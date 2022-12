Ce que l’on sait de la mort de Ronald Greene

La famille a commandé une autopsie indépendante qui a révélé de graves blessures à la tête et au crâne de M. Greene et plusieurs blessures au visage, a déclaré l’avocat de la famille. Après avoir examiné les dommages au véhicule de M. Greene, qui se trouvaient principalement du côté arrière du conducteur, un expert en reconstruction d’accidents a conclu qu’ils étaient incompatibles avec une collision mortelle, a déclaré l’avocat.

En 2020, les autorités fédérales ont ouvert une enquête sur les droits civils sur la mort de M. Greene. En juin de cette année, le ministère de la Justice a annoncé qu’il avait ouvert une enquête plus large sur la police de l’État de Louisiane suite à des accusations d’officiers se livrant à un comportement abusif et discriminatoire.

Que sont devenus les officiers impliqués ?

Les accusations annoncées le 15 décembre – qui comprennent un seul chef d’homicide par négligence pour l’un des cinq officiers – provenaient d’un acte d’accusation remis par un grand jury d’État en Louisiane, ont déclaré des responsables et des avocats de la famille de M. Greene.

La police d’État a déclaré que deux soldats avaient été placés en congé administratif en raison de l’acte d’accusation. L’un d’eux, le Master Trooper Kory York, a été accusé des infractions les plus graves, notamment d’homicide par négligence et de 10 chefs d’accusation de méfaits dans l’exercice de ses fonctions. (Le soldat York avait déjà reçu une suspension de 50 heures et était retourné au service actif.) L’autre, le lieutenant John Clary, qui a été accusé de malversation dans ses fonctions et d’entrave à la justice, était le soldat le plus haut gradé sur les lieux.

Deux autres membres de la police d’État, le soldat Dakota DeMoss et le capitaine John Peters, ont tous deux été accusés d’entrave à la justice. Christopher Harpin, un adjoint du shérif de la paroisse de l’Union, a également été nommé dans l’acte d’accusation, accusé de trois chefs d’accusation de malversation dans le cadre de ses fonctions.

Le soldat DeMoss a été mis en congé l’année dernière après avoir été arrêté dans une affaire sans rapport, dans laquelle lui et trois autres soldats ont été accusés d’avoir utilisé une force excessive et d’avoir désactivé les caméras corporelles lors des arrestations.

Un autre soldat impliqué dans l’arrestation, Chris Hollingsworth, a été tué dans un accident d’autoroute à un seul véhicule en 2020. L’AP a rapporté à l’époque qu’il avait été informé quelques heures plus tôt qu’il serait licencié pour son rôle dans l’arrestation mortelle de M. Greene.

