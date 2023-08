Ce que l’Occident ne comprend pas sur les BRICS — RT World News

L’objectif principal du bloc est de trouver des voies de développement sans domination par les superpuissances, que ce soit les États-Unis ou la Chine

Les experts occidentaux soutiennent que les pays BRICS « risquer de devenir vassaux de la Chine », affirmant que les autres membres du groupe (Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud) sont largement dominés par Pékin en termes de poids économique et d’influence.

Selon un article récent du Financial Times, cela a fait des BRICS un indicateur de la propre rivalité de la Chine avec les États-Unis, Pékin entraînant ses partenaires dans la confrontation. L’auteur poursuit en décrivant le groupe en termes très condescendants, disant qu’il est construit sur un peu plus que « ressentiment » et « rhétorique provocatrice » contre la « monde riche ».

Un commentaire comme celui-ci ne parvient pas à comprendre le BRICS ou ses objectifs. Accuser la Chine d’essayer d’imposer l’alignement à des pays qui veulent toujours des liens neutres ou favorables avec l’Occident passe à côté de l’essentiel. BRICS évolue pour devenir un forum pour les intérêts de développement des pays du Sud. Cela n’a rien à voir avec un alignement idéologique ou militaire, mais a tout à voir avec le fait de permettre à ces pays de sécuriser l’espace politique pour poursuivre leur propre développement par la création d’un environnement multipolaire, et de contourner les limites du modèle occidental, qui s’appuie la croissance des pays basée sur un ensemble exclusif de termes et conditions idéologiques et stratégiques.

Pour comprendre cela, il faut comprendre que le développement d’un pays n’est pas simple. Il est facile d’invoquer le mythe de droite selon lequel « le socialisme est un échec » et que certains pays du Sud portent seuls la responsabilité de leur propre pauvreté ou désarroi. C’est plus compliqué que ça. Pour qu’une entreprise réussisse, vous avez besoin de capitaux et de marchés, et bien sûr vous ne pouvez obtenir des capitaux et des marchés que là où ils existent déjà. En l’occurrence, au cours des quatre cents dernières années, l’allocation des capitaux et des marchés mondiaux a été dominée par un ensemble exclusif de pays (l’Occident) qui ont atteint leurs positions par la violence et l’exploitation, et ont ensuite permis l’accès à leurs richesses dans des conditions favorables à eux-mêmes.















Cela signifie que les pays du Sud global ne peuvent se développer que s’ils se soumettent à l’ordre politique et aux règles établis par l’Occident, qui sont fortement truqués contre eux afin de maintenir ce capital et cette richesse établis au même endroit. Aujourd’hui, bien que certains pays aient réussi à passer de la pauvreté à la richesse, comme la Corée du Sud, cela n’a été fait qu’en se soumettant aux États-Unis et en sacrifiant ainsi la souveraineté nationale et l’autonomie stratégique. D’un autre côté, les nations qui choisissent de se rebeller contre l’ordre occidental, en particulier les plus grandes, comme l’Iran, voient la voie de leur développement bloquée de force car elles sont privées des capitaux et des marchés d’exportation que l’Occident fournit.

Par conséquent, les options de développement des pays du Sud ont été traditionnellement bloquées par la domination occidentale du système financier mondial. Cependant, le monde est en train de changer. Les États-Unis ont commis l’erreur stratégique d’intégrer la Chine dans l’économie mondiale en pensant que l’économie de marché annoncerait sa transformation idéologique pour répondre aux termes et conditions de l’Amérique, mais ils ne l’ont pas fait. Aujourd’hui, la Chine monte, ce qui a créé un espace politique permettant aux pays du Sud global d’établir leur développement économique en dehors de la bulle dominée par l’Occident. Cela a été le principal moteur de choses telles que l’initiative Belt and Road (BRI). Bien sûr, les États-Unis ont maintenant réagi à ce changement des courants mondiaux en cherchant à réprimer la montée de la Chine, démontrant ce qui attend tout pays en développement s’il essaie de se développer selon ses propres conditions.

Dans ce nouvel environnement géopolitique, l’importance stratégique des BRICS a augmenté principalement parce qu’ils représentent un club pour les pays du Sud qui coopèrent pour façonner une économie du futur en dehors de la domination occidentale. Ce n’est pas, comme le Financial Times le décrit de manière trompeuse, un « bloc dirigé par la Chine », précisément parce qu’il est basé sur la tradition du non-alignement. Ainsi, alors que le FT essaie de faire valoir que le Brésil cherche à renforcer ses liens commerciaux est une contradiction, ou souligne les propres différends de l’Inde avec la Chine, cela est trompeur. Les BRICS ne sont pas une question de choix « ou/ou », mais de travailler à établir un environnement multipolaire précisément pour contrer la domination que l’Occident exerce actuellement. Par conséquent, la Chine elle-même n’est même pas vraiment contre les liens avec l’Occident, mais plutôt spécifiquement contre la tentative des États-Unis de les saper. Alors que des organisations telles que l’OTAN sont des alliances à somme nulle conçues pour compléter les objectifs stratégiques des États-Unis, et donc faire avancer une mission idéologique, les BRICS sont plus pragmatiques et pratiques. Par conséquent, de nombreuses nations ont demandé à y adhérer parce qu’il s’agit d’une alternative à ces institutions dominées par l’Occident.