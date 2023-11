Ce que les voyageurs doivent savoir sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Les Jeux olympiques et paralympiques d’été de Paris 2024 comptent parmi les événements mondiaux les plus attendus de l’année prochaine. Voici ce que les voyageurs devraient savoir sur les prochains Jeux.

Les Jeux olympiques de 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août dans toute la région parisienne et au-delà. On estime que 15,3 millions de visiteurs devraient visiter Paris et ses environs pendant les Jeux olympiques, dont 3,3 millions en tant que participants. La grande majorité de ces visiteurs devraient venir de France (13,4 millions), tandis que la ville accueillera environ 1,9 million de voyageurs internationaux.

La ville estime que les voyageurs dépenseront 2,6 milliards d’euros, soit environ 2,75 milliards de dollars au total, dont 1,9 milliard d’euros seront dépensés pour les Jeux Olympiques. Les visiteurs internationaux devraient contribuer à 38,5 % de ces dépenses aux Jeux Olympiques et à 31,2 % aux Jeux Paralympiques.

TravelPulse a interviewé Corinne Menegaux, directrice générale de l’Office de Tourisme Paris je t’aime, pour en savoir plus.

Préparer Paris pour son plus grand événement

La ville s’est préparée pour cet événement, le plus grand qu’elle ait jamais organisé, de diverses manières qui devraient changer la ville à jamais, de la purification de la Seine à la possibilité pour les épreuves de natation de se dérouler dans cette rivière légendaire – et même après – à augmenter les pistes cyclables pour permettre un transport plus écologique vers et depuis les Jeux.

« L’héritage est un aspect très important de l’organisation des JO et était un préalable à la candidature de Paris. Les Jeux doivent avoir un impact positif sur le territoire, pour ses habitants comme pour les visiteurs », a déclaré Menegaux. « L’ambition de Paris en matière de transports, c’est que 100 % des visiteurs puissent se rendre sur les sites de compétition en transports en commun ou en transports actifs (vélo par exemple). Il existe déjà un réseau cyclable de 1000 km à Paris.

« Et en 2024, 100 % des sites du concours seront accessibles à vélo », poursuit-elle. « L’objectif de Paris 2024 est que 20 % des déplacements se fassent à vélo. Paris souhaite accueillir les personnes handicapées dans les meilleures conditions possibles. Les 185 kilomètres de voies olympiques seront ouvertes aux véhicules conçus pour faciliter le transport des personnes à mobilité réduite.

La ville devient une scène

Paris voit son rôle de ville hôte très différemment des précédentes villes hôtes olympiques : au lieu de construire un complexe totalement nouveau pour accueillir les événements, ses attractions, monuments et destinations les plus emblématiques deviendront des stades et des arènes olympiques. En fait, 90 % des sites des Jeux Olympiques existent déjà.

« …le Grand Palais accueillera l’escrime et le taekwondo, la place de la Concorde accueillera les nouveaux sports olympiques : breakdance, skateboard, BMX, basket 3×3… » a déclaré Menegaux. « Au pied de la Tour Eiffel auront lieu des compétitions de beach-volley, et sur le Champs-de-Mars : du judo et du rugby fauteuil ! Et bien sûr, la Seine aura une place toute particulière dans les festivités puisqu’elle sera le point culminant de la cérémonie d’ouverture et inaugurera la baignade en rivière !

Aux portes de Paris, d’autres événements olympiques auront lieu dans et à proximité d’attractions telles que le château de Versailles, qui accueillera les jeux équestres des Jeux olympiques et paralympiques. Une sélection d’autres événements se dérouleront à travers la France, de Bordeaux à Marseille, tandis que la deuxième compétition olympique de surf aura lieu à Teahupo’o à Tahiti.

« Cela vaut la peine de découvrir Paris autrement, en dehors des circuits touristiques plus classiques. Nous sommes également ravis d’ouvrir notre nouveau lieu « SPOT24 », au pied de la Tour Eiffel. Il placera les nouvelles disciplines olympiques et les cultures urbaines au centre de l’attention lors de son ouverture à l’automne 2023 », a déclaré Ménégaux.

« Une exposition unique, multidisciplinaire et immersive mettra à l’honneur le basket 3×3, le BMX freestyle, le break, l’escalade sportive, le skateboard et le surf. L’objectif de l’exposition est de promouvoir l’Olympisme et les ponts entre le sport, la culture et l’art. SPOT24 sera un lieu de vie, de partage et de rencontre pour tous : communautés urbaines, sportives et culturelles, Parisiens, visiteurs étrangers… »

Comment faire partie de l’événement historique

Il existe plusieurs façons pour les voyageurs de s’impliquer ou d’assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

Les voyageurs qui souhaitent y assister peuvent acheter des billets pour des compétitions spécifiques. Les billets pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques peuvent être achetés dès maintenant selon le principe du premier arrivé. Le site officiel de billetterie propose également des forfaits de voyage et d’accueil offrant des avantages exclusifs aux participants, notamment des forfaits hôtel et billets. Visitez www.paris2024.org/fr/billets.

De plus, les voyageurs visitant la France du 8 mai 2024 jusqu’au début des Jeux olympiques d’été de Paris pourront également assister à une partie du relais de la flamme olympique, d’une durée de deux mois, qui traversera les sites naturels et culturels les plus emblématiques de France depuis Olympie, De la Grèce à Paris.