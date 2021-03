Avant de devenir un nom connu grâce au drame à succès de Fox Empire, Smollett a joué le rôle de Terry Hall, le plus silencieux des frères et sœurs de Hall, dans le premier Puissants canards film. Bien qu’il ne soit pas revenu pour les films de suivi, la sitcom ABC de Smollett Par nos propres moyens, qui mettait également en vedette ses frères et sœurs Jurnee Smollett-Bell, Jake Smollett, Jazz Smollett, Jocqui Smollett et Jojo Smollett , créé la même année D2 a été libéré.

