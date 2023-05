Ce que l’on sait de l’arrestation d’Imran Khan au Pakistan

Imran Khan, l’ancien Premier ministre pakistanais, a été arrêté mardi par des troupes paramilitaires pour corruption, ce qui a aggravé la crise politique du pays avant les élections nationales plus tard cette année.

Les troupes sont entrées dans un palais de justice de la capitale pakistanaise d’Islamabad pour arrêter Khan, qui a contesté les accusations aussi politiquement motivées qu’il cherche à être réélu. Des responsables pakistanais l’ont accusé d’avoir acheté illégalement des terres à un magnat des affaires alors qu’il était Premier ministre, ce qui a entraîné des pertes de centaines de millions de dollars pour le Trésor public. Khan a appelé à des manifestations en réponse à son arrestation, et ses nombreux partisans ont répondu en se présentant à la résidence du commandant du corps à Lahore et au quartier général de l’armée à Rawalpindi.

L’arrestation de Khan contribue à plusieurs crises qui menacent actuellement la stabilité du Pakistan. Le pays connaît actuellement une inflation record et vacille au bord du défaut. Et il y a eu récemment un pic d’activité terroriste. Mais la crise politique a jusqu’à présent éclipsé ces problèmes et pourrait conduire à des manifestations de masse, ont déclaré des experts.

«Khan a une base de soutien importante, croissante et passionnée qui a longtemps identifié son arrestation comme une ligne rouge. Ses partisans sont déjà dans la rue et y resteront probablement pendant un certain temps », a déclaré Michael Kugelman, directeur du South Asia Institute au Wilson Center. « Plus Khan est détenu longtemps, plus le risque de troubles prolongés dans les centres urbains est grand. »

Khan, le chef populiste du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), l’un des plus grands partis politiques du pays, a été le premier Premier ministre de l’histoire du pays à être évincé lors d’un vote de défiance en avril 2022 après avoir perdu la faveur du l’establishment politique et l’armée pakistanaise. Il a été élu au motif qu’il n’a pas tenu sa promesse d’éradiquer la corruption et de sortir l’économie du pays de son ralentissement de Covid-19.

Mais l’ancien joueur de cricket international est aussi un leader charismatique qui a gagné en popularité depuis son éviction, capitalisant sur les griefs publics contre la corruption et la répression de l’État. Ses partisans protestent depuis des mois, mais leur indignation s’est intensifiée à mesure que de nouvelles accusations ont été portées contre lui. Il est actuellement la cible de plus de 100 cas.

« Au lieu de prêter attention à ces choses, le pays se concentre vraiment sur cette crise politique et l’instabilité politique », a déclaré Tamanna Salikuddin, directrice de l’Asie du Sud pour l’US Institute of Peace. « Maintenant, vous êtes encore plus paralysé en termes de gestion des crises économiques et terroristes. Personne n’aura d’espace pour s’occuper d’eux.

Ce que nous savons des accusations de corruption contre Khan

Les dernières accusations s’ajoutent aux multiples affaires préexistantes contre Khan, qui impliquent également des accusations de terrorisme et de blasphème. La culpabilité ou l’innocence de Khan n’a pas encore été établie devant le tribunal, mais les experts politiques notent que même s’il est coupable, il est possible que les accusations soient politiquement motivées.

« Je ne veux en aucun cas dire qu’il n’y a peut-être rien là-bas pour le tenir responsable de la corruption », a déclaré Salikuddin. « Mais cela étant dit, vous pourriez plaider la cause de la corruption contre presque tous les politiciens au Pakistan. Et généralement, vous ne voyez pas ces cas sortir jusqu’à ce qu’il y ait une raison politiquement motivée.

Dans le cas de Khan, la motivation peut être de faire taire l’un des détracteurs virulents du gouvernement actuel. Il a blâmé l’armée pour une attaque lors d’un rassemblement qui l’a blessé par balle en novembre – des allégations qu’il a niées avec véhémence. L’armée joue un rôle clé dans la politique pakistanaise, les dirigeants civils sollicitant souvent ses faveurs et demandant son soutien sur les questions de sécurité nationale. Il a également accusé le gouvernement actuel de conspirer avec l’armée pour le destituer.

« Bien que la cause immédiate de l’arrestation soit une affaire de corruption, la vraie raison est probablement la vendetta qui a mêlé Khan et les dirigeants civils et militaires pendant plus d’un an, depuis son éviction », a déclaré Kugelman. « Les événements d’aujourd’hui renforcent son récit de victimisation, et au Pakistan, les récits de victimisation peuvent être des outils politiques très puissants. »

Bien qu’il soit certainement possible qu’il soit la cible d’une campagne de l’opposition, il a été au centre de scandales de corruption et a recouru à des moyens extrêmes pour se maintenir au pouvoir. Il a tenté de dissoudre le Parlement pour éviter le vote de censure, et il a été rapporté que des membres de son entourage étaient impliqués dans un stratagème de corruption massif impliquant des sociétés offshore et des fiducies qu’ils utilisaient pour cacher des millions de dollars de richesse. De plus, ses efforts anti-corruption (bien que largement légitimes) ont également empêché le gouvernement de fonctionner normalement.

Une précédente décision de justice a empêché Khan d’exercer ses fonctions jusqu’à la fin du mandat actuel de l’Assemblée nationale pakistanaise en août. Cela signifie qu’il serait probablement libre de se présenter à la réélection au poste de Premier ministre à l’automne, même si son arrestation l’empêchera de faire campagne physiquement pour le moment. Mais cela dépend également de la capacité du gouvernement actuel à utiliser avec succès les accusations de corruption pour faire valoir qu’il devrait être à nouveau disqualifié pour une fonction publique.

Ce que l’arrestation de Khan signifie pour le Pakistan

L’arrestation de Khan représente une escalade majeure dans la crise politique au Pakistan, et il n’y aura peut-être pas de retour en arrière. Certains observateurs l’appellent la plus grande crise du pays depuis 1971, lorsque le Pakistan oriental est devenu le Bangladesh.

La démocratie au Pakistan est potentiellement en jeu. Après des décennies de régime militaire au Pakistan, il y a eu une consolidation démocratique à partir de 2008. Mais on craint maintenant que les troubles politiques ne conduisent à une intervention dramatique et antidémocratique, comme un coup d’État militaire.

« Il est difficile de voir comment la situation politique se désamorce maintenant ; c’est une évolution très dangereuse et anéantit tout espoir de stabilité politique au Pakistan », a déclaré Madiha Afzal, chargée de politique étrangère à la Brookings Institution.

Kugelman a déclaré que le gouvernement pourrait utiliser des troubles prolongés comme prétexte potentiel pour retarder les élections nationales actuellement prévues pour octobre. Mais cela pourrait aussi « se retourner contre eux car les troubles s’intensifieraient probablement en réaction à une décision de reporter les élections », a-t-il déclaré.

Et il y a une question de savoir si les partisans de Khan accepteront les résultats des élections s’il perd ou est disqualifié pour se présenter.

« Ses partisans accepteraient-ils réellement la légitimité des élections ? Sortiraient-ils dans la rue pour protester ? Je pense que c’est un scénario très probable », a déclaré Salikuddin.