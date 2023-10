Ce que l’on sait de la fusillade d’un chauffeur au consulat chinois à San Francisco

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

jeC’était juste un lundi après-midi normal au consulat chinois à San Francisco.

Et puis le chaos a éclaté.

Un homme a soudainement conduit une voiture vers le bureau des visas du consulat sur Geary Boulevard peu après 15 heures, ont indiqué des responsables.

La police a ouvert le feu sur le véhicule, touchant le conducteur.

L’homme, qui n’a pas été identifié, a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Personne d’autre n’a été blessé lors de l’incident.

La police de San Francisco travaille actuellement avec le Département d’État américain pour enquêter sur l’incident, de nombreuses questions restant sans réponse sur l’identité du conducteur et ses motivations.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Ce qui s’est passé?

Un chauffeur se serait rendu au bureau des visas du consulat chinois à San Francisco peu après 15 heures lundi après-midi, selon les autorités.

Le témoin Sergii Molchanov a déclaré La norme de San Francisco que le conducteur a crié « Où est le PCC (Parti communiste chinois) ? alors qu’il sortait de la voiture.

Les agents de sécurité se sont ensuite approchés de l’homme qui saignait, selon M. Molchanov, et lui ont retenu les bras avant l’arrivée de la police.

La police a déclaré que les agents étaient arrivés sur les lieux quelques instants plus tard et avaient découvert qu’une voiture Honda bleue s’était immobilisée à l’intérieur du bâtiment.

Le personnel de sécurité répond au conducteur d’une voiture qui a percuté le consulat chinois à San Francisco (Serge via REUTERS)

Les policiers sont entrés dans le bâtiment et ont tiré sur le conducteur après avoir « pris contact » avec l’individu, a déclaré le sergent Kathryn Winters de la police de San Francisco.

Plusieurs coups de feu ont été tirés au cours de l’incident, selon des témoins, avant qu’un homme ensanglanté ne soit chargé dans une ambulance et chassé des lieux.

Le conducteur est décédé plus tard à l’hôpital.

Des techniciens de la brigade anti-bombes et un chien renifleur d’explosifs se sont rendus sur les lieux, La norme de San Francisco signalé.

M. Molchanov a qualifié l’incident de « terrifiant » et de « choquant ».

« J’ai vu cela à la télévision et en être témoin dans la vraie vie est très différent. Les gens étaient terrifiés… J’ai été assez choqué par tout cela et je suis toujours en train de traiter cela », a-t-il déclaré.

La police de San Francisco a déclaré qu’on ne savait pas encore combien de personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment au moment de l’accident.

La police a conseillé aux gens d’éviter l’entrée du bureau des visas situé sur la rue Laguna et le boulevard Geary, qui restait recouverte d’une feuille de plastique blanche lundi soir, selon La Chronique de San Francisco.

Qui est l’homme abattu par la police ?

La police a déclaré qu’elle n’avait pas encore divulgué d’informations sur le suspect.

Le Sgt Winters a déclaré que la police ne pouvait pas révéler si le suspect était entré intentionnellement ou non dans le bâtiment.

Les motivations du conducteur restent floues.

La police de San Francisco enquête lundi au consulat chinois de San Francisco (Groupe de nouvelles de la région de la Baie)

On ne sait pas non plus si le conducteur était armé.

Elle a ajouté que la police ne pouvait pas dire grand-chose étant donné qu’il s’agissait désormais d’un incident international.

Qu’a dit le consulat chinois ?

Le poste diplomatique chinois à San Francisco a publié un communiqué au sujet de l’incident, affirmant qu’une « personne non identifiée s’est précipitée violemment dans la salle des documents du consulat, représentant une menace sérieuse pour la sécurité du personnel et des personnes présentes sur les lieux, et causant de graves dommages à la salle des documents du consulat ». les installations et les biens du consulat ».

Le consulat a ajouté qu’il « condamne fermement cette violente attaque et se réserve le droit de poursuivre la responsabilité de l’incident ».

« Notre mission a fait des démarches solennelles auprès des États-Unis, exigeant que la vérité soit rapidement établie et traitée sérieusement conformément à la loi », poursuit le communiqué.

Le département d’État américain n’a pour l’instant pas réagi à l’incident.

Le consulat général de la République populaire de Chine se trouve dans une rue principale proche du quartier Japantown de la ville californienne.

L’incident a eu lieu un mois avant que le président chinois Xi Jinping ne participe à la réunion des dirigeants de la coopération économique Asie-Pacifique dans la ville.