chabad.

Raanan faisait le voyage de l’Illinois vers Israël toutes les quelques années et emmenait souvent sa fille avec elle, a déclaré Hecht. Non seulement c’était une façon de maintenir des liens avec ses proches, mais cela les reconnectait également à une culture que Judith aimait profondément et qu’elle souhaitait partager avec sa fille.

« Judith est une femme très spirituelle et elle adore prier. Elle adore parler de son lien avec Dieu », a déclaré Hecht. « Elle se sent très soulagée lorsqu’elle participe aux services et aux événements communautaires. »

Hecht a décrit Judith comme une amie personnelle proche qui rendait fréquemment visite à sa famille et apportait des jouets à ses enfants. Femme de foi solide, elle assistait régulièrement aux offices du samedi et des jours fériés.

S’adressant aux journalistes à l’extérieur de la synagogue vendredi après-midi, Hecht a déclaré que les prières de sa congrégation avaient été exaucées avec leur libération.

Judith et Natalie Ranaan. Uri Raanan / via Facebook

«Judith et Natalie sont toutes deux des artistes – gentilles, généreuses et généreuses», a-t-il déclaré. « Judith est le genre de personne qui, chaque fois que quelqu’un avait besoin de quelque chose dans la communauté, était la première à y arriver. »

Les proches disent que Natalie aimait voyager et qu’elle n’était pas membre de la congrégation que fréquentait sa mère.

Natalie est née dans la région de Chicago mais a vécu en Israël avec sa mère pendant près d’une décennie avant de retourner aux États-Unis, a déclaré Ben Raanan, le frère de Natalie, au Chicago Tribune. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Natalie a dit à sa famille qu’elle souhaitait poursuivre une carrière dans des domaines créatifs, a-t-il déclaré.

Ben Raanan a déclaré que sa sœur avait envoyé un SMS à leur père au moment de l’attaque pour lui dire qu’elle se cachait dans une maison d’hôtes avec sa mère et qu’elle pouvait entendre des armes à feu et des explosions à l’extérieur.

« Donc, le dernier SMS provenait de Natalie samedi à midi 18, disant qu’ils entendaient des tirs hors de leur appartement », a déclaré la tante de Natalie Raanan, Saray Cohen, à Lester Holt de NBC News. « Et elle a dit que l’autre pièce en dehors de la salle de sécurité avait été bombardée. Elle entend des coups de feu. ‘Nous vous aimons tous. Mais nous allons bien.

À leur libération, ils ont été accueillis à la frontière de Gaza par le brigadier israélien. Le général Gal Hirsch et emmenés dans une base militaire israélienne où ils ont retrouvé des proches, a déclaré le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Daniel Hagari.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré que les femmes étaient en sécurité et recevaient des soins médicaux après avoir été libérées par le Hamas.

L’ancien correspondant de NBC basé en Israël, Martin Fletcher, a révélé jeudi sur MSNBC qu’il avait un lien de parenté éloigné avec Judith et Natalie Raanan du côté de sa femme. Il a dit qu’il les avait rencontrés de passage lors d’événements familiaux mais qu’il ne les connaissait pas bien.

Pourtant, la famille « s’est mobilisée autour d’eux d’une manière extraordinaire dans l’espoir que cela se produise, et le fait que cela se soit réellement produit est un miracle », a-t-il déclaré vendredi.