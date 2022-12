Ce que les voyages en avion pourraient vous coûter en 2023

Alors que le prix des billets d’avion devrait baisser au début de la nouvelle année après une flambée l’été dernier, les observateurs de l’industrie affirment que le maintien de prix compétitifs sur le marché n’est pas de bon augure pour les compagnies aériennes.

Les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) non désaisonnalisés de Statistique Canada montrent que le coût du transport aérien au Canada a augmenté d’environ 46,5 % entre janvier 2022 et le sommet de cette année enregistré en août.

Malgré une baisse de plus de 18 % en septembre et octobre, le transport aérien reste au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Pendant ce temps, les chiffres de l’IPC désaisonnalisé des États-Unis ont suivi une trajectoire similaire.

“Que ce soit au niveau national, que ce soit vers les États-Unis, que ce soit vers l’Asie, que ce soit vers l’Europe, les tarifs aériens ont augmenté et c’était en réponse à une demande importante sur le marché, où des services étaient offerts, et cela a continué pendant l’été », a déclaré John Gradek, coordonnateur des programmes universitaires de l’Université McGill en chaîne d’approvisionnement, logistique, opérations et gestion intégrée de l’aviation.

Gradek a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique que la pandémie de COVID-19 et les restrictions gouvernementales sur les voyages en avion ont paralysé la demande, obligeant les compagnies aériennes à baisser les tarifs pour inciter plus de personnes à voler.

Comme de nombreuses restrictions de voyage ont été levées plus tôt cette année, ainsi que la nouvelle concurrence d’un certain nombre de transporteurs à bas prix, Gradek a déclaré que la demande avait augmenté et que les compagnies aériennes avaient décidé d’augmenter leur niveau de capacité. Lorsque la demande ne s’est pas ralentie, les aéroports ont été débordés.

Maintenant, comme cela se produit généralement à l’automne, la demande a chuté et les tarifs ont baissé afin de stimuler à nouveau la demande.

“Je dirais que les tarifs aériens que vous avez actuellement sur le marché sont assez proches de ce que nous avions au plus profond de la pandémie alors qu’il y avait très peu de demande”, a déclaré Gradek. “Ainsi, les transporteurs sont essentiellement revenus aux niveaux de tarification de la mi-pandémie.”

Tae Hoon Oum, professeur à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré à CTVNews.ca dans un e-mail que les compagnies aériennes ont perdu beaucoup d’argent pendant la pandémie et sont assises sur de grosses dettes.

“Ils veulent gagner de l’argent en facturant des prix élevés car de nombreux voyageurs actuels sont devenus insensibles au prix, en particulier les voyageurs en classe économique premium ou en classe affaires”, a-t-il déclaré.

La perte de personnel et une formation inadéquate signifient également que les compagnies aériennes, du côté de l’offre, ne sont pas en mesure d’offrir plus de vols et peuvent naturellement facturer des prix plus élevés pour les vols, dont la plupart sont complets, a ajouté Oum.

Bien que les prix des billets augmentent pendant les vacances, Gradek a déclaré que cela ne durerait pas longtemps.

Une recherche lundi sur le site Web de Flair Airlines montre que le prix d’un billet aller simple entre Toronto et Calgary le 22 décembre coûte 360 ​​$, comparativement à entre 59 $ et 79 $ de la mi-janvier à la fin janvier.

Selon Gradek, cela place les compagnies aériennes dans une position où elles ne veulent pas être exclues du marché en vendant trop cher, mais ne verront pas non plus de rentabilité en conséquence.

De nombreux transporteurs pourraient se retrouver sur un terrain fragile financièrement, dit-il, à un moment où les consommateurs peuvent également considérer le revenu discrétionnaire dont ils disposent pour voyager.

“Donc, la question que vous devez vous poser est la suivante : est-ce quelque chose qui sera acceptable à plus long terme sur le marché ?” dit Gradek.



Avec des fichiers du scénariste de CTVNews.ca Tom Yun et de la correspondante de CTV National News Heather Wright