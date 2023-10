Ce que les tendances immobilières nous disent sur le retour au bureau

RTO n’est peut-être pas un acronyme que vous utilisez régulièrement, mais après avoir entendu parler des grandes (et petites) entreprises exiger que les travailleurs « retournent au bureau » il s’agit probablement d’un sujet qui retient désormais une part de votre attention.

3 façons de négocier votre retour au bureau

Nouveau politiques en vigueur en septembre a touché 1 million de travailleurs et a entraîné des taux de fréquentation record après la pandémie. D’octobre à la fin de l’année, près de 500 000 travailleurs seront soumis à de nouveaux mandats de bureau. Moins de 26 % des foyers américains comptent une personne travaillant à distance au moins un jour par semaine. En revanche, début 2021, le le nombre était de 37 %. Sept États, plus Washington, DC, ont un taux de travail à distance supérieur à 33 %, en baisse par rapport à 31 États et à DC en pleine pandémie.

Nouvelle recherche de la société immobilière JLL signale une croissance du travail au bureau. « Le travail à distance a culminé en avril 2020 et diminue progressivement depuis lors », explique John Gates, PDG des marchés américains pour la société immobilière JLL. « La réalité est que nous sommes désormais très proches des niveaux d’avant la pandémie. » A quelle distance? Moins de 9 % des offres d’emploi LinkedIn concernent des emplois à distance, contre 20 % début 2022.

Prédictions pour le RTO

Sur la base des demandes actuelles de location et de la poussée du RTO, Gates a identifié trois tendances dans la planification du RTO pour aider les entreprises à répondre aux changements continus :

1. Le taux d’occupation des bureaux les mardi, mercredi et jeudi n’est pas loin des niveaux d’avant la pandémie.

2. Le travail hybride est là pour rester.

3. Les travailleurs exigent davantage d’espaces de qualité et les loyers élevés suivent. Les baux sont très aménagés avec de nombreux choix de restauration, des terrasses et même des bars à jus.

Le segment du marché des bureaux de haute qualité continue de réaliser de solides performances, surperformant même les tendances pré-Covid sur de nombreux marchés. Les secteurs centrés sur le bureau, comme le secteur juridique, adoptent désormais une exigence de quatre jours au bureau. Après que le président américain Biden a appelé les employés fédéraux à retourner au bureau cet automne, plus d’une douzaine d’agences ont publié de nouvelles politiques.

JLL estime que les lieux de travail de demain comprendront des espaces de collaboration et un rapport approprié d’espace où le travail tête baissée pourra avoir lieu. Qu’apportent ces nouveaux espaces ? De nombreux immeubles disposent désormais de concierges, de salles communes fonctionnant comme des clubs sociaux et même de terrains de pickle ball (avec ou sans vue).

« Nous espace » sur « moi espace »

La construction de « l’espace nous » sur « l’espace moi » pourrait être ramener les avantages sur lequel la plupart des entreprises technologiques ont régné pendant tant d’années. Les tables de ping-pong seront-elles de retour sur la liste des équipements ? Peut-être que les terrains de pickle ball seront toujours en activité, mais l’espace de rassemblement occupera une place de premier plan pour les travailleurs.

Même si le travail hybride est une option privilégiée par de nombreuses entreprises, avec davantage de personnes se concentrant au bureau les mêmes jours, il sera difficile pour les entreprises de créer un « espace pour nous » qui conviendra également à ceux qui ont besoin d’un « espace pour moi ». pour faire le travail. L’accent accru mis sur la productivité et l’efficacité opérationnelle dans un contexte de vents contraires du marché incitera davantage d’entreprises à planifier le temps de travail au bureau.