Ce que les voyageurs en Turquie doivent savoir

(CNN) — Après un tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi, coûtant la vie à des milliers de personnes et en blessant de nombreuses autres, il y aura des questions pour ceux qui avaient prévu de se rendre dans la région dans les jours et les semaines à venir.

La Turquie est une destination touristique majeure, attirant 44,6 millions d’arrivées étrangères en 2022, selon les statistiques du gouvernement turc, et de nombreux visiteurs potentiels auront réservé des voyages vers des stations balnéaires et des villes clés, en particulier dans les destinations côtières prisées du soleil d’hiver.

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé près de la ville de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, vers 4 h 17, heure locale, et a été suivi de plusieurs répliques.

Des milliers de bâtiments se sont effondrés en conséquence.

Jusqu’à présent, les voyageurs américains ont été invités à “éviter de se rendre dans les zones touchées par le tremblement de terre”, tandis que le ministère britannique des Affaires étrangères demande aux citoyens d'”éviter les environs immédiats” de l’incident.

Pour la plupart, les voyages vers les principales destinations touristiques – pour la plupart éloignées des zones touchées par le séisme – ne sont pas affectés, mais il y aura inévitablement un certain impact dans un pays qui est maintenant en état d’urgence nationale depuis trois mois.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

Quelles zones ont été touchées par le séisme ?

Une vue du château de Gaziantep endommagé en Turquie après le tremblement de terre dévastateur du 6 février 2023. Mehmet Akif Parlak/Agence Anadolu/Getty Images

Environ 10 provinces turques ont été touchées par le séisme, qui a été l’un des plus violents à avoir frappé la région depuis plus d’un siècle – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

L’ancien château de Gaziantep, l’un des monuments les plus célèbres de la ville turque, a été gravement endommagé par le tremblement de terre.

“Certains des bastions dans les parties est, sud et sud-est du château historique de Gaziantep dans le district central de Şahinbey ont été détruits par le tremblement de terre, les débris ont été éparpillés sur la route”, a rapporté l’agence de presse turque Anadolu.

La ville d’Alep, déjà ravagée par 11 ans de guerre civile, figurait parmi les zones les plus touchées du nord-ouest de la Syrie, où plus de quatre millions de personnes dépendaient déjà de l’aide humanitaire.

Les vols vers la Turquie ont été annulés ?

Au moment d’écrire ces lignes, les compagnies aériennes internationales opéraient toujours des vols à destination et en provenance de la Turquie.

Cependant, Turkish Airlines, la compagnie aérienne porte-drapeau nationale de la Turquie, a annulé des centaines de vols au cours des derniers jours.

L’aéroport turc d’Adana est fermé jusqu’à nouvel ordre, selon l’agence de presse turque Demirören News Agency, tandis que l’aéroport voisin de Hatay (HTY) a également été fermé en raison d’une piste endommagée.

L’aéroport d’Istanbul, principal aéroport international de Turquie, fonctionne normalement.

Les voyageurs qui doivent se rendre dans l’un des aéroports concernés doivent contacter la compagnie aérienne pour obtenir les dernières informations.

Comment les vacanciers seront-ils impactés ?

Gaziantep est situé à une distance relativement éloignée de certains des principaux pôles touristiques du pays, tels qu’Antalya, à environ 594 kilomètres (369 miles) par avion, et Istanbul, à environ 850 kilomètres (528 miles), de sorte que ceux qui se dirigent vers ces destinations sont peu susceptible d’être gravement touché.

Cependant, la possibilité de nouvelles répliques reste préoccupante.

Les secousses du séisme ont été ressenties jusqu’au Groenland, selon le Service géologique du Danemark et du Groenland.

“Les grands tremblements de terre en Turquie ont été clairement enregistrés sur les sismographes au Danemark et au Groenland”, a déclaré à l’AFP la sismologue Tine Larsen.

Pendant ce temps, la touriste Julia Miernik, qui a tweeté qu’elle était en vacances à Larnaka, à Chypre, s’est rendue sur la plateforme de médias sociaux pour révéler que son hôtel “flottait”.

“Le lit tremble sur le sol et tout le monde crie” elle a posté sur Twitter lundi. “Alors je vois les infos en #Turquie Premier jour de mes vacances et #tremblement de terre ?”

CNN a contacté plusieurs compagnies aériennes et opérateurs de vacances desservant la Turquie pour clarifier s’il y aura probablement des annulations à la suite du tremblement de terre. Jusqu’à présent, rien n’indique que les voyages vers les principales destinations touristiques aient été interrompus.

Quels sont les conseils actuels pour les voyageurs américains ?

Les voyageurs américains devant se rendre en Turquie dans les jours et les semaines à venir ont été avertis d’éviter les zones touchées par le tremblement de terre.

Un communiqué publié lundi par l’ambassade des États-Unis a indiqué que “les répliques importantes se poursuivent et se poursuivront probablement dans les jours à venir”.

Ni les autorités américaines ni britanniques n’ont dit à leurs citoyens de rester à l’écart des zones non touchées en Turquie.

Image du haut : Grande Mosquée Sainte-Sophie à Istanbul (murattellioglu/Adobe Stock).