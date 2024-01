Ce que l’Occident a oublié de la démocratie

Les démocraties se sont toujours présentées comme des phares du progrès humain. En 431 avant JC, l’homme d’État Périclès déclarait que la démocratie athénienne était « l’école de toute la Grèce » – alors qu’au cours des deux derniers siècles, les guerriers de la démocratie partout dans le monde ont mesuré le succès ou l’échec de leur pays par rapport aux modèles occidentaux : américain, britannique, français, suédois. .

C’est plus difficile à réaliser maintenant que ces démocraties autrefois autosatisfaites se battent contre des démons nouveaux et plus anciens. Aujourd’hui, des millions de personnes dans le monde aspirent à se libérer du régime autoritaire. Pourtant, quand ils entendent presque quotidiennement que les pays libéraux sont en proie à l’inflation, aux grèves, à des taux de criminalité élevés, à la violence armée et à des électeurs mal informés qui se soucient peu de la vérité, beaucoup d’entre eux doutent que la démocratie soit la meilleure alternative.

« Tant de gens que je connais abandonnent la démocratie », a déclaré mon nouvel ami Vaibhav lorsque nous nous sommes rencontrés lors d’un voyage à travers le Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, l’été dernier. Il a travaillé dans une banque internationale à Hong Kong, où il a vécu pendant les manifestations en faveur de la démocratie en 2019-2020, puis pendant les confinements stricts pendant la pandémie de Covid-19.

Certains des sceptiques étaient des collègues de Vaibhav originaires de pays d’Asie de l’Est et de son Inde natale. Se sentant impuissants face à la politique mais désireux de faire quelque chose de bien dans le monde – même les banquiers craignent de perdre leur âme, a-t-il insisté – ils se concentrent sur ce qu’ils appellent le « développement » : améliorer le savoir-faire technologique, conquérir de nouveaux marchés et battre leurs rivaux pour le plaisir. pays ainsi que l’entreprise. « Ils pensent que nous devrions donner plus de pouvoir aux technocrates ou aux dirigeants qui offrent une vision claire de notre pays. »

D’autres sceptiques étaient encore sous le choc des résultats des votes populaires controversés en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au-delà. Si la démocratie ne peut pas produire des dirigeants ou des politiques qui suscitent une confiance généralisée, se demandent-ils, comment peut-elle nous aider à faire face aux rivalités mondiales dangereuses, aux guerres brutales, aux catastrophes climatiques et aux technologies numériques qui trompent les citoyens et les divisent en camps en guerre ?

La propagation d’un pessimisme mondial quant aux mérites supérieurs de la démocratie peut être profondément déstabilisante pour les personnes dont les mentalités politiques ont été façonnées pendant la guerre froide. Ayant grandi au Japon dans les années 1960 et 1970, on m’a appris que la démocratie était sans aucun doute le meilleur type de gouvernement jamais inventé, et qu’elle s’améliorait chaque décennie. Pour le moment, elle était engagée dans une lutte à mort contre les régimes autoritaires qui contrôlaient la plupart de nos voisins d’Asie de l’Est et jusqu’aux frontières occidentales de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Pologne. Mais s’il était presque impossible d’imaginer comment cela pourrait changer, de petits signes de résistance ont alimenté l’espoir.

Une file d’attente pour voter à Varsovie en octobre 2023. Avec plus de 70 %, le taux de participation aux élections polonaises était à son plus haut niveau depuis l’effondrement du communisme. © Rafal Milach/Magnum Photos

Les électeurs font la queue à Balham, dans le sud de Londres. La Grande-Bretagne se rendra aux urnes plus tard cette année, avec un changement de gouvernement largement attendu © Anna Watson/Caméra Presse

En 1993, quelques années après la chute du communisme soutenu par les Soviétiques en Europe, je suis allé travailler à Varsovie. Même si ma mission officielle était d’enseigner la philosophie politique anglophone, j’étais plus intéressé à découvrir ce que pensaient mes étudiants des changements qu’ils vivaient. Outre l’adhésion à l’OTAN et probablement à l’UE – qui leur offrirait une protection contre une Russie humiliée – qu’attendaient-ils du nouvel ordre de démocratie libérale ? Cela leur a-t-il paru aussi beau que le prétendaient ses champions locaux et étrangers ?

Nous avons discuté d’un nouveau livre du philosophe politique américain John Rawls. Lorsque vous débattez des politiques et des lois dans les démocraties, écrivait-il, vous devriez vous efforcer de faire appel aux « raisons publiques » – le respect de la liberté de chacun, par exemple, ou à la sécurité commune du syndicat – et non seulement de présenter des arguments qui trouvent un écho uniquement auprès des citoyens. des personnes qui partagent vos préoccupations plus étroites ou votre répertoire idéologique. Serait-ce notre avenir ? Les yeux de mes élèves brillaient d’une ironie amicale. « C’est peut-être à cela que ressemblent les gens en Grande-Bretagne ou en Amérique », a déclaré quelqu’un. “Les chanceux.”

Le communisme a perdu la guerre froide et a été entaché par ses modèles autoritaires. Mais est-ce que cela a justifié le capitalisme ?

Parfois, je prenais le tram pour rentrer chez moi avec une étudiante appelée Agnieszka. Elle sortait en courant de nos classes pour donner des cours particuliers à des écoliers en anglais et en allemand ou écrivait des articles pour un journal local, partageant ses revenus avec des parents en difficulté. Marcin enseignait l’anglais et conduisait parfois un taxi. La mère de Małgozata était infirmière dans un hôpital gravement sous-financé ; la privatisation avait déjà coûté à son père son emploi industriel de longue date. Elle travaillait dans un cinéma et un café de nuit. Comment ont-ils fait pour gérer tout cela et exiger des études universitaires ? Hausse les épaules. C’est la vie.

Mes amis polonais plus âgés étaient aussi soulagés que moi de dire au revoir aux vieilles idées idéologiques. -ismes. Mais nous ne savions pas trop quoi penser du meilleur des mondes -isations: la « libéralisation » et ses subissements, principalement la « privatisation » et la « démocratisation ».

La privatisation signifiait placer les industries et les agences qui appartenaient à l’État sous contrôle privé ou partiellement privé – le logement, les agences de production et de distribution alimentaire, le gaz et l’électricité, les transports. La démocratisation signifiait remplacer l’État à parti unique par un système représentatif pluraliste et multipartite ; redistribuer le pouvoir entre les grandes villes et la campagne polonaise résolument indépendante ; établissant l’État de droit, les libertés d’expression et de presse, l’Église et l’État séparés mais mutuellement respectueux.

Quand nous avons parlé de deux autres grands -ismes, le capitalisme et le communisme, c’était avec méfiance à l’idée d’être entraîné à nouveau dans les modes de pensée politique du bien contre le mal qui avaient dominé nos jeunes vies. Le communisme d’État a perdu la guerre froide et a probablement été entaché à jamais par ses modèles autoritaires. Mais est-ce que cela a justifié le capitalisme ? Et sa manière de produire et de distribuer les biens sociaux était-elle adaptée à la démocratie ?

Lorsque j’étais étudiant, j’avais une connaissance qui est aujourd’hui un membre éminent du gouvernement britannique. Selon lui, le but de la démocratie est de protéger les libertés individuelles. Puisque le capitalisme a laissé les gens libres de s’engager dans le commerce et l’industrie dans un but lucratif, il soutient bien sûr la démocratie comme aucun autre système économique.

Mais presque personne que j’ai rencontré en Pologne ne partageait sa conviction qu’une concurrence privée faiblement réglementée pouvait être bénéfique pour la démocratie. La plupart pensent à la privatisation comme ils pensent à Dieu : essayons d’avoir confiance qu’elle finira par récompenser les travailleurs et les vertueux, même si nous ne voyons aucune preuve que ce soit le cas.

Des électeurs font la queue devant les urnes lors des élections à l’Assemblée législative du Rajasthan, dans le nord-ouest de l’Inde, en novembre 2023. © NurPhoto/Getty Images

Les femmes font la queue pour voter au Bangladesh, premier pays à se rendre aux urnes cette année © NurPhoto/Getty Images

Alors que la privatisation a déjà été réalisée Ex-communistes bien connectés et émigrés étrangers incroyablement riches du jour au lendemain, mes collègues ont occupé plusieurs emplois pour payer le loyer et d’autres factures que leurs salaires dégonflés ne pouvaient plus couvrir. Certains craignaient que l’écart entre les gagnants et les perdants dans les enjeux de la privatisation ne menace le travail délicat de la démocratisation. Les étudiants ont parlé de parents qui vivaient en dehors des grandes villes, prédisant que l’insécurité parmi les électeurs âgés et ruraux permettrait aux entrepreneurs politiques de rejeter facilement la faute sur les élites urbaines et « cosmopolites » et de faire ressortir des tensions toxiques de nationalisme.

Lorsque je retournais dans l’Ouest et que je rapportais ces conversations à des personnes au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne, j’étais frappé par la rapidité avec laquelle certains rejetaient ces préoccupations. Les populations nouvellement libéralisées avaient une faible tolérance à l’égard de la concurrence et des insécurités qu’elle engendrait parce que le communisme les avait gâtées, a déclaré un ami allemand (ouest) riche en héritage ; Attendre du gouvernement qu’il freine les inégalités croissantes était une mauvaise habitude paternaliste.

J’ai trouvé encore moins d’intérêt à demander comment les processus de démocratisation et de privatisation guidés par l’Occident soulevaient des préoccupations quant à l’identité nationale et au contrôle local. Il y avait une explication plus pratique au nationalisme dans les pays post-communistes : un vieux cliché selon lequel les démocraties « occidentales » ont ce qu’on appelle des identités nationales « civiques » – saturées de valeurs rationnelles, individualistes et ouvertes sur le monde – tandis que les peuples « orientaux » ont « le nationalisme « ethnique », une relique d’un provincialisme révolu que la libéralisation mondiale était en train d’effacer.

Une astuce populiste consiste à désigner de faux coupables, généralement des immigrants, comme boucs émissaires. Blâmer les plus vulnérables donne aux partisans anxieux une illusion de pouvoir

Nous, en « Occident », étions tellement habitués à opposer nos mentalités flatteuses du monde libre à celles d’ailleurs moins éclairées que beaucoup n’ont pas réalisé à quel point nous sommes tous semblables : dans nos utopismes progressistes communistes ou libéraux, nos nationalismes nostalgiques et nos craintes de être laissés pour compte dans des sociétés hypercompétitives.

Peu de mes amis polonais ont été surpris lorsqu’une alternative à la démocratie libérale a émergé en Europe centrale et orientale. Le leader libéral devenu aigre de la Hongrie, Viktor Orbán, l’a qualifié de « démocratie illibérale » ; les commentateurs libéraux préféraient le « populisme ». Il a pris son essor après le krach économique mondial de 2008, puis s’est propagé vers l’ouest où il a trouvé un accueil chaleureux aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et dans d’autres pays du monde. Cela a été un choc pour de nombreuses personnes dans l’Occident libéral et démocratique, où la plupart des gens avaient accepté les écarts de richesse et d’influence politique comme étant normaux – alors même qu’eux-mêmes ou leurs voisins dégringolaient sur l’échelle de sécurité.

