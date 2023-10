Ce que les troubles à la Chambre des représentants signifient pour la politique étrangère américaine

Après avoir évincé le président Kevin McCarthy, les républicains de MAGA chercheront à saper la position de Biden sur la Russie et la Chine.

Matt Gaetz a atteint ce que personne n’a atteint auparavant dans l’histoire politique américaine et constitue ainsi un rappel ferme de l’époque dans laquelle nous vivons.

Pour un homme dont la carrière semblait vouée au scandale, Gaetz a remporté l’un des plus gros scalps de l’histoire politique américaine en renversant le président de la Chambre des représentants. Ce coup d’État législatif a intensifié la guerre civile au sein du Parti républicain américain, ce qui signifie un renforcement de la position trumpienne du MAGA. Le crime qui a fait chuter l’actuel président Kevin McCarthy aurait été d’avoir accepté trop volontiers les conditions de l’administration du président démocrate Joe Biden afin d’éviter une fermeture du gouvernement.

C’est en ces jours de politique toxique à Washington, DC, que les fermetures de gouvernement sont devenues la norme, et non une crise exceptionnelle, lorsque des partis rivaux contrôlent la Chambre des représentants et la Maison Blanche. Habituellement, le parti qui contrôle la Chambre utilise immédiatement ses pouvoirs budgétaires pour rançonner l’administration sur des questions critiques et infliger un maximum de dégâts politiques. C’est exactement ce qu’a fait l’ancienne présidente démocrate Nancy Pelosi avec le président républicain de l’époque, Donald Trump, et son financement du mur frontalier, mettant ainsi fin de manière humiliante à son projet de plateforme phare. Alors pourquoi les républicains ne seraient-ils pas tout à fait disposés à faire de même avec Joe Biden, surtout avec des élections à l’horizon ?

C’est là que réside la naïveté de McCarthy. Son désaveu des partisans de la ligne dure de son parti l’a finalement puni et lui a coûté son poste. Aujourd’hui, les législateurs du MAGA sont à nouveau dans l’ascendant et utiliseront leur influence nouvellement acquise pour tenter d’infliger des blessures critiques à l’administration Biden. Dans le domaine de la politique étrangère, cela va conduire à une certaine instabilité, car ils saboteront les efforts visant à parvenir à la modération et remettront activement en question la position de la Maison Blanche à la fois sur la Russie et sur la Chine. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour Moscou, mais potentiellement une mauvaise nouvelle pour Pékin.

Premièrement, la faction MAGA dirigée par Gaetz s’oppose à l’envoi de davantage d’aide à l’Ukraine et est peu sympathique à la volonté de l’administration Biden d’injecter des milliards dans le conflit et dans une escalade continue. Cela s’est reflété dans l’accord de financement provisoire visant à éviter la fermeture du gouvernement, qui ne prévoyait aucun financement supplémentaire pour l’Ukraine. Bien qu’il ait été promis qu’un nouveau programme de financement serait discuté entre le président et l’administration Biden, la destitution de Kevin McCarthy, l’avancée de la position MAGA et le drame politique à venir rendront cela extrêmement difficile. Cela ne signifie pas que les législateurs du MAGA aiment la Russie ou sont opposés au financement de guerres à l’étranger ; ce qu’ils veulent, c’est saper Biden et les démocrates, ou au moins leur extorquer des concessions – et la question ukrainienne n’est qu’un des moyens pour y parvenir.

D’un autre côté, le renforcement de la faction MAGA intensifiera l’antagonisme américain envers la Chine en cherchant à saper tout effort de l’administration Biden visant au moins à stabiliser les relations. L’aile droite du Parti républicain considère Pékin comme le véritable ennemi principal, et non Moscou, et utilisera sa nouvelle influence au Congrès pour promouvoir des lois et des mesures plus agressives contre Pékin de manière à déstabiliser la Maison Blanche.

Kevin McCarthy devait déjà équilibrer ces sentiments, c’est pourquoi il a choisi de rencontrer la dirigeante taïwanaise, Tsai Ing-wen, en Californie, plutôt que de se rendre à Taiwan même, pour éviter une crise. En revanche, un républicain plus pur et dur cherchera à contrarier Pékin et à provoquer activement une crise, tout en autorisant l’adoption de lois par les partisans de la ligne dure anti-Chine au sein du nouveau comité spécial de la Chambre sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois.

Si les mouvements anti-Chine au Congrès s’intensifient, l’administration Biden est plus susceptible de l’adopter que de s’y opposer. En particulier à l’approche des élections, l’actuelle Maison Blanche craint de paraître « faible » sur Pékin et suivra la dynamique anti-chinoise afin de repousser les critiques et de réaffirmer sa propre popularité. Cela donne aux principaux faucons de la Chambre des représentants l’occasion de faire dérailler toute modération en matière de politique étrangère et de faire avancer leur propre programme. Considérez que même Nancy Pelosi, une démocrate, était prête à le faire. De même, des moments comme le « chinois »ballon espion » L’incident a démontré le manque évident de contrôle de l’administration. Cela signifie que les luttes partisanes et la polarisation poseront des risques pour les relations entre les États-Unis et la Chine.

En un mot, la crise à la Chambre des représentants et la lutte de pouvoir entre factions qui en a résulté représentent une autre conséquence de la déstabilisation à long terme de la politique intérieure américaine, qui à son tour affectera le calibrage de la politique étrangère américaine. Les républicains MAGA renforcés chercheront à s’opposer plus activement, plutôt qu’à faire des compromis, avec l’administration Biden, alors qu’ils envisagent les prochaines élections. Cela signifie que saper les positions établies de la Maison Blanche sur la Russie et la Chine sera à l’ordre du jour. L’imprévisibilité nous attend.