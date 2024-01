Ce que l’on sait de la noyade de 3 migrants mexicains à Eagle Pass, Texas

CNN

La noyade décès d’une femme et de deux enfants venus du Mexique près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont amplifié le fossé entre le Texas et les autorités fédérales sur la question de savoir qui a juridiction sur cette partie de la région du Rio Grande et comment faire face à la crise des migrants.

La tragédie s’est produite quelques jours après que les autorités de l’État ont empêché la patrouille frontalière américaine d’accéder à des kilomètres de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, près d’Eagle Pass, au Texas, qui était récemment devenue la frontière entre les États-Unis et le Mexique. épicentre de la crise des migrants, ont déclaré des responsables. Mais la question de savoir si le manque d’accès a pu jouer un rôle dans ces décès reste controversée.

Lundi, les autorités de l’Institut national des migrations du Mexique ont identifié la victime comme étant Victerma de la Sancha Cerros, 33 ans ; Yorlei Rubi, 10 ans ; et Jonathan Agustín Briones de la Sancha, 8 ans.

Voici ce que nous savons et ce qui reste flou :

La patrouille frontalière a appris vendredi que six migrants étaient en détresse dans le Rio Grande vers 21 heures CT, a déclaré le représentant démocrate américain Henry Cuellar. posté sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Il a déclaré que les responsables de la patrouille frontalière avaient appelé le département militaire du Texas, la Garde nationale du Texas et le département de la sécurité publique du Texas, mais « n’avaient pas réussi » à relayer l’information par téléphone.

Des agents fédéraux se sont ensuite rendus à la porte de Shelby Park – un parc municipal sur le Rio Grande bloqué par les autorités de l’État avec des clôtures, des portails et des barbelés – pour fournir l’information, a écrit Cuellar.

“Cependant, les soldats du Département militaire du Texas ont déclaré qu’ils n’accorderaient pas l’accès aux migrants – même en cas d’urgence – et qu’ils enverraient un soldat pour enquêter sur la situation”, a posté Cuellar sur X.

Les corps de trois migrants ont été retrouvés par les autorités mexicaines samedi matin, a indiqué Cuellar, même si l’heure exacte n’est pas claire.

Le département américain de la Sécurité intérieure a confirmé les décès et a déclaré que les agents de la patrouille frontalière avaient été empêchés d’aider à la frontière.

“En répondant à un appel de détresse du gouvernement mexicain, les agents de la patrouille frontalière se sont vu physiquement interdire par les autorités du Texas d’entrer dans la zone”, a déclaré un porte-parole du DHS à CNN dans un communiqué samedi. « Les politiques du gouverneur du Texas sont cruelles, dangereuses et inhumaines, et le mépris flagrant du Texas à l’égard de l’autorité fédérale en matière d’immigration présente de graves risques. »

“Les autorités texanes ont empêché les agents de la patrouille frontalière américaine de faire leur travail et ont laissé deux enfants se noyer dans le Rio Grande”, a déclaré samedi le représentant américain Joaquin Castro, un autre démocrate du Texas, dans un communiqué.

Mais le département militaire du Texas a déclaré qu’au moment où les agents de la patrouille frontalière ont demandé l’accès au site vendredi soir, « les noyades s’étaient produites, les autorités mexicaines étaient en train de récupérer les corps et la patrouille frontalière a fait part de ces faits au personnel du TMD sur place ».

Le département militaire du Texas a déclaré samedi avoir été contacté par la patrouille frontalière vendredi à 21 heures au sujet d’une “situation de détresse des migrants” et avoir fouillé la rivière avec des lumières et des lunettes de vision nocturne, mais “aucun migrant n’a été observé”.

Environ 45 minutes plus tard, les autorités mexicaines ont été vues en train de réagir à un incident survenu sur la rive mexicaine de la rivière, a déclaré le département militaire du Texas, qui a ensuite « fait part de ses observations à la patrouille frontalière et a confirmé que les autorités mexicaines n’avaient besoin d’aucune aide supplémentaire ». » selon son communiqué.

“A aucun moment le personnel de sécurité du TMD le long de la rivière n’a observé de migrants en détresse, et le TMD n’a refoulé aucun immigrant illégal en provenance des États-Unis pendant cette période”, a déclaré le département militaire du Texas. “De plus, à aucun moment TMD n’a été informé de la présence de corps dans la région de Shelby Park, ni de la découverte de corps du côté américain de la frontière concernant cette situation.”

Brandon Bell/Getty Images Des soldats de la Garde nationale montent la garde vendredi sur les rives du Rio Grande à Shelby Park à Eagle Pass, au Texas.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a présenté ses condoléances pour la mort des migrants dans un communiqué publié dimanche par le consulat mexicain à Eagle Pass, au Texas.

Les groupes Beta du Mexique – qui font partie de l’Institut national des migrations du Mexique, dédié à la protection des droits humains des migrants et spécialisé dans les sauvetages et les premiers secours – et la Garde nationale mexicaine ont récupéré les corps au Mexique, indique le communiqué. Deux autres Mexicains ont été secourus.

Après un diminution significative des rencontres avec des migrants plus tôt ce mois-ci, les arrestations de migrants dans le secteur de la patrouille frontalière de Del Rio ont augmenté depuis la semaine dernière, selon une source policière proche des opérations. Eagle Pass est situé dans le secteur de la patrouille frontalière de Del Rio.

Les passeurs poussent de grands groupes de migrants à traverser le Rio Grande en passant par des zones résidentielles et des lieux à l’ouest d’Eagle Pass – qui se trouvent en dehors de la zone fluviale reprise par le Texas, a indiqué la source. Ce déplacement géographique du flux de migrants crée un nouveau défi pour les autorités frontalières fédérales, car il n’y a pas d’infrastructures dans ces zones, d’autant plus que les températures baissent pendant la nuit, a indiqué la source.

Environ 1.000 arrestations de migrants ont eu lieu dimanche dans le secteur Del Rio, contre entre 500 et 600 en début de semaine, selon la source.

Le nombre de migrants appréhendés vendredi et samedi était respectivement de 659 et 624, a indiqué la source.

Le fossé entre le Texas et le gouvernement fédéral



Les tensions sont vives entre l’État et les responsables fédéraux alors que l’administration Biden a contesté les politiques du gouverneur républicain du Texas, notamment l’utilisation de fil de rasoir le long de la frontière et une nouvelle loi qui fait entrer illégalement au Texas est un crime d’État.

Vendredi, le Administration Biden s’est plaint auprès de la Cour suprême des États-Unis du fait que l’État bloquait la patrouille frontalière dans la région de Shelby Park et a demandé à la Haute Cour d’intervenir rapidement. Samedi, le Texas a déclaré à la Haute Cour qu’il « travaillait rapidement » pour garantir que la patrouille frontalière ait accès à une rampe de mise à l’eau à Shelby Park.

Lors de l’incident meurtrier du week-end, “la patrouille frontalière a spécifiquement demandé l’accès au parc pour sécuriser deux migrants supplémentaires qui étaient présumés avoir voyagé avec le défunt, bien qu’ils aient traversé jusqu’à la rampe de mise à l’eau”, a indiqué l’agence dimanche soir. “Deux migrants ont été appréhendés par (le département militaire du Texas), l’un étant remis (au département de la sécurité publique de l’État) et l’autre transféré aux services médicaux d’urgence en réponse aux conditions d’hypothermie initiales.”

Un porte-parole des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a déclaré que le CBP était « attristé par les tragiques noyades de migrants à Eagle Pass ».

“Nous restons gravement préoccupés par les actions qui empêchent la patrouille frontalière américaine d’accomplir ses missions essentielles consistant à arrêter les personnes qui entrent illégalement aux États-Unis et à fournir une réponse humanitaire aux personnes dans le besoin”, a déclaré le porte-parole.

Le bureau du gouverneur du Texas, Greg Abbott, et le ministère de la Sécurité publique du Texas ont tous deux renvoyé CNN à la Garde nationale du Texas pour obtenir de plus amples informations. Mais Abbott a défendu l’action de l’État visant à prendre le contrôle des terres à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

«Le Texas a l’autorité légale pour contrôler l’entrée et la sortie dans n’importe quel emplacement géographique de l’État du Texas. Et cette autorité est affirmée en ce qui concerne ce parc à Eagle Pass, au Texas, pour en maintenir le contrôle opérationnel », a déclaré Abbott lors d’un point de presse vendredi, avant les noyades.

Dimanche, la Maison Blanche a qualifié de « tragiques » les récents décès de migrants et a qualifié les directives d’Abbott sur la frontière de « coup politique », selon Angelo Fernández Hernández, attaché de presse adjoint de la Maison Blanche.

“Alors que nous continuons à rassembler des faits sur les circonstances de ces morts tragiques, une chose est claire”, a déclaré Fernández Hernández à CNN dans un communiqué. « Gouverneur. Les cascades politiques d’Abbott sont cruelles, inhumaines et dangereuses. La patrouille frontalière américaine doit avoir accès à la frontière pour faire respecter nos lois.

