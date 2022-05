Ce que les stocks de détail manquent, disent les démarques sur la lutte contre l’inflation

Le gouvernement données sur le ratio des stocks aux ventes ne suggère pas encore de problème, en fait, il est encore faible par rapport aux normes pré-pandémiques. Le commerce de détail peut être un exemple de “secteur isolé”, a déclaré Hoyt. Mais il a ajouté : “C’est certainement un avertissement. C’est un risque dont nous sommes conscients depuis un certain temps et nous avons souligné que nous devons le suivre de très près, mais je ne sais pas s’il dit que nous allons entrer en récession. ”

Ces problèmes peuvent s’aggraver avant de s’améliorer avec la rentrée scolaire et la saison des vacances, et avec les problèmes de pandémie persistants en Chine, les entreprises sont encore plus soucieuses d’avoir des stocks. Mais si l’inflation continue de grimper et que les stocks continuent de se développer dans une demande plus faible, le pire scénario pourrait être envisageable.

C’est une période difficile pour les détaillants, en particulier, parce qu’il y a des raisons pour lesquelles la demande de biens devrait fléchir sans que le changement soit le canari économique dans la mine de charbon, et l’inflation des prix des biens a été supérieure à l’inflation des prix des services, et l’économie est toujours loin de l’inversion complète du déplacement pandémique des dépenses des services vers les biens. “Même si vous soutenez qu’il ne s’inversera jamais complètement, il ne s’est clairement pas inversé pour atteindre un niveau proche de l’équilibre. C’est un environnement très délicat pour les détaillants en particulier”, a déclaré Hoyt.

Mais cela ne signifie pas que les problèmes chez Walmart et Target sont “suffisants pour dire qu’ils étaient là et que nous ne pouvons pas nous en sortir”, a-t-il ajouté. “Nous devons savoir à quel point c’est omniprésent.”

“C’est le cycle classique des stocks qui a toujours entraîné des récessions, et ce n’est pas rare”, a déclaré Hoyt. “C’est très clair dans nos esprits depuis un certain temps maintenant.”

Les entreprises ont tellement peur de ne pas avoir ce dont elles ont besoin qu’elles hésitent à commander “beaucoup”, a déclaré Hoyt. Ils commandent deux fois pour obtenir des stocks à la porte, puis, à mesure que la demande diminue, ils peuvent se retrouver avec trop de stocks et devoir réduire et démarquer les stocks existants.

La chute du marché boursier pèsera sur le sentiment et les consommateurs haut de gamme y ont toujours été sensibles, mais il s’agit d’un environnement unique avec des économies excédentaires, en particulier parmi les consommateurs plus âgés qui ont mis de côté beaucoup plus d’argent ces dernières années alors que la pandémie a créé un trou dans leurs dépenses, a déclaré Hoyt. “Cela ne diminue pas mes inquiétudes au sujet des gens au bas de gamme, mais d’un point de vue économique, le haut de gamme est plus important, surtout s’il y a encore des emplois. … Si les gens au bas de gamme ne peuvent pas se permettre le jambon parce qu’ils n’ont pas de travail, alors nous avons un vrai problème », a-t-il ajouté.

“Le niveau de leur richesse et de leur épargne alimentée par la pandémie continuera de soutenir leurs fortes dépenses de consommation, d’autant plus qu’ils continuent de se tourner vers davantage de dépenses de services en personne”, a-t-elle déclaré, et tandis que la rotation des achats de consommation des biens vers plus les services nuisent aux détaillants comme Walmart et Target en volume de ventes, ce n’est pas la perte de l’économie dans son ensemble.

Les résultats de Walmart et Target pourraient refléter l’évolution des réalités financières des ménages à revenu moyen à faible face à une inflation toujours élevée, déclare Kathy Bostjancic , économiste américain en chef à Oxford Economics. Et à l’inverse, les ménages à revenu élevé sont moins touchés par les vents contraires de l’inflation, et même s’ils ressentent un effet de richesse négatif, leurs bilans sont toujours en très bonne santé.

Le commerce de détail est-il le canari dans la mine de charbon pour le marché ? Il y a de bonnes raisons de se poser la question, même s’il reste plus difficile à l’heure actuelle d’y répondre par l’affirmative. Commençons par le meilleur des cas : le consommateur change ses habitudes de consommation des biens aux services, et tandis que les détaillants se sont fait prendre par la marée descendante sur leur force pandémique, la récente série de résultats n’est pas le signe d’un affaiblissement consommateur — ce sont les préférences qui changent. N’oubliez pas que peu importe à quel point les Américains à faible revenu luttent contre l’inflation – en passant des étagères des épiceries de qualité supérieure à la marque de distributeur et du steak au jambon, un changement que Walmart a indiqué se produisait – les deux tiers des dépenses de consommation sont effectuées par un- tiers des Américains dans les tranches de revenu les plus élevées.

Les détaillants manquent et manquent gros. Cela a commencé la semaine dernière avec les résultats de Walmart et Target qui ont montré de grandes constitutions de stocks et le besoin de démarques, et cela a été suivi par la faiblesse des bénéfices et des perspectives d’Abercrombie & Fitch qui a fait chuter ses actions de la même manière que les détaillants à grande surface. expérimenté.

Rien de tout cela ne peut ignorer le fait que Walmart était très loin – pris avec 32% d’inventaire en plus d’une année sur l’autre.

“C’est fou”, a déclaré à CNBC l’ancien président et chef de la direction de Walmart, Bill Simon, la semaine dernière. “Je veux dire que 8% aurait été élevé, 15% aurait été terrible, 32% est apocalyptique. Je veux dire que ce sont des milliards de dollars d’inventaire. Ce n’est franchement pas très bien géré.”

L’objectif était supérieur de 43 %.

“Je pense qu’ils commandaient pour essayer de garder une longueur d’avance sur les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, puis le produit est arrivé et il est arrivé en retard et ils n’ont pas coupé les commandes à temps, je veux dire qu’il y avait beaucoup de choses qui auraient pu , aurait dû, aurait été fait, ce qui n’était franchement pas le cas”, a déclaré Simon à CNBC.

Mais pour Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton, les erreurs des détaillants devraient être perçues par le marché comme un signe avant-coureur de quelque chose de plus fondamental et potentiellement omniprésent.

Le pivot des dépenses des biens vers les services et la sensibilité des détaillants aux ménages à revenu faible et moyen qui ressentent de manière disproportionnée la compression des prix dans des choses comme l’essence, sont des problèmes réels et aigus. “Les gens achètent des bagages au lieu de ce qu’ils achetaient auparavant, donc toutes les choses qui ont profité aux détaillants, atténuant la misère des quarantaines, s’inversent maintenant”, a déclaré Swonk. “L’essentiel de l’inflation se situe dans le secteur des services, tout comme l’essentiel des dépenses, et elle devrait ralentir dans les biens. Les biens avaient connu une déflation jusqu’à la pandémie”, a-t-elle déclaré.

Mais bien que cela puisse aider la Fed à obtenir une baisse des prix des biens, cela ne refroidira pas suffisamment l’économie.

Dans l’accumulation rapide des stocks chez les détaillants à grande surface, Swonk voit une économie inflationniste qui perpétue plus d’expansions et de récessions en son sein, et cela ne devrait pas apaiser les inquiétudes concernant le macroenvironnement. “La Fed est dans un monde qui est maintenant plus enclin à l’expansion et à la récession”, a déclaré Swonk. “C’est comme si la Fed avait traversé le miroir et était incapable, comme Alice, de se réveiller. C’est toujours dans un univers alternatif et ça ne revient pas”, a-t-elle déclaré.

La résilience de l’économie américaine pourrait finalement pousser la Fed à relever ses taux.

“Nous avons généré 2,1 millions d’emplois au cours des quatre premiers mois de l’année. C’est une année [of job gains] en moyenne dans les années 2010 et beaucoup de nouveaux chèques de paie”, a déclaré Swonk. “Nous ne sommes pas encore en récession”, a-t-elle ajouté, mais de plus en plus d’économistes en chef d’entreprise ne parlent pas comme s’ils avaient traversé le miroir comme bien – en prenant des coups de marge basés sur des coûts élevés même s’ils répercutent les augmentations de prix sur les consommateurs.

“C’est ce qui se passe”, a-t-elle déclaré.

Le coup de fouet que Walmart et Target ont connu n’est pas sorti de nulle part et ne se limite pas aux marchandises – Amazon a surchargé de personnel alors que le monde sortait d’omicron, un facteur de main-d’œuvre que Walmart a également souligné dans sa récente déception en matière de revenus.

“Ce sont clairement des détaillants importants et c’est important”, a déclaré Swonk.

Les entreprises seront toujours dans un état d’esprit “nous ne savons pas si nous pouvons obtenir des marchandises maintenant”, avec les verrouillages “Zero Covid” toujours un problème en Chine, et cela frappera les petites et moyennes entreprises encore plus durement qu’il ne frappe le commerce de détail géants, qui feront leur propre actualisation. Les grands géants de la vente au détail peuvent mieux absorber le choc sur les marges, mais être touchés à la fois par des stocks et des coûts élevés représente toujours une chose pour eux : “Le prendre sur le menton”, a déclaré Swonk.

Les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement ne disparaissent pas et la construction d’un coussin est coûteuse. “Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu quelque chose comme ça”, a déclaré Swonk.

Ce que le marché sait avec certitude de la récente série de déceptions du commerce de détail, c’est que le basculement des biens vers les services est en cours et que l’inflation frappe d’abord les ménages à faible revenu, ce qui commence à réduire les marges des entreprises. Mais où s’arrête cette compression ?

C’est la question que Swonk dit à laquelle un marché déjà sur les nerfs devra répondre.

Le récit optimiste a été que l’économie peut frapper cet atterrissage en douceur avec les outils « bruts » de la Fed et une demande lente dans un monde à offre limitée sans bosses sur la route.

“Ce récit a disparu”, a déclaré Swonk. “Les bosses sont déjà là, et même si certaines parties de l’économie en profitent.”

Les stations balnéaires sont réservées pour l’été et les compagnies aériennes sont de retour après avoir failli faire faillite, et le passage aux services est un changement majeur, mais aussi une vérification de la réalité pour l’économie.

Les investisseurs boursiers ne se soucient pas des pressions sur les marges auxquelles sont confrontés les restaurateurs indépendants, mais lorsqu’elles se manifestent chez les plus grands détaillants du pays, les investisseurs commencent à s’inquiéter de savoir où ils verront la pression sur les marges. “C’est un coup de taupe”, a déclaré Swonk. “Et vous le verrez ailleurs.”

L’inflation est désormais un problème aussi important pour les entreprises que pour les ménages, et la situation peut changer en un rien de temps. “Cela a changé en leur faveur pendant un certain temps, mais la réalité est que l’inflation brûle tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Lorsque les grandes entreprises connues pour leurs faibles coûts et leur gestion des stocks et des coûts ressentent la chaleur de l’inflation, c’est un signal d’alarme, pas un événement isolé.