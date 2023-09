Ce que les tableaux de bord de la NFL peuvent enseigner aux équipes sur les commentaires

Bonjour, lecteurs de Quartz at Work !

Les commentaires au travail se déplacent traditionnellement vers les employés : un coéquipier plus expérimenté encadre un plus récent ; un leader explique à ses équipes ce qui s’est bien passé et ce qui n’a pas fonctionné au cours du dernier trimestre ; un manager rédige l’évaluation des performances de son rapport.

Mais que se passe-t-il lorsque les commentaires sont inversés et transmis vers le haut par les employés ? Cette solution est testée par un groupe improbable d’employés : Joueurs de football professionnels américains.

Dans la Ligue nationale de football, le syndicat représentant les joueurs de la NFL attire l’attention sur leurs conditions de travail. Les vestiaires de Jacksonville, par exemple, ont un problème de rats. Les habitants de Cincinnati manquent de prises de courant. Et selon le syndicat, les installations médiocres empêchent les secondeurs, les ailiers rapprochés et les QB de travailler (et de jouer) de leur mieux.

Ce printemps, le groupe a publié des tableaux de bord des équipes, qui évaluent le lieu de travail de chaque équipe en fonction des commentaires des joueurs. L’objectif : inciter les propriétaires d’équipe à améliorer l’environnement de travail de la ligue et à tenir les dirigeants aussi responsables que les joueurs.

« Nous sommes jugés à chaque étape », a déclaré Jalen Reeves-Maybin, secondeur des Lions de Détroit, dans un nouvel épisode de Freakonomics qui examine ce que les tableaux de bord ont accompli et n’ont pas accompli. « Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un moment où la responsabilité a été confiée aux équipes ou où l’on s’est demandé ‘Hé, est-ce que tu es excellent ici ?’ Où est votre note dans ce domaine ? Nous opérons au plus haut niveau possible : ils exigent de nous l’excellence. Et je pense qu’il faut exiger l’excellence des équipes.

Les tableaux de bord donnent une leçon sur la responsabilité sur le lieu de travail, qu’il comprenne ou non un vestiaire. Et il y a bien d’autres choses que les équipes peuvent apprendre à partir de commentaires qui montent.

GÉRER COMME UN MARCHÉ

Beaucoup de gens reconnaissent ce sentiment : vous avez l’impression que votre travail stagne. Il n’y a aucune promotion en vue et vous ne voyez aucune opportunité d’apprendre quelque chose de nouveau ou de vous améliorer dans ce que vous faites. Il est temps, décidez-vous, de commencer à chercher ailleurs.

Pour votre entreprise, cela a un prix élevé : l’attrition peut coûter cher à une organisation de taille moyenne. des centaines de millions de dollars chaque année. C’est pourquoi les dirigeants avisés, Anna Oakes de Quartz at Work, écrit : débaucher des talents au sein de leur entreprise.

Le braconnage ne doit pas être un tabou. Il crée ce que l’on appelle un marché interne des talents, ou une culture d’entreprise qui aide les bonnes personnes à accéder aux bons postes et évite aux gens de se sentir bloqués dans leur carrière. Oakes décrit quatre façons dont les dirigeants (et les managers) peuvent commencer avec leur équipe.

LES TRAVAILLEURS DE L’AUTO POUSSENT PENDANT QUATRE JOURS

32 : Le nombre d’heures que les salariés de l’automobile souhaitent standardiser dans la semaine de travail, en baisse par rapport aux 40 heures actuelles.

Les Travailleurs unis de l’automobile (UAW) ont lancé une grève historique la semaine dernière contre les Trois Grands – Ford, General Motors et Stellantis – avec une liste de conditions pour de meilleurs salaires et avantages sociaux. Au programme également : une semaine de travail de quatre jours.

Tandis que le semaine de quatre jours a suscité un intérêt croissant dans les bureaux du monde entier, l’idée est toujours considérée comme assez radicale. Mais l’UAW parie que c’est plus réalisable que vous ne le pensez.

En fait, l’industrie automobile a déjà réduit la semaine de travail, grâce au fondateur de Ford Motor, Henry Ford. À l’époque où travailler six jours par semaine était la norme, Ford a été l’un des premiers à adopter la semaine de cinq jours et 40 heures. Lorsqu’il l’a instituée dans ses usines automobiles en 1926, cela a contribué à faire de cinq jours la nouvelle norme mondiale.

Alors, les grévistes de l’automobile pourraient-ils encore le réduire ? Julia Malleck de Quartz se demande si l’UAW pourrait mettre le gaz pendant la semaine de quatre jours.

UN NOUVEAU CONSEIL SE RENCONTRE SUR DEI

« [The goal is to] proposer des approches coordonnées et stratégiques face aux attaques de droite que nous constatons contre les communautés marginalisées, et en particulier contre les Noirs dans tout le pays.

Cela vient d’Alphonso David, président et directeur général du Global Black Economic Forum, à propos de la formation d’une coalition des droits civiques pour défendre les initiatives de diversité sur le lieu de travail. Et plus d’une douzaine de groupes, dont la NAACP, s’unissent pour lutter.

Dans la foulée de l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de l’action positive dans l’enseignement supérieur, des groupes conservateurs se sont lancés dans une campagne contre les initiatives en faveur de la diversité dans un autre domaine : celui des entreprises américaines. Aujourd’hui, cette nouvelle coalition contre-attaque, avec un plan visant à fournir une protection juridique aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (ou DEI) sur le lieu de travail.

Quartz explique comment ils vont contrer une croisade conservatrice contre la diversité sur le lieu de travail – et comment les entreprises répondent à cette croisade.

VOTRE HACK DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Une façon de faire en sorte que votre liste de choses à faire fonctionne pour vous ? Mettez « faites une pause ». Bien sûr, des piles de listes de tâches peuvent nous aider à nous sentir organisés et sur la bonne voie. Mais une obsession pour la création de listes peut nous empêcher de réellement apprendre de notre travail, principalement parce qu’elles nous incitent à éliminer les tâches et à passer à autre chose, plutôt que de nous arrêter pour réfléchir à ce que nous en avons appris.

Bien sûr, il est difficile de renoncer au sentiment de satisfaction de supprimer un élément de campagne de votre liste. Mais si vous voulez que tous ces efforts soient réellement productifs, ajoutez une tâche supplémentaire : faites une pause. La chimie de votre cerveau vous remerciera.

