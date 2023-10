Ce que l’on sait de Pavel Prigozhin : le fils de Wagner sera le prochain patron des mercenaires

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le fils d’Evgueni Prigojine, âgé de 25 ans, devrait succéder à son père et devenir le prochain patron du groupe Wagner.

Pavel Prigozhin semble hériter de la grande majorité des richesses de son père – y compris le groupe de mercenaires, les propriétés et environ 100 millions de livres sterling – selon une photographie publiée sur les réseaux sociaux de ce qui semble être le testament de Prigozhin.

Il négocie actuellement avec la Garde nationale russe, Rosgvardia, pour que l’organisation de mercenaires rejoigne les combats en Ukraine, a indiqué l’Institut pour l’étude de la guerre.

Pavel Prigozhin semble hériter de la grande majorité des richesses de son père (actualités east2west)

Il a écrit dans un reportage sur la Russie dimanche : « Une importante chaîne Telegram affiliée à Wagner a annoncé le 1er octobre que le fils d’Evgueni Prigojine, Pavel Prigojine, âgé de 25 ans, avait pris le « commandement » du groupe Wagner et que Pavel Prigojine négociait avec Rosgvardia au sujet du retour du groupe Wagner dans les opérations de combat en Ukraine.

Autrefois homme d’affaires possédant un empire de restauration et ami de Vladimir Poutine – Eugène Prigojine était même surnommé « le chef de Poutine » – Prigojine a accumulé d’immenses richesses avant de fonder le groupe Wagner, allié au Kremlin, qui a soutenu la guerre russe en Ukraine.

Cependant, en août, deux mois après que cet homme de 62 ans ait dirigé sa milice privée dans une rébellion ratée contre les dirigeants militaires de son pays, il est mort dans un accident d’avion juste à l’extérieur de Moscou. La cause de l’incident n’a pas encore été établie.

Désormais, un document partagé sur une chaîne Telegram, qui n’a pas été vérifié de manière indépendante, suggère que Prigojine avait un testament notarié le 2 mars et léguait la majeure partie de son héritage à son fils. Selon Les temps, on y lit : « Tous mes biens. . . ainsi que les biens que je pourrai acquérir à l’avenir, je les lègue à Pavel Evgenyevich Prigozhin.

Eugène Prigojine a accumulé de vastes richesses avant de fonder le groupe Wagner, allié au Kremlin, qui a soutenu la guerre russe en Ukraine. (PA)

Aux côtés du groupe Wagner, Pavel devrait hériter d’environ 100 millions de livres sterling, d’une maison à trois étages à Saint-Pétersbourg, de neuf sociétés par actions et d’actions de Concord et de l’empire de la restauration, selon le document.

L’homme de 25 ans « joue déjà divers rôles dans les entreprises de Prigojine » qui bénéficient de « son statut privilégié au sein de l’élite russe », a déclaré le Temps Financier ont rapporté les États-Unis l’année dernière. Parmi celles-ci se trouve une société russe appelée Lakhta Plaza, que Pavel contrôle, selon les documents déposés par la société. Lakhta Plaza a été sanctionnée par les États-Unis en mars 2022 et a partagé un auditeur et un numéro de téléphone avec d’autres entreprises russes, notamment les États-Unis et l’UE, pour avoir servi de façade à Wagner.

Pavel a également combattu aux côtés de Wagner en Syrie, selon les publications de son père sur les réseaux sociaux, et a reçu la « croix noire » du groupe, qui est sa propre reconnaissance pour son service militaire.

Les loyalistes espèrent que Pavel poursuivra l’héritage de son père s’il prend le commandement du groupe de mercenaires, selon un communiqué. New York Times enquête ce mois-ci.

Cet homme de 25 ans contrôle déjà plusieurs sociétés et complexes immobiliers de luxe à Saint-Pétersbourg, selon le Trésor américain en mars. Il a également été sanctionné par un certain nombre de pays, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Si Pavel décède, l’héritage reviendra à la veuve de Prigojine, Lyubov, aux deux sœurs de Pavel et au petit-fils du chef Wagner, selon le document – ​​le journal indiquant que le petit-fils est l’enfant de Pavel, bien que cela n’ait pas été vérifié de manière indépendante. Entre-temps, Pavel devrait subvenir aux besoins de la famille, y compris de sa grand-mère Violetta, selon les termes du testament.

Des dizaines de personnes en deuil ont salué dimanche le chef mercenaire mutin Prigojine comme un héros patriotique de la Russie qui avait dit la vérité au pouvoir. (Reuters)

Pavel aurait déclaré le mois dernier qu’il acceptait le testament et ses « paramètres » – bien que la chaîne Telegram, liée aux services de sécurité russes, VChK-OGPU, ait suggéré qu’il était déjà contesté au milieu d’un conflit qui a éclaté au sein de la famille.

Dimanche, Pavel et Violetta ont déposé ensemble des fleurs sur la tombe de Prigojine, dans l’ancienne capitale impériale de Saint-Pétersbourg. Les deux hommes faisaient partie des dizaines de personnes en deuil saluant le chef mercenaire mutin comme un héros patriotique de la Russie qui avait dit la vérité au pouvoir. Les partisans ont brandi les drapeaux noirs de Wagner qui arborent une tête de mort et la devise « Sang, Honneur, Patrie, Courage ».

La Fondation anti-corruption du militant de l’opposition russe Alexeï Navalny a suggéré que la richesse de Prigojine pourrait atteindre 2 000 milliards de roubles, bien que sa richesse officielle soit estimée à 14,6 milliards.

Malgré des années de sanctions occidentales, un Temps Financier L’enquête a révélé que Prigojine avait généré des revenus de plus d’un quart de milliard de dollars grâce à son empire mondial des ressources naturelles au cours des quatre années précédant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Depuis sa création, Wagner a été accusé d’avoir commis des violations des droits de l’homme en Syrie, en Libye, en République centrafricaine, au Soudan, au Mali, au Mozambique et plus récemment en Ukraine.