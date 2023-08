Ce que l’invitation à l’événement « Wonderlust » d’Apple pourrait nous dire sur l’iPhone 15

L’événement « Wonderlust » d’Apple est prévue pour le 12 septembre, et l’invitation de la société pourrait être notre premier indice « officiel » faisant allusion à l’événement. rumeur iPhone 15. Nous recueillons des rumeurs sur le gadget depuis des mois, mais Apple laisse parfois tomber dans l’invitation une première allusion à son événement de septembre. Cela ne signifie pas toujours qu’il existe de véritables liens entre ce qui est dit et montré dans l’invitation et ce qui émerge réellement lors du salon, mais l’invitation crée un point de départ pour discuter de ce que nous pensons qu’Apple pourrait mettre en lumière.

Examen de l’invitation « Wonderlust » d’Apple

Commençons par réfléchir au nom : Wonderlust. Avec cette touche d’« envie de voyager », Apple semble invoquer un thème de voyage. Et il n’est pas exagéré de dire que les téléphones sont des compagnons de voyage essentiels : nous les utilisons pour la photographie, le GPS, pour rechercher où nous voulons manger – il existe une infinité de fonctionnalités possibles qui pourraient être développées uniquement en pensant au voyage.

Le graphique de l’événement Wonderlust d’Apple montre un logo en désintégration. Pomme

Passant au design de l’invitation, nous obtenons un graphique en désintégration qui montre un logo Apple bleu et sable soufflé par une force invisible – peut-être le vent ? Ou peut-être que les morceaux du logo Apple sont rassemblés via une attraction magnétique ? Quoi qu’il en soit, un élément atmosphérique pourrait être ce que nous pourrions extrapoler à partir de ce choix de conception, et les téléphones, de par leur nature même, sont des appareils sans fil qui créent des connexions constantes à travers l’atmosphère.

(Il est également vrai que le bleu et le gris ont été des couleurs d’iPhone dans le passé, et peut-être que les couleurs de ce logo donnent un premier aperçu de ce à quoi pourraient ressembler quelques modèles d’iPhone 15.)

Je dois réitérer que ces réflexions ne sont que des spéculations, mais elles suffisent à justifier un examen plus approfondi de la manière dont Apple pourrait améliorer l’iPhone 15. Les éléments suivants sont tous liés aux thèmes du voyage et de l’atmosphère, mais ce sont également des domaines dans lesquels Apple pourrait démontrer une amélioration là où les téléphones concurrents ont déjà envahi le territoire, ou s’il s’agit de domaines étroitement liés à Fonctionnalités iOS 17 nous en avons déjà entendu parler lors de l’événement WWDC d’Apple.

SOS d’urgence sur l’iPhone 14. Kevin Heinz/CNET

Encore plus de communication par satellite

En lien à la fois avec les voyages et l’atmosphère, Apple pourrait faire de nouvelles annonces liées au fonctionnalités de connectivité par satellite lancé pour la première fois avec la gamme iPhone 14. À l’heure actuelle, les efforts d’Apple se concentrent sur sa fonction Emergency SOS, qui permet aux personnes ayant une vue dégagée du ciel d’utiliser l’iPhone pour envoyer des SMS aux services d’urgence là où le service cellulaire n’est pas disponible. La gamme iPhone 14 est livrée avec deux ans de service satellite d’urgence gratuit.

Même si Apple a lancé le service satellite sur les téléphones, il ne restera pas seul longtemps. Qualcomm, Samsung et d’autres sociétés ont annoncé leur intention d’apporter leur propre touche à la connectivité par satellite, notamment en exprimant leur intention de permettre des communications non urgentes sur ces ondes.

Cette année, Apple pourrait annoncer de nouvelles améliorations de ses fonctionnalités de connectivité par satellite, permettant peut-être un service iMessage en pleine nature ou des appels vocaux limités.

L’iOS 17 d’Apple apportera le mode veille, qui s’activera lorsqu’un iPhone est connecté à un chargeur MagSafe en position horizontale. John Kim/CNET

Chargement sans fil plus rapide et plus de MagSafe

MagSafe d’Apple a fait sensation lors de ses débuts aux côtés du iPhone12 en 2020, assemblant très littéralement des objets séparés pour une recharge sans fil améliorée et des accessoires empilables. L’effet de particules dans notre invitation à un événement Apple – que cela signifie que le logo est rapproché ou séparé – pourrait indiquer MagSafe ainsi que la fonction de chargement sans fil prise en charge par MagSafe.

Et si c’est le cas, il était temps. Apple a la possibilité d’améliorer les vitesses de chargement sans fil de l’iPhone, en particulier par rapport à celles des téléphones Android phares de ses concurrents. Actuellement, Apple prend en charge des vitesses de chargement sans fil de 7,5 watts avec un chargeur sans fil Qi classique et des vitesses de 15 W avec un chargeur MagSafe officiellement certifié. Pendant ce temps, le Pixel 7 de Google peut recharge sans fil à 12 W sur un chargeur Qi avec un profil de puissance étendu, et qui atteint 20 W lors de l’utilisation du Pixel Stand de Google doté d’un ventilateur intégré. Les téléphones OnePlus précédents peuvent obtenez une charge de 15 W grâce aux chargeurs sans fil Qi avec un profil de puissance étendu et une puissance ridiculement rapide de 50 W sur leur stand officiel, grâce à l’utilisation d’une batterie divisée. Tout cela laisse beaucoup de marge de croissance à Apple, et égaler les vitesses de Google, au moins, serait une étape solide pour rendre le chargement sans fil plus utile sur l’iPhone.

Une nouvelle norme de chargement sans fil Qi2 est cependant en préparation et Apple est membre du Wireless Power Consortium qui la développe. Chaque fois que cette norme sera prête, cela pourrait conduire à des vitesses de chargement sans fil plus rapides sur les futurs modèles d’iPhone.

Indépendamment de la charge, il y a probablement encore plus de place pour développer MagSafe en une plate-forme d’accessoires modulaire. Peut-être qu’Apple pourrait créer une station d’accueil MagSafe qui démarre instantanément une session AirPlay avec un téléviseur. Ou créez un projecteur amovible comme Motorola une fois essayé avec le Moto Z ligne téléphonique. Que diriez-vous d’un portable Haut-parleur HomePod qui s’enclenche directement sur votre téléphone, semblable à un certain nombre de des enceintes magnétiques qui existent déjà sur Amazon? Il y a encore beaucoup de potentiel inexploité pour MagSafe.

Avec NameDrop d’iOS17, vous pourrez échanger des contacts en réunissant les iPhones. Pomme; capture d’écran par CNET

NameDrop et de nouvelles façons de partager en personne

Une autre idée atmosphérique commence avec une fonctionnalité iOS 17 que nous connaissons déjà : NomDrop. Cette fonctionnalité vous permet de partager rapidement des informations de contact avec quelqu’un en personne en réunissant deux iPhones. Mais Apple pourrait faire bien plus avec le partage local sans fil.

Par exemple, Apple autorise déjà le partage audio de l’iPhone entre deux ensembles différents d’AirPods. Et si ce partage sans fil s’étendait PartagerJouerpermettant de lire simultanément de la musique et des vidéos sur plusieurs téléphones à la fois, sans passer un appel FaceTime.

Cela pourrait être instantanément utile si vous souhaitez partager une vidéo YouTube avec un ami sans avoir à remettre votre téléphone. Ou si vous souhaitez créer un système de son surround rapide en synchronisant cinq iPhones ensemble pour écouter de la musique lors d’un dîner, puisque vos téléphones sont probablement posés sur la table de toute façon.

Tout cela pourrait être une extension naturelle d’autres fonctionnalités dont nous savons déjà qu’elles sont en route. Par exemple, FaceTime sur Apple TV utilisera sa propre magie sans fil pour connecter la caméra et le microphone d’un iPhone pour les appels vidéo. Pourquoi ne pas voir encore plus grand et laisser plusieurs iPhones partager encore plus de médias, simplement en les plaçant les uns à côté des autres ?

La recherche visuelle peut détecter votre chat sur une photo, mais il existe des moyens de la rendre plus utile. Celso Bulgatti/CNET

Utiliser votre appareil photo pour scanner encore plus d’endroits

De retour en voyage, Recherche visuelle d’Apple est déjà capable d’identifier des points de repère, des plantes et des animaux domestiques, mais vous devez passer à l’application Photos pour profiter de ces fonctionnalités. Peut-être que les prochains iPhone et iOS 17 pourraient accélérer cela et vous permettre de commencer à numériser ces éléments directement depuis l’application appareil photo.

Cela amènerait Visual Look Up à une meilleure parité avec Objectif Google, qui identifie rapidement les éléments pour vous sans avoir besoin de les enregistrer dans votre pellicule. Peut-être pourriez-vous scanner un restaurant pendant que vous vous tenez devant lui, puis obtenir son menu. Ou scannez la chemise d’un ami, puis trouvez-la en vente pour l’obtenir vous-même. Ces scénarios sont déjà possibles avec Google Lens, ce qui en fait un moyen très visible pour Apple d’introduire plus de fonctionnalités dans son application appareil photo.

La détection des collisions est disponible sur l’iPhone 14 et les modèles Apple Watch plus récents. Apple/Capture d’écran de Sarah Lord/CNET

Fonctions de sécurité étendues

Lorsque vous voyagez dans un véhicule, le nouveau Détection des accidents Ces fonctionnalités pourraient constituer une bouée de sauvetage essentielle en cas d’accident. Dans l’état actuel des choses, la fonctionnalité peut contacter automatiquement les services d’urgence si un iPhone ou une Apple Watch pris en charge détecte un tel événement. Mais peut-être qu’Apple pourrait augmenter encore cela en tirant parti d’autres capteurs de l’iPhone ou d’une Apple Watch couplée pour activer un capteur de fréquence cardiaque en même temps afin de fournir un bilan de santé rapide au porteur.

Ou peut-être qu’Apple pourrait étendre sa fonction de détection de crash afin de partager votre emplacement physique avec vos contacts d’urgence. Cela pourrait être similaire à la nouvelle fonctionnalité d’enregistrement d’Apple, qui enverra de manière proactive des alertes lorsque des amis ou des membres de la famille rentreront chez eux en toute sécurité. Et peut-être vaut-il déjà la peine d’étendre cette fonctionnalité aux situations d’urgence, comme une hospitalisation inattendue.

Le Dynamic Island a fait ses débuts sur l’iPhone 14 Pro, et peut-être qu’il arrivera sur tous les modèles d’iPhone 15. James Martin/CNET

Autres rumeurs sur l’iPhone 15 que nous surveillons

Bien que nous n’ayons aucune preuve solide que les idées ci-dessus arrivent sur l’iPhone 15, ce sont tous des domaines dans lesquels Apple pourrait s’améliorer.

Cependant, le moulin à rumeurs sur l’iPhone 15 est chargé, et même sans invitation à y réfléchir, nous surveillons la possibilité d’un Le port USB-C arrive pour remplacer Lightningvoyant si le nouveau Dynamic Island s’étendra à tous les modèles d’iPhone après ses débuts sur l’iPhone 14 Pro, et se demandant si l’iPhone 15 Pro évoluera vers des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs.

Quoi qu’il en soit finalement en route vers l’iPhone 15 d’Apple, nous le saurons probablement avec certitude lorsque l’événement d’Apple commencera le 12 septembre.