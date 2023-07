Ce que l’on sait de Travis King, soldat américain détenu en Corée du Nord

Commentez cette histoire Commentaire

Un soldat américain qui a traversé la frontière depuis la Corée du Sud a été arrêté en Corée du Nord, dans un cas rare d’un membre du service américain étant tenue dans l’un des États les plus isolés du monde. L’incident a déclenché une urgence diplomatique à un moment où les relations déjà tendues entre Pyongyang et Washington.

Les autorités américaines ont identifié l’Américain comme étant le soldat de 2e classe de l’armée Travis T. King et ont déclaré qu’il était soupçonné d’être détenu par la Corée du Nord. Ils ont dit qu’il avait été puni pour mauvaise conduite alors qu’il servait en Corée du Sud et qu’il était renvoyé aux États-Unis, lorsqu’il a sauté son vol.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Qui est le soldat de 2e classe de l’armée Travis King ?

Eclaireur de cavalerie, King a rejoint l’armée en janvier 2021. Les responsables américains n’ont pas publiquement détaillé l’inconduite pour laquelle il a été puni alors qu’il servait en Corée du Sud.

Le personnel militaire américain l’a escorté à l’aéroport pour être transporté aux États-Unis, mais il n’a pas embarqué sur le vol prévu, a déclaré un responsable américain au Washington Post, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire. King, qui n’a pas participé à des déploiements de combat, a des médailles répertoriées dans son dossier de service fourni qui étaient des récompenses superficielles accordées à des soldats en Corée du Sud, a rapporté The Post.

Selon l’Associated Press, le jeune homme de 23 ans a récemment été libéré d’une prison sud-coréenne, où il avait été détenu pour voies de fait. L’AP a indiqué qu’il devait être envoyé cette semaine à Fort Bliss, au Texas, où il aurait pu faire l’objet de nouvelles mesures disciplinaires et d’un renvoi du service.

Un soldat américain arrêté après être entré intentionnellement en Corée du Nord

Pourquoi est-il passé en Corée du Nord ?

Les motivations de King n’étaient pas immédiatement claires. Il visitait la zone de sécurité conjointe (JSA) séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud lors d’une « visite d’orientation », a déclaré le colonel Isaac Taylor, porte-parole des forces américaines en Corée du Sud, dans un communiqué.

« Nous sommes très tôt dans cet événement, et il y a donc beaucoup de choses que nous essayons encore d’apprendre », a déclaré mardi le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin. Le membre du service « volontairement et sans autorisation » a franchi la ligne de démarcation militaire lors d’une tournée, a déclaré Austin aux journalistes du Pentagone, ajoutant : « Nous resterons concentrés sur cela ».

La Maison Blanche a déclaré que les agences américaines et les Nations Unies « travaillaient toutes ensemble pour obtenir plus d’informations et résoudre la situation ».

Qu’est-ce que la zone de sécurité commune ?

Supervisée par les Nations Unies, la zone frontalière qui chevauche la Corée du Nord et la Corée du Sud est l’une des plus fortifiées au monde. La JSA est une section de la zone démilitarisée, qui sépare le Nord et le Sud depuis que la guerre de Corée de 1950-1953 s’est terminée par un armistice.

La JSA a été utilisée pour des discussions diplomatiques, et c’est le seul endroit où les gardes nord-coréens et sud-coréens se font face, près de bâtiments bleu clair de chaque côté de la ligne.

La JSA dans le village frontalier de Panmunjom offre une fenêtre rare pour les visiteurs sur ce qui est techniquement le territoire nord-coréen et sud-coréen.

Selon le Commandement des Nations Unies, les Coréens et les touristes peuvent visiter quatorze « sites du programme d’éducation et d’orientation » dans la zone démilitarisée pour en savoir plus sur la guerre de Corée et l’accord d’armistice.

Qu’est-il arrivé aux Américains détenus en Corée du Nord auparavant ?

King est le premier Américain connu à être détenu en Corée du Nord depuis près de cinq ans. La Corée du Nord n’a pour l’instant pas commenté l’incident.

La plupart des libérations d’Américains détenus après être entrés volontairement dans le pays sont le résultat de discussions de haut niveau entre des responsables gouvernementaux.

Le département d’État a interdit aux ressortissants américains de se rendre en Corée du Nord depuis 2017, après la mort d’Otto Warmbier. L’étudiant américain, qui s’est rendu à Pyongyang et a été détenu pour avoir volé une affiche de propagande, est décédé peu après avoir été remis en liberté aux États-Unis et renvoyé chez lui dans le coma.

Qu’est-il arrivé aux Américains précédemment détenus en Corée du Nord ?

Parce qu’il n’y a pas de relations diplomatiques ou consulaires, le gouvernement américain ne peut pas fournir de services d’urgence à ses ressortissants en Corée du Nord, note le département d’État dans son recommandations aux voyageurs.

Parmi les cas d’Américains détenus en Corée du Nord ces dernières années, il y avait Bruce Byron Lowrance, qui a été arrêté en Corée du Nord en octobre 2018 après avoir traversé la Chine, selon l’agence de presse nord-coréenne. Il a été expulsé vers les États-Unis en novembre 2018, après une rencontre historique à Singapour cette année-là entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Alex Horton, Michelle Ye Hee Lee, Niha Masih, Kelly Kasulis Cho et Leo Sands ont contribué à ce rapport.