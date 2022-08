Ce que l’India Couture Week révèle sur les tendances de la robe de mariée de cette année

Plus d’une douzaine de designers de premier plan ont présenté leurs créations à l’India Couture Week (ICW), offrant un aperçu – parmi bien d’autres – des tendances de la mariée qui façonnent l’un des plus grands marchés du mariage au monde.

La 15e édition de l’événement annuel, qui s’est terminée ce week-end dans la capitale New Delhi, était la première organisée sur une piste physique depuis le début de la pandémie. Les 13 couturiers participants ont profité de l’occasion pour célébrer le riche héritage de l’artisanat indien et des textiles tissés à la main dans des silhouettes occidentales et traditionnelles d’Asie du Sud. Comme toujours, les vêtements de mariée figuraient en bonne place.

“En Inde, le port de la couture fait partie des traditions nuptiales, et de nombreuses mariées se tournent vers (India Couture Week) pour savoir quoi porter”, a déclaré Sunil Sethi, président du Fashion Design Council of India (FCDI).

Alors que la couture européenne donne le ton au monde exclusif de la haute couture, en Inde, elle a un impact notable sur le comportement de consommation des gens. Cela est particulièrement évident dans l’industrie du mariage du pays, qui avant la pandémie valait environ 50 milliards de dollars par an, et juste derrière les États-Unis, selon un rapport de 2017 du cabinet de conseil KPMG.

Des mannequins présentent des créations du designer Falguni Shane Peacock lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi, en Inde, le 29 juillet 2022. Le crédit: Javed Dar/Xinhua/Getty Images

“A Paris, la couture dicte les éditoriaux et les tenues de tapis rouges”, a déclaré le designer Rahul Mishra, un habitué d’ICW qui a présenté trois collections lors de la prestigieuse Semaine de la haute couture de Paris. “En Inde, la semaine de la couture stimule la consommation réelle.”

L’artisanat est l’épine dorsale de la couture – et il joue un rôle important dans les cérémonies d’une journée souvent surnommées “Big Fat Indian Weddings”.

“Les mariages en Inde ont toujours été une question de grandeur et de mise en scène”, a déclaré l’organisatrice de mariage Devika Narain. « Après la pandémie, il y a eu un changement, (par lequel) les mariages sont devenus plus intimes – et les gens veulent créer une expérience. C’est la qualité plutôt que la quantité, et ils recherchent quelque chose d’unique.

Cela s’étend aux vêtements. Narain a déclaré que de nombreuses épouses indiennes sont heureuses de dépenser entre 600 000 et 10 millions de roupies (7 600 à 126 000 dollars) pour la seule tenue de mariage. “N’oubliez pas: les mariages indiens impliquent plus d’une fonction”, a-t-elle déclaré. “Donc, plusieurs ensembles sont nécessaires.”

Un mannequin présente une création du designer Amit Aggarwal lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 30 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

S’adressant à CNN avant sa présentation ICW samedi, le designer Amit Aggarwal, qui est connu pour jouer avec des matériaux recyclés et déconstruire des silhouettes traditionnelles, a déclaré que les mariés d’aujourd’hui ne vont plus à un seul designer. “Maintenant, ils veulent avoir un aspect différent à chaque fonction, (allant) du traditionnel à l’expérimental”, a-t-il déclaré. “Et bien sûr, ils doivent être compatibles avec Instagram.”

Voici un tour d’horizon des principales tendances nuptiales issues de la semaine de la couture indienne de 2022.

Muet mais puissant

Des mannequins présentent des créations du designer Tarun Tahiliani lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 22 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

Le rouge est peut-être la couleur traditionnellement portée par les mariées hindoues, mais beaucoup se tournent maintenant vers des tons plus discrets. Prenez l’actrice de Bollywood Alia Bhatt, qui a récemment épousé l’acteur Ranbir Kapoor portant un sari brodé de couleur ivoire.

Un mannequin présente une création de la créatrice Anamika Khanna lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 31 juillet 2022. Le crédit: Argent Sharma/AFP/Getty Images

Un mouvement vers des teintes plus claires était évident tout au long d’ICW 2022. Près de la moitié de la collection du designer Tarun Tahiliani était dans des tons de beige, d’huître, de biscuit et du plus pâle des mauves. Anju Modi et Anamika Khanna ont toutes deux opté pour des pièces de couleur ivoire, la dernière embellissant ses créations avec des perles et la première mélangeant et assortissant avec le bordeaux et le rose corail. Rahul Mishra a quant à lui utilisé des couleurs vives pour les ornements de surface mais, dans de nombreux cas, a gardé les tissus de base légers.

Des mannequins présentent des créations du designer Rahul Mishra lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 23 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

Mishra a déclaré que le changement était dû à l’évolution des préférences de la génération Z. Traditionnellement, les cérémonies de mariage avaient lieu en début de soirée, les mariées changeant rapidement de tenue de réception juste après. Maintenant, alors que les couples cherchent à garder la cérémonie plus intime et la réception comme une soirée pour faire la fête toute la nuit, les règles de l’habillement nuptial ont changé à leur tour. “Le mariage ayant lieu pendant la journée, les mariées préfèrent des couleurs plus douces et ne ressentent plus le besoin de s’en tenir au rouge”, a déclaré Mishra.

l’est rencontre l’Ouest

Les cérémonies traitées comme des événements autonomes ont eu un autre effet d’entraînement sur les vêtements de mariage, selon Nandini Bhalla, rédactrice en chef de Brides Today. “Cela a donné aux mariées un laissez-passer gratuit pour porter ce qu’elles veulent à leur réception”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que c’est la raison pour laquelle nous voyons tant de tenues de cocktail – et de robes – à la semaine (India Couture).”

Un mannequin présente une création du designer Rahul Mishra lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 23 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

Un mannequin présente une création du designer Rahul Mishra lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 23 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

De nombreux looks de soirée sur la piste ont fusionné les styles indiens et occidentaux, tels que les robes drapées de Varun Bahl avec des appliques florales brodées et les ensembles de costumes drapés noir et or de Rahul Mishra. Le fondateur de House of Valaya, JJ Valaya, a associé un sari à chevrons noir et ivoire à une veste brodée en velours, tandis que les lehengas de la marque de luxe Falguni Shane Peacock avaient une allure de robe de bal. Amit Aggarwal, qui est connu pour ses silhouettes new-age, a déconstruit le lehenga avec ses jupes tridimensionnelles et ses dupattas repensées.

Un mannequin présente une création du designer Amit Aggarwal lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 30 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

Ailleurs, Aggarwal a séduit avec une robe bustier plissée en polymère rose vif, Anamika Khanna a fait un signe de tête au streetwear avec sa couture “déchiquetée” et Rohit Gandhi et Rahul Khanna ont fait tourner les têtes avec leur robe ornée de peekaboo noir, avec une fente à la cuisse et audacieusement basse encolure.

“Vous devez vous rappeler qu’un mariage indien ne concerne pas seulement les mariées, mais aussi ses sœurs, les demoiselles d’honneur et les autres invités qui veulent des pièces qu’ils peuvent porter encore et encore”, a déclaré Bhalla.

Un mannequin présente une création de la créatrice Anamika Khanna lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 31 juillet 2022. Le crédit: Argent Sharma/AFP/Getty Images

L’actrice de Bollywood Malaika Arora présente une création des designers Rohit Gandhi + Rahul Khanna lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 27 juillet 2022. Le crédit: Argent Sharma/AFP/Getty Images

Des mannequins présentent des créations des designers Rohit Gandhi + Rahul Khanna lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 27 juillet 2022. Le crédit: Argent Sharma/AFP/Getty Images

Sexy au top

L’humble chemisier était autrefois l’une des parties les plus négligées de l’ensemble indien – mais plus maintenant. Les décolletés sans vergogne et les chemisiers courts et à peine visibles sont monnaie courante dans l’Inde d’aujourd’hui, a déclaré Bhalla. “Cela n’aurait pas été le cas il y a dix ans”, a-t-elle ajouté. “Toute la conversation sur la positivité corporelle a changé cela, et maintenant les femmes de toutes tailles veulent porter un haut court.”

Cela a également eu un impact sur les vêtements de mariage, qu’il s’agisse de l’utilisation du fil dentaire par Tarun Tahiliani, des encolures dégagées de JJ Valaya associées à une ceinture, des chemisiers à bretelles spaghetti de Varun Bahl ou des hauts de soutien-gorge infusés tribaux d’Anamika Khanna.

Un mannequin présente une création du designer Varun Bahl lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 26 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

Un mannequin présente une création de Varun Bahl lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi, en Inde, le 26 juillet 2022. Le crédit: Javed Dar/Xinhua/Getty Images

Un mannequin présente une création du designer JJ Valaya lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 24 juillet 2022. Le crédit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

Les cous nus font également de merveilleuses toiles pour les bijoux de déclaration, et plusieurs des designers participants se sont associés à des bijoutiers haut de gamme pour leurs défilés.

Les hommes veulent juste s’amuser

Selon le président de la FDCI, Sunil Sethi, il y avait plus de vêtements pour hommes exposés qu’à n’importe quelle édition précédente d’ICW.

Presque tous les couturiers en ont montré, le créateur de vêtements pour hommes Kunal Rawal étant également invité à faire ses débuts à l’ICW (bien que son émission comprenne des femmes portant des kurtas “petit ami”, Rawal soulignant que beaucoup de ses vêtements sont “sans genre”). Il y avait une nouvelle énergie et une focalisation sur les “groomswear”, en particulier.

“La tenue vestimentaire d’un marié était (traditionnellement) choisie par une tante ou un membre de la famille, mais plus maintenant”, a déclaré Rawal. “Les hommes veulent quelque chose d’unique et quelque chose qui parle d’eux.”

Un mannequin présente une création du designer Kunal Rawal lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi, Inde, le 30 juillet 2022. Le crédit: Javed Dar/Xinhua/Getty Images

Un mannequin présente une création du designer Suneet Varma lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 28 juillet 2022. Le crédit: Argent Sharma/AFP/Getty Images

Des sherwanis rouges brodés décadents de Suneet Varma aux costumes kurta superposés de Rohit Gandhi et Rahul Khanna, portés avec des vestes ornées, les créations étaient destinées aux hommes qui veulent faire une déclaration. Siddartha Tytler a associé une kurta à un blouson aviateur, ajoutant une touche de fusion à ses ensembles. Et les fleurs n’étaient pas seulement réservées aux mariées, les collections de Mishra et de Bahl incorporant des motifs floraux proéminents.

Légende de l’image du haut : Un mannequin présente une création du designer Tarun Tahiliani lors de la FDCI India Couture Week à New Delhi le 22 juillet 2022.

Cet article a été mis à jour avec les détails de la tenue de mariage d’Alia Bhatt.