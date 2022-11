Ce que l’espoir croissant pour le médicament Biogen Alzheimer signifie pour Eli Lilly

Wall Street croit de plus en plus que les régulateurs américains des médicaments approuveront le dernier traitement expérimental contre la maladie d’Alzheimer de Biogen (BIIB) après la publication de données détaillées sur les essais cliniques de stade avancé. C’est un développement qui peut avoir des implications positives pour Eli Lilly (LLY) car le holding Club étudie un médicament similaire ciblant la maladie. Lecanemab – développé conjointement par Biogen et la société pharmaceutique japonaise Eisai – a “modérément” ralenti le déclin cognitif et fonctionnel chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer précoce qui ont pris le médicament par rapport aux receveurs de placebo, selon une revue du New England Journal of Medicine des résultats de l’essai de 18 mois. Les résultats complets de l’essai de phase trois ont été publiés mardi, environ deux mois après que Biogen et Eisai ont publié les premières données encourageantes de l’étude Clarity AD. Bien que la sécurité du lecanemab suscite certaines inquiétudes, les analystes de JPMorgan ont déclaré que les événements indésirables observés au cours de l’essai, tels que le gonflement du cerveau, semblent “gérables”. “BIIB/Eisai ont déjà déposé le médicament pour une approbation accélérée et nous voyons les résultats de Clarity AD soutenir l’approbation complète du produit”, a écrit la société dans une note aux clients mardi soir. “Les données d’aujourd’hui sont également de bon augure pour le donanemab de LLY”, ont ajouté les analystes. Donanemab est le nom du médicament d’Eli Lilly contre la maladie d’Alzheimer dans ses propres essais de stade avancé. JPMorgan a une note neutre (maintien) sur les actions Biogen et une note surpondérée (achat) sur les actions Eli Lilly. “Certains points à débattre sur les bords, mais les données devraient encore réduire le risque d’approbation” pour le lecanemab, ont écrit les analystes de Barclays, qui ont l’équivalent d’une note de maintien sur les actions Biogen. Les analystes notent également qu’il y a des questions sur l’ampleur des avantages cliniques du lecanemab. Les actions de Biogen, basée au Massachusetts, ont augmenté de plus de 5% mercredi. Les actions de Lilly étaient plus élevées dans les échanges en milieu d’après-midi. Ce que cela signifie pour Eli Lilly Eli Lilly a un essai de phase trois en cours pour son médicament donanemab Alzheimer qui est similaire au lecanemab, c’est pourquoi les données de Biogen-Eisai ont été interprétées comme favorables à la holding du Club. Les données d’essai à grande échelle d’Eli Lilly sont attendues d’ici le milieu de l’année prochaine. La maladie d’Alzheimer est une maladie évolutive, c’est-à-dire qu’elle s’aggrave avec le temps et qu’il n’existe aucun remède disponible. Cependant, les deux traitements expérimentaux visent à ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer en réduisant l’accumulation sur le cerveau de la protéine bêta-amyloïde. Cette approche est connue sous le nom d’hypothèse a-bêta. Les amas de la protéine, connus sous le nom de plaques amyloïdes, sont l’un des principaux marqueurs de la maladie d’Alzheimer. L’autre marqueur primaire sont les enchevêtrements de la protéine tau. L’accumulation de plaques amyloïdes et d’enchevêtrements de tau entre les neurones perturbe le fonctionnement normal du cerveau. Cela conduit à la destruction des cellules cérébrales, entraînant une perte de mémoire et de capacité de réflexion. La question de longue date parmi les chercheurs sur la maladie d’Alzheimer était de savoir si la réduction de la présence de plaques amyloïdes ralentirait réellement le taux de déclin cognitif. Les médicaments précédents développés autour de l’hypothèse a-bêta – y compris ceux d’Eli Lilly – n’ont pas réussi à retarder de manière significative la progression de la maladie. Biogen et Eisai ont également développé conjointement Aduhelm, le seul médicament ciblant la bêta-amyloïde qui a été approuvé par la Food and Drug Administration. Cependant, des inquiétudes importantes quant à son efficacité ont poussé les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) du gouvernement fédéral à limiter fortement la couverture d’assurance du médicament, provoquant un échec commercial. Certains pensent que les données des essais sur le lecanemab sont beaucoup plus convaincantes qu’Aduhelm et étayent l’hypothèse a-bêta, renforçant l’espoir que le dernier médicament d’Eli Lilly puisse également ralentir la progression de la maladie. L’avis du club Bien que les efforts d’Eli Lilly pour la maladie d’Alzheimer ne soient pas au cœur de notre dossier d’investissement, nous pensons généralement que le donanemab est une thérapie expérimentale prometteuse. (Nous avons écrit à ce sujet dans le passé – qu’une grande partie de notre optimisme autour de Lilly est liée à l’approbation supplémentaire de son nouveau médicament contre le diabète de type 2, Mounjaro, comme traitement de l’obésité.) Eli Lilly essaie naturellement de maintenir les attentes du public en ligne – après tout, des millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs soignants veulent qu’il y ait un médicament efficace – nous ne pouvons donc pas être sûrs des résultats du donanemab tant que nous ne les verrons pas l’année prochaine. Compte tenu d’une longue histoire d’échec des médicaments ciblant l’amyloïde, il est important de garder les attentes mesurées. En même temps, c’est pourquoi nous prenons les nouvelles autour du lecanemab de Biogen et Eisai avec enthousiasme. Il s’agit d’un développement progressivement positif indispensable pour d’autres médicaments fondés sur l’hypothèse a-bêta, après le revers d’Aduhelm. En fait, le PDG d’Eli Lilly, Dave Ricks, a déclaré que les principales données publiées par Biogen et Eiasi en septembre “renforcent certainement notre confiance dans le donanemab”. Il ne s'agit pas de savoir si Lilly est la première sur le marché, mais plutôt de savoir si ce type de médicaments peut réellement ralentir la maladie qui vole la mémoire. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) Un piéton passe devant le siège social de Biogen Inc. à Cambridge, Massachusetts, le lundi 7 juin 2021. Adam Glanzmann | Bloomberg | Getty Images