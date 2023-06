Ce que l’on sait de l’étrange situation de Stefon Diggs avec les Bills

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

L’entraîneur des Buffalo Bills, Sean McDermott, a déclaré aux journalistes que le receveur Stefon Diggs n’allait pas être à l’entraînement d’ouverture du minicamp de l’équipe mardi.

Quelques heures plus tard, l’entraîneur de Diggs, Myron Flowers, a déclaré à FOX Sports que le récepteur s’était envolé pour Buffalo et s’était présenté au minicamp avec l’intention d’assister et de s’entraîner.

L’équipe a déclaré aux journalistes que Diggs s’était effectivement présenté. Il a fait son examen physique lundi. Mais il a quitté l’établissement avant l’entraînement de mardi.

Alors… euh, qu’est-ce qui se passe ?

« Stef n’est pas là », a déclaré McDermott mardi avant l’entraînement.

À quel point cela vous préoccupe-t-il ?

« Très inquiet », a-t-il dit.

Plus d’infos ?

« Pour le moment, je ne vais plus m’attarder là-dessus », a déclaré McDermott.

Il a ajouté plus tard : « Lorsque des joueurs manquent – en particulier un joueur du calibre de Stef – vous aimeriez avoir ces joueurs ici. »

Après l’entraînement, le quart-arrière Josh Allen a répondu à une question sur l’absence de Diggs.

« En interne, nous travaillons sur des choses qui ne sont pas liées au football. Je f—— l’aime. C’est un de mes frères », a déclaré Allen. « Cela ne fonctionne pas – ce que nous faisons ici – sans lui. Nous souhaitons qu’il soit ici aujourd’hui. … Je le soutiens quoi qu’il arrive. Je ne doute pas que nous saurons ce qui se passe. «

Allen a ajouté: « Il y avait des choses qui auraient pu mieux se passer l’année dernière et qui ne l’ont pas été. Je pense qu’en tant qu’organisation, nous ne communiquons peut-être pas de la bonne façon. »

Il n’y a eu aucun mot de Diggs.

Mardi, Diggs a republié sur Instagram des photos de ses entraînements avec Flowers. Les photos provenaient d’une session qu’ils ont faite la semaine dernière, mais ils travaillaient aussi récemment que dimanche. Diggs a été occupé à travailler cette intersaison – même s’il n’est pas allé sur le terrain avec son équipe. Il a une installation chez lui dans le Maryland où lui et Flowers s’entraînent régulièrement.

Diggs a supprimé ses photos Bills de son compte Instagram en mars. En avril, il a tweeté : « Comeeeee anddddd sauvez-moi.

Ces publications sur les réseaux sociaux ont suivi une fin dramatique des séries éliminatoires. Le receveur a quitté les vestiaires et le stade des Bills avant que certains des entraîneurs ne puissent descendre pour parler avec le joueur, selon The Athletic.

« Je ne sais pas s’il est en colère contre les entraîneurs. Je veux dire qu’il y a beaucoup de frustration qui accompagne la perte d’un match [in the postseason] », a déclaré Fleurs.

Flowers a dit que le mieux serait que Diggs parle avec McDermott et GM Brandon Beane. Diggs se concentre sur la victoire d’un Super Bowl et estime que l’organisation a pris du recul l’année dernière, selon Flowers.

« En raison du niveau de frustration et de ne pas savoir, je pense que ce serait bien qu’il soit là et qu’ils ouvrent une conversation sur ce qu’est le plan. ‘Qu’avez-vous trouvé après avoir évalué la saison dernière pour comprendre ce que nous devons Que dois-je faire ?' », a déclaré Flowers.

Lors de la défaite 27-10 de Buffalo contre les Bengals de Cincinnati lors de la ronde divisionnaire, Diggs avait 10 cibles pour quatre attrapés et 35 verges. À la fin du match, il est apparu frustré par Allen sur la touche.

Flowers a déclaré qu’Allen avait promis à Diggs le ballon dans le caucus dans la zone rouge et que Diggs avait l’impression qu’Allen l’avait manqué sur plusieurs jeux lorsqu’il était ouvert. C’est ce que Diggs exprimait à Allen.

« Je souhaite vraiment que les gens ne prennent pas ce geste quand il était sur sa touche et fassent quelque chose qu’ils ne savaient même pas. … Pourquoi aurait-il éclipsé Josh Allen? » dit Fleurs. « Le geste de la ligne de touche est plutôt une main qui s’ouvre pour dire : ‘Hé, je pensais qu’on avait parlé de ce qu’on allait faire. Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qu’on fait ?' »

Cette intersaison, Diggs n’était pas présent pour les activités d’équipe organisées, mais Allen a répété à plusieurs reprises que leur relation était au bon endroit.

S’il y avait eu un moment pour Diggs pour inverser le cours de la situation tendue, ce minicamp aurait été le moment idéal. Il aurait pu mettre de côté le drame – à la fois en personne et sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, nous voyons le drame de 2022 se répandre officiellement en 2023. Diggs pourrait encourir des amendes pour chaque jour où il manque un minicamp obligatoire. Ce montant passe de 16 459 $ le premier jour à 32 920 $ le deuxième jour et 49 374 $ le troisième jour. S’il saute le tout, c’est 99 000 $ – ce qu’il peut se permettre, franchement, étant donné qu’il a gagné 83 millions de dollars au cours de sa carrière.

Le contrat qui récompense richement Diggs est la raison pour laquelle l’équipe devrait être la plus concernée. Les Bills viennent de le signer à nouveau pour un nouveau contrat (quatre ans et 96 millions de dollars) en 2022. Cette intersaison, ils lui ont versé 18 millions de dollars en bonus d’option. Il est difficile d’imaginer qu’il se sente sous-payé, étant donné la nouveauté de son contrat qui le place au cinquième rang en valeur annuelle moyenne.

Toutes les preuves indiquent son mécontentement général à l’égard de l’organisation.

Les Bills libéreraient l’espace de plafond en déplaçant Diggs – 500 000 $ avec un échange, 1,5 million de dollars avec une libération. Mais ils devraient transporter un espace mort pour son départ et ils perdraient l’un de leurs meilleurs joueurs. Ainsi, non seulement ils le perdraient, mais ils n’auraient aucun moyen financier de le remplacer immédiatement.

Alors est-il possible qu’ils l’échangent ? Oui. Mais ils juste lui a donné 18 millions de dollars. Ils devraient supporter de lui payer ça pour rien. Et puis son absence serait un coup absolument brutal à leurs espoirs du Super Bowl.

Ainsi, les projets de loi devraient, en effet, être alarmés. Ils ne veulent certainement pas échanger Diggs ou le couper. Mais ils n’arrivent pas à le rendre heureux. Tout ce qu’ils peuvent espérer, c’est qu’il vienne pendant le minicamp de trois jours – ou même pendant le camp d’entraînement. S’il est contrarié par les Bills, ils pourront peut-être apaiser – ou régler – ses griefs pour le ramener sur le terrain d’entraînement.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .

