Ce que les tests de laboratoire révèlent sur le cannabis dans les dispensaires illégaux de New York

“Tout comme l’Empire State est sur le point d’atteindre cet objectif important”, a déclaré l’association de l’industrie dans le rapport, “de nouveaux opérateurs illicites ont vu le jour, s’accrochant aux traces du marché hérité préexistant respecté et menaçant à la fois la santé publique et la sécurité et le succès à long terme des opérateurs légaux.

Les exploitants de dispensaires médicaux expriment depuis longtemps leur frustration d’être exclus du marché de détail de New York alors que les vitrines illicites fonctionnaient sans réglementation et en toute impunité. Le rapport équivaut à une tentative de pression supplémentaire sur les autorités pour réduire les ventes illicites alors que l’industrie médicale cherche à modifier les réglementations proposées qui les obligeraient à payer un minimum de 3 millions de dollars pour entrer sur le marché de détail.

Le New York Times a obtenu les rapports de laboratoire sous-jacents pour les tests, mais n’a vérifié de manière indépendante aucun des résultats des tests. Les experts ont conseillé la prudence dans l’interprétation des résultats, notant que les bactéries meurent lorsqu’elles sont incinérées pour être fumées et que certains métaux et pesticides sont considérés comme sûrs à l’état de traces. Les responsables de la ville et les régulateurs du cannabis ont déclaré qu’ils examinaient le rapport.

La marijuana récréative devenant légale dans plusieurs États, les produits à base de cannabis deviennent plus facilement disponibles et de plus en plus variés.

Au total, les tests ont révélé des contaminants dans 16 articles sur un total de 40 produits. Neuf contenaient moins de THC – le composé enivrant du cannabis – que leurs étiquettes annoncées. Mais un type de gomme dont l’étiquette suggérait qu’il avait une puissance de 100 milligrammes de THC par morceau était en fait deux fois plus fort, selon l’analyse.

Les contaminants les plus courants étaient E. coli et la salmonelle, qui ont été détectés dans neuf articles, principalement des fleurs en vrac et des joints préroulés. Les réglementations des États interdisent la vente aux consommateurs de produits à base de cannabis contaminés par E. coli et la salmonelle. Les deux types de bactéries peuvent causer des infections qui se traduisent généralement par de la diarrhée, des vomissements, de la fièvre et des crampes. Les cas graves peuvent mettre la vie en danger.