« L’abordabilité du logement est incroyablement difficile pour les acheteurs potentiels », a déclaré Jessica Lautz, économiste en chef adjointe et vice-présidente de la recherche à la National Association of Realtors.

Compte tenu des prix et des taux d’intérêt élevés, les acheteurs doivent gagner 114 627 dollars pour s’offrir une maison au prix médian aux États-Unis, selon une étude récente. rapport par Redfin, une société immobilière, qui analysé versements hypothécaires mensuels médians en août 2023 et août 2022.

Même si l’économie et les marchés immobiliers évoluent à travers des cycles, il est peu probable que les taux hypothécaires baissent substantiellement à court terme, d’autant plus que la Réserve fédérale devrait maintenir son taux de référence élevé plus longtemps, a ajouté Hamrick.

De plus, l’offre limitée de logements à vendre est un « résultat direct de l’effet de verrouillage », a déclaré Hamrick. La faible offre fait monter les prix car les propriétaires actuels sont moins obligés de déménager ou de mettre leur maison sur le marché, car ils ne veulent pas échanger leur prêt hypothécaire à faible taux contre un prêt nettement plus élevé.

« Des taux plus élevés augmentent également le coût et la disponibilité des prêts de développement et de construction pour les constructeurs, ce qui nuit à l’offre et contribue à réduire l’abordabilité du logement », a déclaré Alicia Huey, présidente de la NAHB et constructeur et promoteur immobilier de Birmingham, en Alabama, à CNBC.