Ce que les voyageurs doivent savoir lorsque les compagnies aériennes traitent les bagages perdus ou retardés

Les voyages en avion ont été mouvementés cet été – et les problèmes de bagages comptent parmi de nombreux autres problèmes pour les voyageurs, comme les annulations de vols et les retards. Près de 220 000 bagages ont été ” mal gérés ” par les compagnies aériennes américaines en avril 2022, ce qui signifie qu’ils ont été perdus, endommagés, retardés ou volés, selon les dernières Les données publié par le Département américain des transports. Le nombre de bagages mal gérés en avril était plus du double des quelque 94000 cas de bagages mal gérés en avril 2021, bien qu’un peu moins que le décompte de mars 2022 et le niveau d’avril 2019, avant la pandémie de Covid-19, selon le département Les données. En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment l’inflation nuit et aide les consommateurs À quoi ressemblent ces chiffres pour les voyageurs ? Considérez ceci : la semaine dernière, Delta Air Lines a piloté un avion rempli de 1 000 bagages échoués – et zéro passager – de l’aéroport de Londres Heathrow à Detroit pour accélérer le mouvement des bagages retardés.

Pourquoi les compagnies aériennes ont du mal à gérer les bagages

Les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers pour les bagages perdus

Conformément à la réglementation américaine, les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers pour les bagages perdus, retardés ou endommagés, jusqu’à une certaine limite. Si votre sac est déclaré perdu : La compagnie aérienne doit vous indemniser pour le contenu du sac, sous réserve de dépréciation, jusqu’à un maximum prédéfini. Cette responsabilité maximale est de 3 800 $ pour les vols intérieurs et d’environ 1 800 $ pour les vols internationaux, selon au service des transports. (Les compagnies aériennes peuvent payer plus mais ne sont pas obligées de le faire.) Le transporteur doit également rembourser les frais payés pour l’enregistrement du bagage. Les compagnies aériennes sont également tenues de payer jusqu’à 20 000 $ supplémentaires pour un “appareil d’assistance” perdu ou endommagé pour le handicap d’un voyageur, y compris des béquilles, des déambulateurs, des fauteuils roulants, des appareils auditifs ou des prothèses, par exemple.

Faites du bureau des bagages perdus votre “première escale”

Si le carrousel à bagages est vide et que vous n’avez pas retrouvé votre sac, parlez à un employé de la compagnie aérienne avant de quitter l’aéroport pour déposer une réclamation de bagages, selon les experts en voyages. “Pour les bagages perdus, le premier port d’escale doit être le bureau des bagages perdus de l’aéroport pour signaler l’affaire”, a déclaré Aiden Freeborn, rédacteur en chef du site de voyage. Le routard fauché. Les compagnies aériennes sont responsables de localiser un bagage enregistré qui n’arrive pas où et quand il le devrait. “Dans certains cas, ils peuvent être en mesure de localiser l’article et de faire en sorte qu’il soit acheminé”, a déclaré Freeborn. “Malheureusement, cela peut signifier attendre quelques jours et devoir retourner à l’aéroport pour le récupérer.”

Les compagnies aériennes varient en termes d’acceptation de responsabilité et de délais de traitement des réclamations, a-t-il ajouté. Le même conseil s’applique à un bagage retardé, à un bagage endommagé ou au contenu d’un bagage : déposez un rapport avant de quitter l’aéroport. En ce qui concerne un sac endommagé, la compagnie aérienne peut être en mesure de faire valoir que des dommages se sont produits après avoir quitté les lieux, ont déclaré des experts. Après avoir quitté l’aéroport, les voyageurs doivent également déposer une plainte avec le département des transports, selon Charlie Leocha, président de Voyageurs unis, un groupe de défense. L’agence transmettra votre plainte à la compagnie aérienne, aidant ainsi à placer la vôtre en haut de la file d’attente, a-t-il déclaré.

Comment faire ses valises pour réduire les risques d’accident de bagage

Il y a des choses que les voyageurs peuvent faire avant de prendre l’avion pour réduire leurs risques de perdre un sac – ou de réduire les maux de tête qui pourraient en résulter s’ils le font, selon les experts. Le conseil le plus évident – mais le plus percutant – est peut-être d’éviter de vérifier un sac lorsque cela est possible. “En ce moment, si vous pouviez toujours voyager avec un bagage à main; c’est ma règle n ° 1 pour vous”, a déclaré Leocha. Bien sûr, ce n’est pas toujours possible. Si vous devez enregistrer un bagage, envisagez de réserver un vol sans escale au lieu d’un voyage à plusieurs étapes (encore une fois, si possible) pour éliminer toute erreur de bagage pouvant accompagner le changement d’avion. Si une escale est nécessaire, optez pour une escale plus longue afin de vous assurer qu’il reste suffisamment de temps pour que vos bagages soient transférés. Ne mettez rien de précieux, comme des bijoux ou du matériel photo, dans un sac enregistré : il est peu probable qu’ils soient couverts en cas de perte. Il vaut mieux aussi garder les nécessités de voyage comme certains vêtements ou prescriptions médicales dans votre bagage à main, si ceux qui sont retardés ou perdus pourraient affecter votre santé ou vous empêcher de profiter de votre voyage.