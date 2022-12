Ce que Lionel Messi a dit sur la possibilité de jouer avec Cristiano Ronaldo en 2015

Lionel Messi avait précédemment admis qu’il aimerait jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo. Alors que le duo stellaire devenir coéquipiers semble encore être un rêve lointain, le footballeur argentin vainqueur de la Coupe du monde avait partagé qu’il aimerait évidemment jouer avec Ronaldo.

Messi, lors d’une interaction en 2015, était plein d’admiration pour Ronaldo. Messi avait révélé à ce moment-là qu’il aimerait certainement partager le vestiaire avec l’attaquant portugais à un moment donné de sa carrière. Messi et Ronaldo ont tous deux dominé la Liga pendant leur séjour en Espagne, le El Classico étant réputé pour leurs exploits.

“J’aime toujours jouer avec les meilleurs, et il en fait partie. Je pense que ce sera difficile pour nous de jouer dans la même équipe, mais évidemment, j’aimerais bien. J’ai eu la chance de jouer et de participer avec de nombreux très bons joueurs et, évidemment, j’aimerais aussi le faire avec lui », avait déclaré Messi.

La Coupe du Monde de la FIFA, avant l’édition 2022, était le seul trophée qui a échappé à la carrière mouvementée et glorieuse de Messi. L’Argentin de 35 ans a également décroché cela pour ajouter une autre plume à sa casquette. Messi a marqué sept buts au Qatar pour remporter son premier titre en Coupe du Monde de la FIFA. Messi a inscrit 701 buts en 853 matches de club jusqu’à présent.

Ronaldo, en revanche, est sans club car son contrat à Manchester United a été résilié d’un commun accord. La plupart des meilleurs clubs européens, y compris le PSG, n’ont manifesté aucun intérêt à signer la superstar de 37 ans.

Par conséquent, les chances que Messi et Ronaldo jouent du même côté ne semblent être qu’un rêve. Pour le moment, le seul intérêt semble venir du club saoudien d’Al Nassr. On pense que Ronaldo se verrait proposer un contrat de 175 millions de livres sterling. Cela pourrait augmenter périodiquement s’il assume un rôle d’ambassadeur.

C’est loin de ce qu’il gagnait à Manchester United. Au cours d’une carrière de près de deux décennies, Ronaldo a inscrit 701 buts et enregistré 223 passes décisives en 949 matchs dans toutes les compétitions au niveau des clubs.

