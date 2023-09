Ce que l’on sait de la mort mystérieuse de Suzanne Morphew

Souvent, retrouver le corps d’une personne disparue peut signifier la fin d’une affaire non résolue.

En ce qui concerne Suzanne Morphew, une femme du Colorado disparue en 2020 et dont le corps a été découvert ce mois-ci, sa dépouille n’est peut-être que le début d’une nouvelle phase d’une enquête qui tourmente la police et les membres de sa famille depuis des années et a engendré une affaire judiciaire très médiatisée, un procès de 15 millions de dollars et des accusations de relations extraconjugales et de meurtre.

Voici ce que nous savons de l’affaire.

Une découverte fortuite

Morphew, mère de deux enfants du comté de Chaffee, a été vue pour la dernière fois le 10 mai 2020, jour de la fête des mères.

Après une enquête qui a impliqué 135 perquisitions à travers l’État et plus de 400 entretiens dans plusieurs États, en septembre 2023, la police n’avait toujours pas élucidé ce qui était arrivé à l’homme disparu de 49 ans.

Puis, le 22 septembre, une rupture massive dans l’affaire leur est tombée dessus.

En tant qu’officiers recherchée dans le comté de Saguache pour Edna Quintanaune femme disparue en mai, ils ont trouvé un autre ensemble de restes.

Le mercredi 27 septembre, un coroner les a identifiés positivement comme appartenant à Suzanne Morphew.

« Bien que cette affaire ait attiré l’attention du monde entier, elle a profondément touché notre communauté et le bureau du shérif », a déclaré le shérif du comté de Chaffee, John Spezze, dans un communiqué. déclaration à CBS News. « Nous n’avons jamais arrêté notre enquête et continuerons de suivre toutes les pistes pour obtenir justice pour Suzanne. »

« Bien que la localisation de la dépouille de Suzanne soit un élément essentiel de cette enquête et pour sa famille, nous nous retrouvons avec beaucoup plus de questions que de réponses, et ce ne serait pas un service de tenir une conférence de presse en ce moment », a-t-il ajouté.

Une disparition mystérieuse

Morphew a été vu pour la dernière fois le 10 mai, avant de partir faire une balade à vélo.

Son vélo a ensuite été retrouvé au fond d’un ravin escarpé au large de la route 225 du comté de Chaffee.

La police a déclaré que le vélo ne semblait pas avoir été impliqué dans un accident et qu’il n’y avait pas de sang sur les lieux.

Ce n’était que le début des étranges circonstances entourant cette affaire.

Il est apparu que tout n’allait pas bien dans le mariage entre Morphew et son mari Barry.

Le couple se disputait fréquemment pour des raisons financières.

Selon les procureurs, en février 2020, Suzanne j’ai acheté un stylo espion pour voir si elle pouvait capturer Barry dans ce qu’elle croyait être une liaison extra-conjugale.

« Oh, je suis sûre que votre maîtresse vous rend tous heureux maintenant, alors vous pouvez dire que vous m’aimez mais intimidez-moi quand vous êtes avec moi… oui, c’est de l’amour », a-t-elle déclaré à Barry dans un message publié plus tard par les responsables.

Cependant, en mars 2020, La Gazette de Denver rapportselle a écrit un message à une vieille flamme du lycée qui semblait faire référence à sa propre liaison.

« Personne ne t’aime… comme moi », a-t-elle écrit. « J’ai envie de passer du temps avec toi. J’ai envie du sentiment que j’éprouve lorsque nous nous connectons. Physiquement ou émotionnellement. Tu es mon homme. Toujours. »

Le 9 mai, la veille de la disparition de Morphew, elle a envoyé une photo d’elle en train de bronzer à l’homme, la dernière preuve officielle de vie que la police dit avoir d’elle.

Notes d’amour et fléchettes tranquillisantes

Barry Morphew, le mari de Suzanne, est rapidement devenu le principal suspect, bien qu’il ait fermement nié tout acte répréhensible et ait déclaré qu’il pensait qu’elle avait été enlevée.

« Aucune question posée, peu importe ce qu’ils veulent, je ferai tout ce qu’il faut pour vous récupérer », a-t-il déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux après sa disparition, demandant l’aide du public.

Les deux filles du couple continuent de défendre leur père.

Cependant, les procureurs ont fait valoir que diverses preuves suggéraient que Barry Morphew était impliqué dans un acte criminel.

Police j’ai trouvé un capuchon de fléchette tranquillisant dans le sèche-linge des Morphew, et les données recueillies à partir des téléphones portables, du camion de Barry et du GPS le montraient ouvrir et fermer la porte de son camion à plusieurs reprises le jour où Suzanne a disparu entre 3 et 4 heures du matin sans quitter l’allée, alors que son téléphone était en marche. mode avion.

(Il a dit qu’il se préparait à aller travailler avant que sa femme ne se réveille.)

Il a ensuite été vu en train de jeter des déchets dans cinq poubelles différentes dans la ville de Broomfield, déclarant plus tard aux enquêteurs qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait jeté.

Un message du 6 mai de Suzanne, trouvé dans une cache de messages supprimés sur le téléphone de Barry, la capturait exprimant son souhait de mettre fin à la relation, tandis que Barry répondait en suggérant qu’il pourrait se suicider.

« J’en ai fini, je m’en fiche de ce que vous faites et ce depuis des années », a-t-elle écrit, selon CBS. « Nous devons juste régler cela civilement. »

« Quand je serai mort, ce qui ne sera pas long, on prendra soin de vous », a-t-il répondu.

Une note sur le compte iCloud de Suzanne, quant à elle, enregistrait une liste de « griefs », y compris un incident au cours duquel Barry aurait fait fondre son alliance.

Barry Morphew a toujours insisté sur son innocence (Bureau du shérif du comté de Chaffee)

Malgré le conflit apparent, Barry a déclaré que le couple restait amoureux, soulignant une note d’amour que Suzanne lui aurait envoyée en février 2020.

« Je veux juste que tu saches que ma vie ne serait rien sans ton amour et l’excitation que tu apportes à notre mariage et à ma vie. Tout mon amour », la note lit.

Barry a été arrêté en mai 2021, mais ce n’était pas la fin des choses

Une affaire qui a déraillé

Les poursuites contre Barry Morphew ne se sont pas déroulées comme prévu.

En décembre 2021, le juge présidant l’affaire du meurtre s’est démis de ses fonctions, après que les avocats de la défense ont fait valoir que sa relation avec un avocat chargé d’une affaire impliquant la prétendue petite amie de Barry Morphew pourrait créer un conflit d’intérêts.

En février suivant, l’affaire elle-même a été transférée dans un autre comté, les responsables affirmant que l’enquête très médiatisée, qui a finalement fait la une des journaux nationaux, avait créé un environnement injuste pour un procès impartial.

« En raison de la taille de la communauté et de la publicité négative omniprésente avant le procès depuis la disparition de Suzanne Morphew, la Cour estime qu’un procès équitable ne peut avoir lieu dans le comté de Chaffee », a déclaré un juge. gouverné à l’époque. « Il s’agit d’une affaire très médiatisée dans un comté relativement petit avec un petit nombre de jurés. La saturation médiatique est élevée. »

En mars, M. Morphew a demandé le classement de l’affaire, après que son équipe a eu accès à un document interne du Colorado Bureau of Investigation décrivant son arrestation comme « précipitée » et comme la « pire décision » qui aurait pu être prise.

Macy, Barry et Mallory Morphew parlent du troisième anniversaire de la disparition de Suzanne (ABC)

Le mois suivant, l’affaire a été classée sans suite, après qu’un juge a estimé que les procureurs n’avaient pas fourni de preuves potentiellement disculpatoires, y compris des preuves ADN et celles liées à des affaires d’agression sexuelle dans d’autres États qui auraient pu pointer vers un autre suspect, Colorado Public Radio. rapports.

Un procès contre la police du Colorado

Maintenant, Barry Morphew a poursuivi Chaffee County, le bureau du shérif du comté de Chaffee, le CBI et le FBI, arguant qu’il avait été inculpé à tort.

Il réclame 15 millions de dollars de dommages et intérêts.

« Ils ont une vision étroite et ils ont regardé une personne, et ils ont trop de fierté pour dire qu’ils ont tort et regarder ailleurs », a-t-il déclaré. dit lors d’une apparition avec ses filles sur Bonjour Amérique.